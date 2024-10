De la romántica foto que posteó Benjamin Vicuña con su nueva novia a los rumores de romance de Pampita Ardohain con un polista

Escuchar

Cuando la separación de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán aún era un escándalo, le preguntaron a la modelo por una posible vuelta con su ex, Benjamín Vicuña y ella fue muy contundente en su respuesta: “No voy a contestar porque no voy a dar lugar a cualquier barbaridad que dicen. No voy a responder por lo ridículo que es”. Hace unas horas, a 20 días de esa reacción, el actor chileno decidió postear por primera vez una romántica postal con su nueva novia mientras que alrededor de Pampita sobrevuelan los rumores sobre un posible romance con un polista.

Un gesto romántico

Benjamín Vicuña y su romántica historia de Instagram dedicada a su flamante novia, Anita Espasandin

Ayer, luego de mantener a su amor alejada de los medios y de cultivar un bajo perfil, Vicuña decidió, en un gesto romántico, compartir una tierna postal con Anita Espasandín . Lo hizo a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores. En la imagen, se los ve en uno de los pasillos internos de la Usina del Arte, donde él ofició de presentador el lunes por la noche en la entrega de los Martín Fierro del Cine junto a Mariana Fabbiani.

Por primera vez, el actor acudió a un evento del mundo del espectáculo con su actual pareja, un ámbito plagado de amigos y de compañeros de trabajo. Y según quiso mostrar en sus redes sociales, la salida fue todo un éxito. En la foto, ella aparece contra una pared mientras apoya su frente sobre la de él, que mira a la cámara y sonríe. Además el actor completó la postal con el nombre de ella y un corazón rojo.

Benjamín Vicuña no llegó solo a los Martín Fierro de cine: fue a la ceremonia en compañía de su nueva novia GERARDO VIERCOVICH

Hace unos días, el actor de Envidiosa habló de su gran presente sentimental y contó el vínculo que tiene Espasandín con sus hijos. A su vez, reveló que Pampita ya conoció a su novia. “Me ha acompañado poquito porque efectivamente esto es mi laburo; hay cosas que por ejemplo no dan, pero sí lo más importante es que estamos ahí en el día a día, acompañándonos”, sostuvo en diálogo con Socios del espectáculo.

En este sentido, el intérprete chileno aseguró que está feliz y en un “súper buen momento”. “Para mí es un honor y un orgullo acompañarla a ella, que es una mujer increíble”, reveló, y agregó un dato que deja en evidencia cómo su pareja se integró a su clan: contó que se lleva bien con sus hijos. Ante la declaración, el cronista de eltrece le preguntó: “¿Conoce también a tu novia ya Caro?”. Con sinceridad, el actor no evadió la respuesta: “Sí, todo superbién”, aseguró.

Estreno de soltería

Luego de su ruptura con Roberto García Moritán, Pampita comenzó a disfrutar de la soltería instagram.com/pampitaoficial

Por su parte, Pampita parece haber dejado atrás la tristeza por el fin de su matrimonio con el exfuncionario del gobierno porteño y padre de su hija Ana. Es que además de continuar con sus compromisos laborales y mostrarse siempre espléndida, la modelo y conductora retomó su vida social, y una salida es particular disparó los rumores de romance con un reconocido hombre del mundo del polo.

El lunes por la noche, Pampita fue fotografiada en uno de los palcos del Teatro Colón. Ese día se presentó el sexteto de jazz Escalandrum, liderado por el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla con Piazzolla ‘74, un concierto homenaje en celebración de los cincuenta años de dos álbumes emblemáticos: Libertango y Reunión cumbre. Sentado cerca de ella estaba Martín Pepa, el hombre que la habría invitado al evento.

Desde ese momento, el nombre de Pepa empezó a sonar como la supuesta nueva conquista de Pampita. Pepa es un reconocido polista que nació en La Pampa y logró hacerse de un nombre y una posición relevante dentro del mundo del deporte ecuestre. De perfil bajo, no suele ser parte de los eventos que convocan al mundo del espectáculo. Sin embargo, ha sido anfitrión en varias oportunidades del músico Robbie Williams, quien se hospedó en su casa de campo.

La separación de Roberto García Moritán y Carolina Ardohain

Pampita y Roberto García Moritán en el último cumpleaños de su hija Ana

Antes de confirmarse la ruptura entre la modelo y el empresario, fue Yanina Latorre al aire de LAM (América), quien reveló la crisis de pareja. “Está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre, va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, pero él está muy en su rol político y no genera un peso”, sostuvo el 19 de septiembre.

Un día después, desde su cuenta de Instagram, Carolina Ardohain posteó una serie de chats de WhatsApp que tuvo con Moritán hasta el 20 de septiembre, fecha en la que afirmó su ruptura matrimonial con el político.

Ante la revolución que generó esto en el ámbito mediático, Moritán abandonó la casa familiar que compartía con Pampita y sus hijos. Más tarde, desde sus propias redes expresó en detalle qué sucedió: “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Debido a esto, quiero aclarar de manera definitiva lo siguiente: hace un tiempo ya, que Carolina y yo nos hemos separado”.

