Jorge Martínez se fue a México “a renacer como Ave Fénix” junto a su novia

Luego de superar uno de los momentos más duros de su vida, Jorge Martínez volvió a nacer, y lo hizo de la mano de Daphne, una mujer que después de 35 años volvió a aparecer en su vida para ayudarlo a sanar sus heridas. La pareja, feliz y muy enamorada, partió rumbo a México, donde vive ella, para pasar un tiempo de descanso y relax. “Estamos muy bien”, aseguró el eterno galán de la televisión argentina.

Jorge Martínez, en franca recuperación y en buena compañía

Fueron las cámaras de A la tarde las que lo encontraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a Daphne, un rato antes de abordar un avión con destino a la ciudad de México. “¿Cómo está, Jorge?”, lo abordó el cronista del ciclo. “Muy bien, rumbo a México para disfrutar y descansar”, respondió el artista muy bien dispuesto. “Yo estoy muy bien, haciendo lo que puedo”, agregó luego, mientras su mujer lo miraba con una gran sonrisa. “Con una buena compañía como es Daphne, una gran mujer que aparece en tu vida”, apuntó el periodista. En ese momento, la cara de Martínez se iluminó. “Una gran mujer”, asintió luego de abrazarla y darle un tierno beso en la frente.

Consultado sobre su segunda oportunidad con Daphne luego de 35 años, el protagonista de María de nadie aseguró que fue un “reencuentro ideal”. “Que lo diga ella”, exclamó, y enseguida el micrófono fue a parar frente a la mujer. “Yo soy muy feliz de volverlo a encontrar”, aseguró, y contó que si bien les da tristeza dejar Buenos Aires, ella extraña a su familia y él tiene contratos en el país azteca. “Vamos a renacer como Ave Fénix, un Ave Fénix en la oscuridad”, sentenció.

“Nunca nos dejamos de ver”, confesó ella después sobre el tiempo que no estuvieron juntos. “Siempre nos hablábamos”, agregó. “No fue una ruptura”, agregó él. “Siempre estuvo el lazo”, sumó. “En el acecho”, acotó ella y disparó una carcajada. Daphne también habló del tiempo que dedicó a acompañar a Martínez en su recuperación: “Fueron cuatro meses bastante difíciles, pero ya salimos adelante y ahora vamos a descansar y a pasarla bien”.

La pareja habló de sus planes de casamiento y del intento frustrado de llevar adelante el trámite durante sus últimos días en Buenos Aires. “No tuvimos fecha. Nos dieron fecha para el 15 de abril y ya teníamos los pasajes sacados”, confió el actor. “Vamos a esperar a llegar a México y vamos a decidir ahí qué es lo que vamos a hacer”, completó Daphne. Luego explicó que la idea es pasar un tiempo allá y un tiempo en Buenos Aires. “Hay que olvidar el tema oscuro que tuvimos aquí y vamos a descansar un poco allá para ser felices y renacer con la luz de Dios”.

Por último, Martínez habló del apoyo de su familia. “Mi hija está encantada. Estamos muy bien”, explicó. “Hay gente que habló mal y poco oscuro, pero él salió con sus hijos de la clínica y conmigo. Nada más. No hubo otra persona. Porque estuvieron hablando que lo buscó otra persona”, quiso aclarar Daphne sobre el final de la nota, que terminó con un beso de la pareja.

Tiempos difíciles

Jorge Martínez y Verónica Castro

Desde hace unos años, el protagonista de Expertos en pinchazos, Hotel de señoritas y Comandos azules entre otras más de veinte películas, estuvo viviendo en la Casa del Teatro. “Nosotros lo cuidamos muchísimo, pero creo que está pasando por una depresión”, dijo en diciembre Linda Peretz, presidenta del hogar, luego de que se hiciera público que el actor había intentado suicidarse.

Tras aquel episodio, el 29 de diciembre del año pasado, fue internado en el Hospital Rivadavia. Fue Ágata Martínez Gramajo, su hija, quien contó que allí estuvo varios días y que luego de una batería de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos, recibió el alta clínica y la derivación al Centro Asistencial Neuropsiquiátrico Ducont, donde continuó con su recuperación. El 9 de enero fue dado de alta y se fue a vivir “al departamento de una amiga”, según había indicado su hija.

Martínez había ingresado a la Casa del Teatro, ubicada en el edificio del teatro Regina, en 2023. “Tuvo unos problemas de salud que le impidieron seguir trabajando, por lo que se anotó en una lista de espera para poder entrar a la residencia y ahora ya está más tranquilo y bajo la mirada y la atención de su hija, que es quien más presente está”, había contado Marcelo Polino en aquel momento.

El artista ya había tenido problemas de depresión debido al duelo que atravesó por la muerte de su madre en 2016 y a la falta de trabajo. “Llamé a muchos productores y ninguno respondió. Pensé que era momento de dejar mi profesión. Pensé en quitarme la vida, era algo que se me cruzaba por la cabeza. Fue un golpe muy fuerte, estaba realmente mal, pero me di cuenta de que no podía seguir así”, contó en su momento.

