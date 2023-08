escuchar

Benjamín Vicuña es un padre orgulloso y no duda, cada vez que puede, en expresarlo de forma pública a través de sus redes sociales. En cada cumpleaños, aniversario u ocasión especial, le dedica mensajes cargados de ternura a sus herederos.

Este lunes por la tarde, el actor compartió una foto de él junto a sus cinco niños e hizo público el amor que siente por ellos. “ Sí, somos un montón. Esto es lo más grande y sagrado que me regaló la vida, seguramente lo que vine a aprender. Amo mi familia de duendes futboleros, ingenieros, ingeniosas tiktokers, chinitos y adolescentes freestyle. Gracias vida por tanto amor ”, escribió en Instagram.

En la foto se puede ver a los tres varones que tuvo junto a Pampita Ardohain, Bautista, de 15 años; Beltrán, de 11 y Benicio, de 8. También están los dos niños fruto de su amor con Eugenia “La China” Suárez, Magnolia, de 5 años y Amancio, de 3.

Vicuña también es padre de Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, luego de sufrir una neumonía hemorrágica, producto de una infección que la mantuvo nueve días internada en terapia intensiva. A comienzos de este año, el actor chileno lanzó un libro llamado Blanca, la niña que quería volar, en el que busca acompañar a quienes atraviesan una pérdida. Además, allí relata las vivencias de esos primeros momentos al saber que no volvería a ver a su primera hija.

“ A Blanca la veo. La veo constantemente en mis hijos, en mis cinco hijos. La escucho. Su risa está con nosotros. Ella está siempre, ya sea en un rito tan sencillo como el de encender una velita en su memoria ”, decía en aquel momento durante una entrevista con LA NACION.

Días atrás, durante una entrevista, Magnolia protagonizó un tierno momento al preguntarle a su papá por su hermana mayor. “Papá, ¿o no que Blanca es parecida a mí?”, fue la pregunta de la niña que tomó por sorpresa a Vicuña al ser interrumpido en vivo durante una reciente charla con el periodista Martín Cárcamo, para el medio chileno De tú a tú. “Blanca es igual a ti”, señaló el protagonista de Terapia alternativa, visiblemente emocionado.

Días después de ese episodio, el actor chileno habló con Catalina Dugli en Agárrate Catalina (La Once Diez-Radio Ciudad) y resaltó cómo aborda con sus hijos el fallecimiento de Blanca. “Hoy, con mis hijos, hablamos de Blanca como si estuviera con nosotros”, apuntó.

“Con una sonrisa, en la mesa de cómo le echaba kétchup a las papas, que le echaba más que Bauti... Y lo tomamos con amor y con dulzura. Eso lo voy a seguir haciendo, porque recordar con cariño y con amor, no con angustia, hace que las personas no se vayan, no mueran”, añadió. Vicuña habló también del proceso de aceptación del fallecimiento de su hija: “Después de más de 10 años, estoy en una etapa en la que la puedo recordar desde ese lugar. Y Magnolia lo vive así, con dulzura y amor, no con nostalgia”.

El actor luego contó que la pequeña muestra mucha curiosidad por su hermana. “Me pregunta: ‘¿Qué le pasó?, ¿dónde está? y ¿por qué?’. Y, una y otra vez. Yo traté, con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos, de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”, dijo sobre la intervención de Magnolia en la entrevista.

El mayor de los varones, Bautista, también suele recordar a su hermana. Hace un tiempo, en el décimo aniversario de la partida de la pequeña, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de los dos juntos. “Mi hermana grande”, escribió junto al emoticón de una paloma blanca, en una de las veces que hizo mención a Blanca de manera pública.

