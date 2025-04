Tini Stoessel anunció Futtura, su ambicioso nuevo proyecto: “Es algo en lo que estuve trabajando durante mucho tiempo”

Apenas unos minutos antes de brindar un show, Tini Stoessel se prestó al juego de responderle algunas preguntas a su amigo Lizardo Ponce, en La Casa Streaming. Mientras miles de fanáticos, adolescentes y no tanto, la esperaban en la intersección de las calles Nicaragua y Oro, en el barrio porteño de Palermo, la actriz y cantante se mostró muy distendida en el programa del que participan, además, Lola Latorre y Juli Poggio, entre otros.

Vestida íntegramente de negro y con el cabello larguísimo, Stoessel se sorprendió al ver desde el estudio, la cantidad de gente que esperaba su presentación. “No te puedo creer esto, boludo”, expresó, llevándose las manos a su rostro. “Llegué a las tres de la tarde y estoy recontra lista desde hace mucho tiempo. Los escucho gritar desde hace horas”, agregó, antes de prestarse a un mano a mano con el conductor.

“ Estoy muy nerviosa, como cada vez que suceden estas cosas. No deja de darme nervios y felicidad. Me desbordo de emoción y literalmente a veces no lo puedo controlar. Obviamente que voy a intentar no llorar ahora, que está empezando la entrevista, pero apenas presente lo que tengo que presentar, que es algo que vengo preparando hace muchísimo tiempo, sé que voy a emocionarme”, agregó, generando cierto misterio. “Ya van a entender toda esta estética y estos colores”, sumó, refiriéndose a la ambientación metalizada del estudio en el que se llevaba a cabo la entrevista.

Presentes en el lugar se encontraban sus padres, Mariana y Alejandro. “Estar acompañada por la gente que quiero significa un montón. Hoy soy la mujer que siempre soñé ser. Nunca me imaginé estar diciendo esto, porque a veces uno tiene que pasar por un montón de situaciones para poder encontrarse una y otra vez, y las veces que hagan falta . Y presentar esta noche el proyecto que es lo más increíble que alguna vez soñé significa un montón. Y significa, también, volver a distintos momentos de mi vida. Yo creí junto a un montón de personas que están ahí afuera esperando y creo que para muchos de los que están escuchándonos este proyecto va a ser un viaje en el tiempo”, indicó.

“Desde chiquita, era muy soñadora. Ahora, mido mucho más, pero en ese momento, yo no tenía freno. Cerraba los ojos a los 7 años e imaginaba que estaba frente al público. Creo que ese amor, esa pasión, esa inocencia y esa inconsciencia que yo tenía, más allá del esfuerzo y el trabajo que se hizo en Violetta y posterior a eso, forma parte de este presente. Siento que estaba un poco escrito, si lo veo hoy, 15 años después. Obviamente que lo soñaba, pero nunca pensé que me iba a pasar todo lo que me pasó”, explicó luego.

Con respecto a programa infantil que la convirtió en una estrella, indicó: “Ahora, me veo y me genera mucha ternura, amor y respeto. A veces, uno quiere tapar ciertas cosas de su pasado porque le empiezan a dar vergüenza, y pensás que lo podías haber hecho mejor o que te exponías mucho. Hoy lo miro con ternura. Siento mucho orgullo por todo lo que pasé y siento que fui muy valiente siendo tan chica”.

Después de hacer un repaso por su carrera, Stoessel afirmó: “Estoy en un momento de mi vida en el que me siento extremadamente feliz. Y me hace bien poder decirlo porque, obviamente, cada persona va pasando por sus cosas y hoy sentirme tan plena en todos los aspectos de mi vida es algo relindo de poder comunicar”. También se refirió a los momentos difíciles que atravesó hace un par de años: “Hay videos míos cantando desgarrada. Para mí fue sanador poder hablar de los que me pasaba y compartirlo con la gente. Sentí que no podía seguir sacando canciones y dando entrevistas como si nada pasara, cuando por dentro estaba totalmente rota. Compartirlo me ayudó también a decir que necesitaba tiempo para sanarme. Todo ese proceso me ayudó a ser la versión que siempre deseé ser”.

Sobre su presentación junto a Coldplay, Tini reveló: ”Lo loco es que quedó un vínculo de amistad. Chris Martin es un tipazo. Cuando me dijeron que él me iba a llamar pensé que era una joda. Para siempre va a ser un sueño cumplido porque es mi banda favorita desde que nací”. Luego, recibió un mensaje de Alejandro Sanz llenándola de elogios y se emocionó: “El siempre me hace llorar. Lo amo mucho. Crecí con su música, nunca me imaginé que iba a tener una canción con él y que íbamos a ser amigos”.

Finalmente, antes de salir a cantar ante su público, Stoessel realizó el esperado anuncio: a través de un video que mostró distintas imágenes de la actriz y cantante, desde su época de Violetta hasta la actualidad, la cantante anunció su propio festival, Futtura, que se llevará a cabo el 24 de octubre en Buenos Aires.

