Blanca Oteyza: su regreso a la Argentina, el vínculo con Miguel Ángel Solá, el padre de sus hijas, y su nuevo amor

La felicidad de Blanca Oteyza de volver a nuestro país se le nota en la sonrisa y en el brillo de sus ojos. “Soy argentina por adopción”, dice. Y no caben dudas. Vivió en Buenos Aires a finales de los 90, cuando estaba casada con el actor Miguel Ángel Solá, y formaron una dupla artística exitosa protagonizando El diario de Adán y Eva durante más de diez años. Esta vez, Oteyza se queda durante poco más de dos semanas para protagonizar Margarita Xirgu, una actriz entre dos continentes, en el Palacio Libertad, desde el viernes 14 al lunes 17 de agosto, con entrada gratuita. Luego hará una gira por La Plata, Mar del Plata, y Maipú.

En diálogo con LA NACION, la actriz española da detalles sobre este amor por la Argentina que la atraviesa, cuenta cómo vivió la final del Mundial y revela que su sueño es vivir entre los dos países. Además, confiesa que está en pareja con un abogado español y que, aunque todavía no conviven, la idea no está descartada. También habla de su vínculo con Solá, padre de sus dos hijas María y Cayetana y dice que hace unos años que no se hablan, pero que ella no pierde la esperanza de poder sentarse a tomar un café y conversar.

"Estoy cumpliendo un sueño", dice Blanca Oteyza Javier Mantrana

-¿Por qué la Argentina ocupa un lugar importante en tu corazón?

- La Argentina es mi lugar de adopción. Mi lugar elegido y donde he querido volver y quiero volver siempre. Me encantaría poder trabajar aquí, y en España. Viví durante ocho años de mi vida, mi primera hija es argentina y yo he aprendido mucho aquí y me he desarrollado de una manera muy generosa. Si hay algo que yo creo que tenéis y que os caracteriza a los argentinos, es esa generosidad y ese cariño que dais siempre de brazos abiertos. Así que estoy cumpliendo un sueño, porque la verdad que no me han faltado proyectos de teatro y quería venir con algo que realmente me conmoviera. Y este personaje de Margarita Xirgu me viene como anillo al dedo. Los días 14, 15, 16 y 17 de agosto estamos en el Palacio Libertad y luego hacemos una pequeña gira por La Plata (viernes 21), Mar del Plata (sábado 22), y Maipú (domingo 23), que es el pueblo del director.

-¿Cómo nace la idea de ser Margarita Xirgu?

-Un día Fabián Carbone, que es un gran maestro del bandoneón que tenéis y vive en España, vino a uno de mis centros de formación de actores y actrices, y me sugirió hacer algo juntos. Me encantó la idea. Convoqué a Javier Demaría para dirigirla, y me propuso un libreto que él tenía. Investigamos y escribimos sobre Xirgu, una actriz maravillosa de la que poco se sabe, y nos metimos con este personaje desde el lado más humano, contando sobre esa niña de ocho años que empezó a declamar una proclama política de los obreros. Y cuando ella se subía a un taburete, se iluminaba el mundo. En el escenario me acompaña un músico extraordinario como lo es Julio Coviello, y la producción es de Carolina Sánchez. Terminamos en Maipú el 23 de agosto, y allí estaré con Catriel Rivera, y al día siguiente ya vuelvo a España.

Blanca Oteyza, como Margarita Xirgu

-¿Tenés compromisos allá?

-Tengo compromisos de trabajo, sí. Me encanta lo que hago y tengo mucha actividad. Estoy produciendo, estoy dirigiendo, y estoy también activa como actriz. No me puedo quedar más tiempo en la Argentina, pero quería venir para sembrar y tener la posibilidad de volver más adelante. Espero que esta semillita crezca. Una vez más me estáis acogiendo con tanto amor que me emociona mucho. Lo que quiero es repetir lo que alguna vez sucedió cuando llegué a este país maravilloso y es ir y venir entre la Argentina y España.

