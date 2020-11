Belu Lucius, sobre las burlas en las redes por sus ojos: "No vine a este mundo a agradarle a nadie"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 15:40

Es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. Con sus recetas, su humor ácido y su frontalidad, Belu Lucius se ganó un lugar entre los preferidos del público del reality de Telefe. Sin embargo, la visibilidad que le dio ser parte del programa más visto de la televisión también tiene su costado poco amable: las críticas y burlas constantes en las redes.

En una entrevista realizada por Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina, Lucius se la mentó de las burlas que recibe en twitter y reveló quién considera que será el ganador del concurso.

"En las primeras galas del programa, yo quería sacar la lapicera y pedir autógrafos a la vieja escuela. Estaba ahí con Iliana Calabró, que siempre la vi en la tele, Patricia Sosa que canta un tema y se me pone la piel de gallina, Boy Olmi, el Turco, con todo lo que significó para el deporte, el Polaco que canto sus canciones en el boliche y tantos otros", explicó.

En otro tramo de la charla, la influencer contó que durante su infancia se sintió discriminada por su físico: "Desde el jardín se me apartaba porque era la grandota. No saltaba la soga porque era la grandota, no jugaba el elástico con las otras nenas porque era la grandota", recordó. Y se refirió a las críticas que recibe en las redes desde que comenzó el programa: "Mis ojos cada vez que hay una gala, son tendencia en twitter porque me dicen que tengo ojos de huevo, que seguramente tengo tiroides, que se me van a salir los ojos". Y cerró en tema, contundente: "Yo soy así, no vine al mundo a agradarle a nadie".

Con respecto a quién considera que se quedará con el gran premio del programa, aseguró: "Para mí va a ganar Claudia Villafañe. Se merece ser la campeona".

Conforme a los criterios de Más información