Jessica Alba se sinceró sobre su desnudo en Los Cuatro Fantásticos: “Fue muy humillante”

Si bien tiene buenos recuerdos de su interpretación de Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos, Jessica Alba reveló que, durante el rodaje, hubo un momento en particular en que no la pasó nada bien. “Fue muy humillante”, confesó en relación a la escena donde aparece completamente desnuda sobre un puente.

La estrella de Hollywood repasó aquella experiencia en el marco de una conferencia que brindó sobre su carrera en el Festival de Cine del Mar Rojo. Según reprodujo el sitio especializado Variety, cuando le preguntaron sobre su experiencia en el set de la adaptación de Tim Story para Marvel, hizo mención a la escena que menos le gustó realizar.

Jessica Alba en Los cuatro fantásticos Captura de pantalla

“Pensé que era horrible”, expresó. “Fue muy humillante en la vida real. Crecí en una familia bastante conservadora y soy una persona bastante modesta. Temí esa escena durante semanas. Tengo mucho latigazo cervical de aquellos días”, compartió.

Al margen de ese episodio, Alba habló con cariño de su mujer invisible y resaltó que su personaje rompió con los estereotipos de género que se perpetuaban en las películas de superhéroes y de acción en aquella época.

“Era una mujer a la que admiraba”, aseguró. “Era muy maternal y amable, pero no se dejaba vencer por nada; decía lo que pensaba. Tenía una gran moral. Seas quien seas, puedes admirarla. A menudo, las mujeres de estas historias necesitan ser salvadas por un hombre o por un villano. Eso era entonces. Ahora es diferente”, sumó.

Alba también habló de la aparición más reciente de los superhéroes de Marvel en pantalla, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Si bien reconoció que todavía no vio el film, explicó la razón del curioso dato. “Suelo ver esas películas con mis hijos, y si Sonic se estrena, mi hijo quiere verla 85 veces seguidas. En cuanto a películas para la familia, mis hijos dominan sin duda lo que vemos. ¡Pero tengo que convencerlo porque tenemos que verla! Me encanta Marvel, y son divertidísimos”.

Su rol como productora y el deseo de “cambiar la mentalidad”

En el 2022, Jessica Alba se asoció con Tracey Nyberg y fundó Lady Metalmark Entertainment, una productora que trabaja proyectos con personajes femeninos fuertes, que incluye géneros que van desde el thriller y la comedia hasta el drama. La compañía busca empoderar a más mujeres en la industria cinematográfica. Sobre esta nueva faceta también habló en el festival y comentó que su objetivo es “cambiar la mentalidad” en cuanto a la oferta en la pantalla. “De pequeña, no veía mucha diversidad en la narrativa”, explicó, y aseguró que no es “culpa a Hollywood”.

Jessica Alba fundó su propia productora para darle más espacio en los medios a las historias de mujeres MICHAEL TRAN� - AFP�

“Cuando hay muchos hombres blancos al mando, se sienten más cómodos contando historias desde su perspectiva”, destacó. “No te conocen. No crecieron con una mujer como yo. Francamente, muchos de ellos no tuvieron mujeres fuertes, no solo para llevar la casa, sino también para generar ingresos. Todavía no tenemos mucho liderazgo femenino, pero como mujer de color, no veo los límites que ellas podrían ver”.

La actriz y empresaria también compartió que las mujeres controlan más del 70% de los ingresos familiares y que por ese motivo deberían ser más consideradas por quienes toman las decisiones en el mundo del entretenimiento. “Creo que necesitamos un entretenimiento que nos refleje. Que una mujer sea protagonista y una persona poderosa que pueda pensar por sí misma no significa que no sea para hombres. Quizás deberíamos tener menos mujeres que necesiten ser rescatadas constantemente. Y en nuestro país, en particular, al público latino le encanta el entretenimiento; lo vemos más que cualquier otro grupo de personas”.

“Creo que necesitamos un entretenimiento que nos refleje", aseguró la actriz Mark J. Terrill� - AP�

En relación a las historias latinas, Alba resaltó que en los Estados Unidos hay aún mucho prejuicio. “Hay muchos estigmas y estereotipos. Les encanta contar historias sobre cárteles, drogas y trabajadoras domésticas. Somos mucho más que eso. Si solo nos ven así, les será muy difícil cambiar de opinión. Se necesita gente como yo, en una posición de producción, para apoyar a cineastas que se parecen a mí y poder contar historias humanas realmente auténticas”.