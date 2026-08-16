Moria Casán cumple 80: los sentidos saludos de los famosos y familiares

Moria Casán cumplió este domingo 80 años y las redes sociales se llenaron de mensajes para celebrar a una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino. Actores, conductores, compañeros de trabajo, amigos y familiares compartieron fotografías, recuerdos y anécdotas para homenajear a la artista en una fecha muy especial.

El cumpleaños llega, además, en un momento particular de su carrera. Apenas dos días atrás se estrenó en Netflix, Moria, la serie inspirada en su vida que recorre distintas etapas de su historia personal y profesional y en la que Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de la diva.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth junto a Moria Casán; las tres actrices la interpretan en diferentes etapas de su vida en Moria, la serie de Netflix Loli Laboureau / Netflix

Entre recuerdos de camarines, años compartidos en televisión y vínculos que trascendieron lo profesional, las dedicatorias comenzaron a multiplicarse desde las primeras horas del domingo.

“Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas”

Una de las primeras en homenajearla fue Nora Cárpena, quien compartió un collage de fotografías de distintos momentos junto a Casán y recordó las décadas de amistad y trabajo que las unen.

Nora Cárpena recordó las décadas de amistad y camarines compartidos con Moria Casán en un emotivo saludo en sus historias de Instagram Instagram

“Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga”, escribió la actriz.

Ángel de Brito también eligió una fotografía junto a Moria y recordó especialmente los años en los que coincidieron en el Bailando, donde ambos ocuparon durante distintas temporadas un lugar en el jurado. “Feliz cumple @moria_laone. Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando. Qué minón que sos”, expresó el conductor.

La Barby, por su parte, recuperó una antigua fotografía de ambos y apeló al humor y a la complicidad que caracteriza su vínculo con la cumpleañera. “Feliz cumple @moria_laone querida, sos lo total. Te adoro y admiro desde adolescente puto. Siempre es felicidad verte inmortalísima Mo”, escribió.

El saludo de Griselda Siciliani tras ponerse en la piel de Moria

Entre las dedicatorias de este domingo apareció también la de Griselda Siciliani, quien compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Netflix para celebrar los 80 años de la artista. “Feliz cumple. Te quiero, te adoro como la vaca al toro”, escribió la actriz en referencia a la icónica frase de La One.

Griselda Siciliani, una de las actrices que interpreta a la diva en Moria, le dedicó un cariñoso mensaje: “Te quiero, te adoro como la vaca al toro" Instagram

Leticia Brédice también recurrió a una imagen de archivo para celebrar a la diva. “Feliz vida, cumple. Reina generosa, amorosidad, creatividad, sos tan lo más genia”, resumió en su mensaje.

Leticia Brédice celebró los 80 años de Moria y la definió como una “reina generosa” y “amorosa” Instagram

“Te amo eternamente, gracias, gracias, gracias por ser tan vos. Leonina amada, feliz cumple, te amo.”, concluyó.

“Sos familia, sos eterna, sos irrepetible”

Uno de los homenajes más extensos llegó de la mano de Vicky Xipolitakis, quien compartió varias historias para recordar los años de relación con Casán y agradecerle por el lugar que ocupa en su vida. “Mo, feliz cumpleaños. Años llenos de historias, recuerdos y enseñanzas. Sos familia, sos eterna, sos irrepetible”, escribió.

Vicky Xipolitakis compartió varias imágenes junto a Moria y le agradeció por años de historias, enseñanzas y acompañamiento Instagram

La mediática destacó también el acompañamiento que recibió de Moria a lo largo de los años: “Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría; gracias por ser familia. Te amo”.

"Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría”, escribió Xipolitakis en otra de sus historias Instagram

En otra de sus publicaciones, Xipolitakis destacó una de las características que más admira de ella: “Todo lo transforma. Lo difícil en aprendizaje, lo malo en algo bueno y cada momento en un recuerdo inolvidable. Llena de energía, sabiduría y amor”.

La mediática destacó la forma de ser de Moria: “La one. La única. La eterna" Instagram

“Feliz 80, Mo. Gracias por ser familia. Te amo”, concluyó.