-Una de tus hijas es argentina, ¿a qué se dedican?

-María es creativa, de publicidad. Y es música… Ya va por su tercer disco, con su grupo de música jordana árabe, y arrasa. Y Cayetana es actriz y le está yendo muy bien con una compañía propia. Además, Cayetana es de las actrices jovencitas más expertas en Siglo de Oro en España.

-¿Y ellas también tienen ese mismo amor que sentís vos por la Argentina?

-Siempre digo que ahora que la Argentina está muy de moda y más entre la gente joven, ellas le sacan partido a su mitad argentina (risas). Se apuntan el tanto. María ha venido más veces, Cayetana no, pero la idea es que me acompañe en el próximo viaje. Porque va a haber próxima vez.

"Las heridas ya están cerradas", indica Blanca Oteyza Javier Mantrana

-¿Cómo viviste la final del Mundial, Argentina- España?

-Celebré esa final con sandwichitos de miga y facturas argentinas. Realmente no soy futbolera, pero los mundiales sí los veo porque tienen mucha pasión. Por un lado, estaba la Argentina con Messi y por el otro, España. Creo que se tiene que vivir de la manera más sana. Es un juego y ojalá todos nos pudiésemos alegrar de que gane el que mejor jugó. Para mí, la función que tiene un partido así es juntarte con la gente, disfrutarlo, comer cosas del país. Eso es la celebración. Y hay que celebrar siempre que se puede... Ya hay bastantes cosas feas que suceden en el mundo como para, encima, amargarnos por un partido. Fue emocionante y nos tuvieron en vilo todo el partido, porque todos decíamos que en el último minuto nos ganaba (risas). Cuando terminó ya no me enteré de nada de lo que se decía. No me engancho.

-Cambiando de tema, ¿volviste a hablar con Miguel Ángel Solá? La última vez contaste que hace años que no tienen contacto.

-Yo nunca, absolutamente nunca, perderé las esperanzas de poder sentarme a tomar un café con el padre de mis hijas. Me encantaría. Lo digo sinceramente.

-¿Y ellas hablan con el padre?

-María se trata con él, claro que sí. Y Cayetana hace tiempo que no habla. Pero no quiero hablar de ellas. Es una relación entre padre e hijas y no me voy a meter en eso.

-¿Volviste a enamorarte?

-Sí (sonríe). Me enamoré de un abogado que le apasiona su trabajo, la música y se lleva súper bien con María y con Cayetana. Se llama Fernando y me ha acompañado en este viaje. Está conociendo la Argentina y entiende mi amor por este país.

Blanca Oteyza busca seguir generando proyectos en la Argentina Javier Mantrana

-Por fin hiciste tu duelo después de la separación.

-Sí. Fue duro. Tuve que esperar un tiempo porque no solamente fue una separación emocional, sino también artística… Porque Miguel y yo hacíamos una dupla artística brutal. Este es su país y es un referente muy grande aquí… La verdad es que no sabía cómo me iban a recibir a mi siendo su ex.

-¿Tenías miedo al rechazo?

-No sabía si volverían a aceptarme. Y eso fue lo que hizo que ahora esté aquí, porque perdí el miedo… En ese momento no quise hablar mucho, pero mis hijas ya son grandes, son maravillosas, me han apoyado y me apoyan absolutamente en todo, artísticamente les va fenomenal. Pasó el tiempo y las cosas fluyeron. Tal vez, si hubiese vuelto antes a Buenos Aires no habría sido lo mismo… A lo mejor no hubiese sido el momento, porque hubiese entrado en debates. Hoy, las heridas ya están cerradas. Prioricé a mis hijas, las protegí y opté por dar un paso al costado.

-¿Conviven con Fernando?

-Él tiene su casa, y yo tengo la mía. Es muy buena persona, y estamos felices. Cuando uno también empieza a cumplir años y ya tienes un recorrido, las mochilas también son más, y están más cargadas de historias. Yo creo que estamos bien así, pero no descartamos nada.