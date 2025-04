Michelle Williams: el regreso de la actriz que se le plantó a Hollywood y casi abandona su profesión por una tragedia personal

A diferencia de otras actrices, a ella no le interesa la fama. De hecho, siempre dejó muy en claro que el bajo perfil y la popularidad pueden ir de la mano. A pesar de ser la favorita de los directores más importantes, de protagonizar los títulos más exitosos y de acumular cantidad de nominaciones a los premios más prestigiosos, lo cierto es que Michelle Williams siempre se le plantó a Hollywood, demostrándole que no se convertiría en lo que la industria quería o esperaba de ella. “ Quería trabajar fuera del sistema, así que mi fama resultaba incómoda. ¿Qué se supone que tengo que hacer con ella? ¿Puedo manejar el sistema sin que el sistema me maneje a mí?” , se preguntaba en los inicios de su carrera. La respuesta fue un sí rotundo.

Mientras que en pantalla demuestra por qué, a pesar de sus límites y desaires, Hollywood la sigue eligiendo, en sus escasas apariciones públicas aprovecha para embanderarse en pos de la igualdad salarial y de la necesidad de roles más interesantes para intérpretes femeninas. Dos temas que, en el último tiempo, ya no son un problema para ella.

Con un abultado CV bajo el brazo, que incluye títulos inolvidables como Dawson’s Creek, Secreto en la montaña, Blue Valentine, una historia de amor, Mi semana con Marilyn y Los Fabelman, la actriz va por un nuevo desafío en su carrera: interpretar a una enferma de cáncer terminal en la miniserie Morir de placer . Inspirada en la historia real de Molly Kochan (que se dio a conocer en un podcast de Wondery creado con su mejor amiga, Nikki Boyer), la historia sigue a una mujer que es diagnosticada de cáncer de mama metastásico en estadio IV y que, frente a este diagnóstico, decide dejar a su esposo, Steve (Jay Duplass) para comenzar a explorar sus deseos sexuales.

En Morir de placer, Michelle Williams interpreta a Molly y Jenny Slate a Nikki Gentileza de Sarah Shatz/FX

“Molly tiene mucho por hacer en el poco tiempo que le queda y encuentra el valor para lanzarse a esta aventura gracias a su incondicional amiga Nikki (Jenny Slate), una mujer cuya lealtad y cariño hacen que cualquiera quiera levantar el teléfono y llamarla de inmediato”, dice la sinopsis de esta trama que se desarrolla a lo largo de ocho episodios y que podrá verse a partir de este viernes por la pantalla de Disney+.

Una fama temprana

Michelle Ingrid Williams nació el 9 de septiembre de 1980 en el estado de Montana pero creció en San Diego, California. Hija de una ama de casa y un agente de la bolsa, se interesó por la actuación a una edad muy temprana. De hecho, desde su tierra natal asistía a las audiciones en Los Ángeles acompañada por sus padres.

Tras una breve participación en Baywatch, Michelle debutó en la pantalla grande con el film Lassie, cuando apenas tenía 10 años. A los 15, y debido a la gran cantidad de propuestas que recibía, dejó la escuela y se emancipó legalmente de sus padres, no porque tuviera una mala relación con ellos sino para poder trabajar más horas sin que la ley que protege a los actores infantiles limite sus jornadas laborales. “No crecí en una casa con música cool, ni con obras de arte, pero mi padre tenía muy buenos libros”, aseguró quién terminó el secundario a distancia.

Michelle Williams como Jen Lindley, James Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter en Dawson's Creek

El título que la hizo saltar a la fama fue Dawson’s Creek, programa de televisión donde encarnó a Jen Lindley (un personaje que creció a la par de ella) y que la hizo compartir pantalla con James Van Der Beek, Joshua Jackson, Kerr Smith y Katie Holmes. Después de este papel que identificó a toda una generación, Williams tuvo su propia película de terror Halloween H2O: Veinte años después y su gran protagónico en Aventuras en la Casa Blanca junto a Kirsten Dunst.

Antes de Secreto en la montaña, la película bisagra que cambió su vida profesional y personal para siempre, el nombre de Michelle circuló por el cine independiente. “Siento que no he estado trabajando de una manera particularmente llamativa o visible pero siempre me he identificado con los solitarios y los marginados, por eso he encontrado un hogar en el cine independiente” , reflexionó en una entrevista con la revista Vogue, dando señales de que no se dejaría dominar por las reglas de la industria hollywoodense.

Williams encarnó a la mujer de Ennis (Heath Ledger) en el film Secreto en la montaña Archivo

La película de Ang Lee, en 2005, significó su regreso a las grandes ligas. Con Jake Gyllenhaal y Heath Ledger como protagonistas, Williams tuvo la misión de meterse en la piel de Alma Beers del Mar, esa mujer que descubre la infidelidad de su esposo Ennis (Ledger) con su amigo Jack (Gyllenhaal) y permanece impávida ante ese beso que vislumbra de casualidad, desde una ventana. La sutileza de su personificación le valió una nominación al Oscar y un amor que traspasó la pantalla: Williams y Ledger se enamoraron perdidamente en el set y juntos tuvieron una hija llamada, Matilda Rose.