Su hermana, Stefy Xipolitakis, también se sumó a los homenajes con una fotografía en la que aparecen las tres. “Feliz cumple mujer éxito @moria_laone. Qué bendecida soy de tenerte en mi vida. Qué persona inmensa sos. Que la vida nos encuentre siempre así, juntas, como hace ya tantos años. Te amo, te amamos”, expresó.

Stefy Xipolitakis también se sumó a los festejos y destacó el vínculo que mantiene con Moria desde hace años Instagram

Y agregó: “Somos luz. Somos alegría, somos pasión, somos buena gente, somos amor, somos familia”.

El círculo familiar de Casán también se hizo presente. Malena Galmarini, hija de Fernando “Pato” Galmarini, pareja de Moria, compartió un collage de fotografías familiares y eligió una dedicatoria breve pero significativa: “Muy feliz cumple, mami Mo. Te queremos mucho”.

Malena Galmarini saludó a Moria con fotografías familiares y una cariñosa dedicatoria: “Muy feliz cumple, mami Mo” Instagram

Sergio Massa se sumó a los festejos con dos fotografías junto a Moria, una de ellas también junto a Pato Galmarini, y una cariñosa dedicatoria: “Feliz cumple mami Mo. Por muchas vueltas más al sol”.

Sergio Massa compartió imágenes junto a Moria y le deseó “muchas vueltas más al sol” en el día de su cumpleaños Instagram

“Moria me defendió más que mi mamá”

Cecilia Milone eligió un extenso video para celebrar a Casán y reconstruir algunos de los momentos que compartieron a lo largo de sus carreras. “Hoy, 16 de agosto de 2026, Moria Casán vuelve a nacer. Lleva naciendo ochenta veces más todos los renacimientos que ha tenido”, comenzó.

La actriz y cantante recordó su primer encuentro con Moria durante la época de Drácula, su posterior trabajo en Con pecado concebidas junto a Cárpena y María Valenzuela y la confianza que Casán depositó en ella para componer la canción de Malas muchachas.

Pero su homenaje trascendió lo profesional. Milone recordó especialmente el acompañamiento que recibió de Moria durante algunos momentos difíciles de su vida. “Moria me defendió más que mi mamá. En momentos complicados, se apareció en el camerino y me dijo: ‘Se vienen a comer con Ani’”, relató.

“Yo no sé cómo agradecerte. Ni siquiera es agradecerte. Cómo celebrarte, cómo bendecirte”, continuó antes de detenerse en la dimensión que, para ella, adquirió Casán dentro de la cultura popular argentina. “Creo que todo lo que describa de Moria no alcanza, porque veo detrás de ese personaje una mujer que es definitivamente un emblema nacional”, sostuvo.

Más mensajes para La One

María Fernanda Callejón también se sumó a la celebración. La actriz compartió una fotografía en la que aparece abrazada a Casán y escribió simplemente: “Feliz cumple MO @moria_laone”.

María Fernanda Callejón eligió una fotografía junto a Moria para sumarse a los saludos por sus 80 años Instagram

Mucho más extensa fue la dedicatoria de Belén Francese, quien eligió una fotografía espontánea junto a la cumpleañera para describir algunas de las cualidades que, según ella, definen a Moria. “Feliz cumple comadre adorada @moria_laone. De tantas fotos juntas y momentos elegí esta foto que fue espontánea porque refleja tanto de vos”, comenzó. “Gracias infinitas y siempre ILOVE. Belu. A seguir celebrándolo todo”, cerró.

Guillermo Capuya, quien comparte con Moria La mañana con Moria, también publicó una fotografía junto a la conductora y le deseó: “Por muchos años más de vida, proyectos y amor”. “Única. Felices 80 años. Asombro”, agregó.

Por último, Pablo Codevilla se sumó con una imagen de la cumpleañera y un breve mensaje: “Feliz cumple @moria_laone. La One!!”.

Pablo Codevilla homenajeó a la cumpleañera con una imagen y un breve mensaje: “Feliz cumple. La One!!” Instagram

Así, entre recuerdos de décadas compartidas, agradecimientos y declaraciones de cariño, colegas, amigos y familiares acompañaron a Casán en la llegada de sus 80 años.