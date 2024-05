Zaira Nara y una inesperada revelación sobre el inicio de su romance con Facundo Pieres: “Me tuvo mucha paciencia”

Escuchar

Esta segunda vuelta los encuentra más afianzados que nunca. Quizá por eso, Zaira Nara ya no tiene pruritos a la hora de brindar detalles sobre su romance con Facundo Pieres.

La modelo y conductora brindó este jueves una entrevista a Lizardo Ponce en Rumis, con la excusa de promocionar el nuevo programa que tendrá en el streaming La Casa, un ciclo de entrevistas que se llamará Zaira en tu casa y que la mostrará visitando los hogares de los famosos.

La romántica foto entre Facundo Pieres y Zaira Nara Instagram: zaira.nara

En ese contexto, Zaira dio detalles de su relación con el polista: “Me gusta ser romántica, no me parece cursi y me gusta que también lo sean conmigo”. Y agregó: “ Tuve momentos, pero ahora estoy en una etapa en la que me gusta que me quieran, me cuiden, me mimen. Y yo también lo hago con el otro, porque, no por ser mujer tengo que quedarme esperando que el otro haga todo ”.

“Me gustan las sorpresas y los detalles. Eso de: ‘Te compré el chocolate que a vos te gusta’. Esas pavadas me matan. Soy muy fácil. Pero el primer dato que tienen que tener en cuenta a la hora de darme una sorpresa es que hablen con alguna de mis mejores amigas, que saben cuáles son las cosas que a mí me gustan. Si no sabe qué regalarme y se tira a la pileta, ahí ya demuestra que no me conoce tanto. También puede llamar a Wanda, pero le sale caro. Le conviene más llamar a Noe [Delelicque, su amiga y estilista]. Wanda seguro te dice: ‘Comprale una cartera’, y por ahí Noe te aconseja: ‘Hacele unos panquequitos’ ”, explicó.

Después de un impasse, la pareja volvió a mostrarse junta este verano foto: Marcelo Rodríguez

Llegó, entonces, la pregunta esperada: “¿Cómo logró Facundo ganarse tu corazón?”. La respuesta de la modelo fue categórica. “En principio, mucha paciencia. Y eso para mí fue muy importante, porque necesitaba que esté recontra seguro. A mí no me gusta el touch and go. Yo necesito sentir que da para algo más; si no, prefiero estar sola. No sufro estando soltera. A mí no me divierte salir. Si no me encanta alguien, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos comiendo fideítos con queso. Por eso era tan importante para mí estar 100% segura y él me bancó mucho en eso ”, explicó.

La novela que tiene como protagonistas a Nara y a Pieres tiene ya varios capítulos escritos en los cuales no solo hay encuentros, desencuentros, separaciones y amor, sino que también cuenta con una supuesta traición y el fin de una amistad. Todo comenzó en septiembre de 2022, cuando Zaira anunció su separación de Jakob Von Plessen tras ocho años juntos y dos hijos en común, Malaika y Viggo. Luego de un tiempo en soledad, rehizo su vida de la mano del polista, con quien, tras meses de rumores que nunca terminaban de confirmarse de manera oficial, fue vista por primera vez en enero de 2023 en un evento en Punta del Este.

El romance se terminó con el fin de la temporada de verano y Zaira salió a gritar a los cuatro vientos su soltería. En abril de ese año, Juan Etchegoyen desde Mitre Live comentó la razón de la ruptura. “La versión que me llega es que Nara era abordada por Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’. ‘¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultás?’, habría sido el planteo que desencadenó en una crisis y posteriormente en una separación”, postuló el periodista.

“Pieres se hartó y le puso los puntos a Nara en una discusión que todos vemos que terminó con una separación. Por lo que imagino, que él la dejó a ella. Zaira estaba bien de esa manera, no necesitaba blanquear y Facundo quería algo más, un título que nunca llegó”, concluyó.

Además del ida y vuelta de la pareja, a Zaira la relación le costó la amistad con Paula Chaves. Las modelos eran inseparables y prácticamente familia -Paula la eligió como madrina de su hija menor Filipa-, pero a la exconductora de Bake Off Argentina no habría visto con buenos ojos la relación entre la modelo y su exnovio.

En enero, la modelo decidió finalmente darle un rótulo a su noviazgo con el polista foto: Marcelo Rodríguez

En enero de este año, después de meses de rumores, de una presunta crisis en el medio, y de una segunda oportunidad con fotos incluidas, Zaira finalmente blanqueó su relación con Pieres. La pareja arrancó el año de la mejor manera, con vacaciones en Punta del Este y demostraciones de amor que continuaron hasta el día de hoy.

En el mismo ciclo en el que este jueves contó que su novio le tuvo mucha paciencia, en enero Nara explicaba: “ Para mí blanquear la relación era todo un tema por mis hijos. Para mí la gente estaba en un segundo plano. El que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los chicos, que cuando tienen cierta edad, primero tenés que decírselo a tus hijos, y yo no estaba preparada para decirles: ‘mamá está en pareja’. Mis hijos estaban haciendo un duelo, al igual que yo, Y para mí ese proceso llevó un tiempo y para ellos otro”.