La viuda de Hollywood

Durante los tres años que duró la relación, Michelle y Heath mantuvieron su romance lejos de los flashes. Sin embargo, cuando el actor falleció a causa de una sobredosis accidental de tranquilizantes en 2008, todos los focos se posaron sobre ella, quien -a pesar de haberse separado tres meses antes- se convirtió en la viuda de Hollywood. “Mi corazón está roto. Soy madre de una niña que es la viva imagen de su padre. Todo a lo que me puedo aferrar es a la presencia [de su padre] dentro de ella, que se revela cada día. Su familia y yo observamos a Matilda susurrando a los árboles, abrazando a los animales, y caminando con pasitos dobles, y sabemos que él sigue con nosotros. [Matilda] crecerá escuchando las mejores historias de su padre ”, expresó la actriz en un comunicado.

Michelle Williams y Heath Ledger se enamoraron en el set de Secreto en la montaña y juntos tuvieron una hija Archivo

“Nuestra reunión inicial, las circunstancias de cómo nos conocimos, fueron cósmicas (...). Su muerte cambió la forma en que veo el mundo y cómo interactúo a diario (…) Soy de las que creen en no luchar contra las circunstancias, en aceptar lo que eres y donde has estado, excepto en el hecho de que Matilda no tiene a su padre. Eso es algo que simplemente nunca estará bien. No era lo que yo había imaginado”, confesó mientras definía a Ledger como un hombre que la amó antes de que “nadie creyera que era talentosa, guapa o de que tuviera ropa bonita”.

Esta devastadora pérdida -y la alta exposición que le generó por aquel entonces- la hizo querer abandonar su profesión. Por suerte, Williams cambió de idea e hizo algunas de las mejores películas de su carrera como fueron Wendy & Lucy, de la directora Kelly Reichardt con quién formó una dupla imbatible, Blue Valentine, una historia de amor para la que tuvo que convivir con Ryan Gosling durante un mes para entrar en personaje, y La isla siniestra, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio.

Michelle Williams en Blue Valentine Archivo

Su consagración definitiva fue gracias a la encarnación de la icónica Marilyn Monroe en la película Mi semana con Marilyn. Los personajes célebres continuaron con Fosse/Verdon, miniserie en la que interpretó a la bailarina y actriz de Broadway, Gwen Verdon (mujer de Bob Fosse) y que le valió el Emmy en 2019. “Quiero agradecerle a los productores por haberme pagado igual que a Sam Rockwell, porque entendieron que cuando valorás a una persona, la entusiasmás a que haga lo mismo”, dijo al recibir la estatuilla. Su discurso se refería a la polémica que tiempo atrás se generó cuando la actriz aseguró que su coprotagonista en Todo el dinero del mundo, Mark Wahlberg, había cobrado 1500 veces más que ella.

Michelle Williams es habitué en las premiaciones de Hollywood Reuters

Si bien su carrera se construyó sobre las bases del bajo perfil, Williams siempre fue habitué de todas las premiaciones. Es que, ser una de las mejores actrices de su generación, hace que los reconocimientos lluevan para ella. En 2023, su papel en Los Fabelman, film de Steven Spielberg, la llevó nuevamente a la red carpet de los Oscar, donde volvió a encabezar la lista de las mujeres mejor vestidas de la noche demostrando por qué también es un ícono fashion.

Apostar al amor

Después de su relación con el padre de su hija, Williams tuvo un breve romance con el director Spike Jonze. “Fue una mala idea, pensé que volver a enamorarme era la única manera de salvarme del dolor, pero no fue así” , se sinceró después de la ruptura. Con el tiempo, su corazón sanó y volvió a apostar al amor. El hombre en cuestión fue el músico Phil Elverum, con quien estuvo casada un año, de 2018 a 2019.

Michelle Williams y Thomas Kail están en pareja desde 2020. Juntos, tuvieron dos hijos Bruce Glikas - WireImage

La miniserie Fosse/ Verdom le regaló un nuevo amor. La actriz se enamoró de su creador, Thomas Kail, con el que se casó en secreto. El primer hijo de la pareja, Hart, llegó en 2020. Dos años después, la familia se agrandó nuevamente. “Conforme pasan los años, uno se pregunta qué podrían o no traernos. Es emocionante descubrir que algo que deseas una y otra vez está disponible para ti una vez más. Esa buena fortuna no pasa inadvertida para mí ni para mi familia” , declaró la actriz en Variety sobre volver a ser madre a sus 41. “Tener hijos es así. Combinas tu ADN con el de otra persona para crear una nueva vida”, agregó feliz por este nuevo regalo que le dio la vida.

Michelle Williams como Molly en Morir de placer Gentileza Sarah Shatz/FX

Eternamente rubia, fóbica a las entrevistas y apasionada de la lectura, Michelle Williams está a punto de estrenar una nueva serie, donde volverá a demostrar por qué es una de las mejores de su generación. “Nunca dejo de tomar clases de actuación. Es el modo que encuentro para calmarme antes de un rodaje, para sentir (cuando llego a filmar) que merezco estar allí” , confesó quién después de Morir de placer volverá a desaparecer por un tiempo hasta que un nuevo proyecto la enamore.

Cynthia Caccia Por

Temas Michelle Williams