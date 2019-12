Benito Cerati compartió unas tiernas fotos de su infancia con su papá Gustavo

El músico recordó a su papá y lo homenajeó en Twitter con dos tiernas fotos de su infancia. Crédito: Archivo

30 de diciembre de 2019 • 11:28

Benito Cerati suele tener una intensa actividad en Twitter. Tanto para comentar la realidad política como para contar los próximos pasos de su proyecto musical Zero Kill, el joven tiene una fuerte presencia en esa red social.

Ahora, el músico usó su cuenta para compartir dos tiernas fotos con Gustavo Cerati. "You can't sit with us (no puedes sentarte con nosotros)", escribió Benito junto a la imagen en la que se lo ve a él, con pocos años y completamente serio, acompañado del ex líder de Soda Stereo. "Evidentemente era peronista yo", añadió el hijo de Gustavo, en relación a sus manos, cuyos dedos parecen estar haciendo la "V".

"Acá más arregladitos y yo más gordito" escribió en una segunda foto en la que se ve a Gustavo con un sombrero y a Benito, ya preadolescente, sonriendo mientras mira a la cámara.