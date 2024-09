Bicicleta y chocolates: el secreto de Barbara Eden para estar en forma a los 93 años

Escuchar

“El tiempo pasa y tú lo sigues”, confesó la actriz que saltó a la fama por su icónico papel en Mi bella genio y que, aunque no parezca, acaba de cumplir 93 años. En una reciente entrevista, Barbara Eden reveló sus truquitos de belleza para estar en forma a su edad y sorprendió con sus declaraciones. Mientras que su rutina de ejercicios incluye bicicleta fija, caminata y levantamiento de pesas, su dieta suele tener algunos “permitidos” que no negocia por nada del mundo.

Desde siempre, Eden fue una mujer muy activa. Y parece que, a pesar de ser una nonagenaria, no tiene planes de bajar el ritmo. Recientemente, la actriz participó de la ComicCon Fan Boy Expo y en las próximas semanas tiene previsto asistir a la exposición de Adam Scott Rote, Disney Fine Art, en Wyland Galleries en Orlando, Florida. Según sus propios dichos, mantenerse activa y trabajando ha sido clave para verse y sentirse joven en el último tiempo.

“Quiero ser productiva y no quedarme sentada sin hacer nada. Creo que si no estuviera haciendo lo que hago, saldría y buscaría un trabajo solo para seguir adelante y ser parte de la civilización... Si no lo intentas, no vas a hacer nada. Eso no es bueno. Yo digo que simplemente estés ocupada, sé productiva. Eso es muy importante... Es importante para mí”, le confesó a Fox News quien a lo largo de los años ha tenido una exitosa carrera en Hollywood.

"Creo que si no estuviera haciendo lo que hago, saldría y buscaría un trabajo solo para seguir adelante y ser parte de la civilización... Si no lo intentas, no vas a hacer nada", dice la actriz, a los 93 años

Sin embargo, además del trabajo, Barbara siempre ha cuidado su salud y su físico entrenando y manteniendo una alimentación saludable. “Solía hacer ejercicio todo el tiempo. Solía hacer clases de spinning y luego levantar pesas con un entrenador... Pero cuando llegó el Covid, eso acabó con mis entrenamientos intensos”, reveló esta deportista nata que ahora entrena en su casa. “ Tengo una bicicleta fija y uso pesas muy ligeras, pero son buenas para los huesos ”, admitió.

Tras asegurar que extraña ir al gimnasio y ejercitarse junto a otras personas, la “genio” que se enamoró de un mortal en la serie de NBC de mediados de los ‘60 explicó: “Me gusta la camaradería. Yo no soy muy autodidacta. Tengo que recordarme a mí misma que tengo que ir a la bicicleta”.

Si bien el spinning se volvió su actividad favorita porque la “pone en marcha”, a lo largo de los años Eden experimentó diferentes rutinas de ejercicios hasta encontrar la que mejor se adapte a su estilo de vida. “ Recuerdo cuando el ejercicio aeróbico estaba de moda. Lo intenté pero no, no era para mí ”, rememoró quien encontró en la caminata la forma de perder calorías y fortalecer músculos. “Caminar es otra cosa. Si puedes caminar a paso ligero, lo cual a mí me va muy bien, eso es bueno para las rodillas y los tobillos. Me parece mejor que correr”.

Mi bella genio, la serie con la que Barbara Eden ganó su mayor popularidad

A su rutina de entrenamiento diario se suma una alimentación saludable y equilibrada; algo que le inculcaron en su hogar desde pequeña. “Tuve la suerte de tener una madre y un padre que eran conscientes de la importancia de comer bien y vivir bien. El mantra de mi madre era: ‘moderación en todas las cosas’. Así vivían ellos y así he vivido yo”, confesó la también protagonista de Viaje al fondo del mar.

“Me encanta la comida italiana; también la alemana. Me encanta el schnitzel, sobre todo cuando le exprimes limón. Es delicioso. Y, por supuesto, al haberme criado en San Francisco, comíamos la mejor comida italiana y china del mundo”, relató mientras hacía una confesión inesperada: “ Me gustan los dulces (…). Conmigo no puedes fallar, de verdad. ¿Quieres regalarme algo? Dame algo dulce ”, bromeó quién se define como una gran consumidora de azúcar.

Fanática de la tarta de lima y los chocolates, la actriz aseguró que es muy buena cocinando postres: “Hago mi propio pastel de ángel y luego le pongo un glaseado de limón muy fuerte y dulce”, reveló sobre este bizcochuelo de vainilla originario de Norteamérica y que suele servirse acompañado de crema chantilly.

Barbara Eden durante su paso por Mallorca, en abril de este año

Cuidar su piel es algo que la actriz también destaca dentro de su rutina de cuidado diario. “He usado un sérum en mi cara desde que era adolescente. Pero mantener la cara limpia es muy importante. Cuando uso maquillaje, lo retiro con un limpiador facial suave que haga espuma. Nunca me voy a la cama sin lavarme la cara. Me gusta hidratarme y acostarme limpia”, reveló quien después de tantas horas de set aprendió a maquillarse a sí misma.

“Cuando trabajas con los mejores maquilladores de Hollywood, tienes lo mejor. Así que, por supuesto, tienes que aprender. Aprendí a usar el delineador de ojos. Nunca lo había hecho antes. Ni siquiera sabía que podía hacerlo. Pero hoy en día, es fácil aprender a aplicar tu propio maquillaje. Recuerdo que fui al hospital y las enfermeras tenían unas pestañas rizadas preciosas. ¡Era como estar en el set!”, contó, entre risas.

Una actriz de armas tomar

Larry Hagman junto a Barbara Eden en Mi bella genio

Barbara Eden ganó popularidad en la década de 1960 por interpretar a Jeannie, un genio descubierto por el capitán Tony Nelson (interpretado por Larry Hagman) que termina viviendo con el astronauta estadounidense. Si bien en ese entonces la serie tuvo una gran repercusión (se emitió de 1965 a 1970 por NBC), con los años fue objeto de críticas por la supuesta “sumisión” de Jeannie y el uso de la palabra “amo” para referirse a Nelson. “No es que ella lo llamara ‘amo’. ¿Qué significa esa palabra? Podría haberle dicho ‘oye, amigo’ y habría sido lo mismo. Para nosotros hoy en día ‘amo’ significa algo completamente diferente de lo que significaba para ella. Y seamos honestos, ella estaba al mando; no era para nada servil”, ironizó en una entrevista con Page Six en 2021.

Antes de este icónico personaje, Eden se dio el gusto de actuar junto a Elvis Presley en Estrella de fuego y tuvo participaciones en series como Dallas y Sabrina, la bruja adolescente, entre otros proyectos. “Conectar con mis fans es muy importante para mí. En primer lugar, creo que tengo a la gente más agradable del mundo y les gusta lo que he hecho. Nadie es grosero ni se pasa de la raya. Todo el mundo es educado y es divertido, sin importar a dónde vaya”, concluyó la actriz feliz con el camino recorrido.

LA NACION

Temas Barbara Eden