La obsesión por Jodie Foster que terminó en un intento de magnicidio y un mensaje 45 años después

“Le deseo lo mejor a Jodie Foster”. Más de cuatro décadas después de haber intentado asesinar a Ronald Reagan, en un atentado que, según él mismo declaró, tenía como objetivo impresionar a la actriz, John Hinckley Jr. volvió a referirse públicamente a ella.

A los 71 años, el hombre que en 1981 disparó contra el entonces primer mandatario de los Estados Unidos apareció por videollamada en una entrevista poco habitual para The Mark Joseph Show, el podcast conducido por Mark Joseph, productor de la película Reagan, estrenada en 2024 y protagonizada por Dennis Quaid.

En el fragmento difundido, Hinckley mantiene un tono aparentemente sereno al hablar de Foster, que actualmente tiene 63 años y que durante décadas evitó referirse públicamente al episodio que marcó su juventud.

John Hinckley Jr. nació el 29 de mayo de 1955 y desarrolló una obsesión por la actriz Jodie Foster tras verla en la película Taxi Driver

“No suelo ver sus películas, pero le deseo lo mejor y sé que le va bastante bien”, afirmó Hinckley. Y agregó: “Y eso es todo lo que puedo decir: simplemente le deseo lo mejor a Jodie y espero que tenga una buena vida”.

La declaración llega en un contexto muy diferente al de aquellos años. Hinckley pasó décadas internado en un hospital psiquiátrico después de ser declarado inocente por razón de enfermedad mental y recién en 2016 fue dado de alta. En 2022 quedó completamente liberado de las restricciones judiciales que habían regido su vida durante más de cuarenta años.

Pero el vínculo entre su nombre y el de Foster permanece asociado a uno de los episodios más insólitos y perturbadores de la historia reciente de los Estados Unidos.

Un intento de magnicidio para llamar la atención

El 30 de marzo de 1981, apenas 69 días después de que Reagan asumiera la presidencia, Hinckley se encontraba frente al hotel Washington Hilton cuando disparó contra el mandatario. Reagan recibió un balazo y terminó con una costilla rota, un pulmón perforado y una grave hemorragia interna. Otros tres hombres resultaron heridos, entre ellos James Brady, secretario de prensa de la Casa Blanca.

Agentes de policía y del Servicio Secreto se lanzan para proteger a Ronald Reagan en medio de una multitud aterrorizada durante el intento de asesinato Hulton Archive - Archive Photos

Brady quedó con una discapacidad permanente como consecuencia del ataque y murió en 2014 por las secuelas de las heridas sufridas aquel día.

Hinckley fue detenido y posteriormente sometido a juicio. La resolución provocó una enorme controversia: fue declarado inocente por razón de enfermedad mental y enviado a un hospital psiquiátrico. Durante el proceso quedó establecido que el ataque estaba relacionado con su obsesión con Foster.

Hinckley había visto a la actriz en Taxi Driver, la película de Martin Scorsese de 1976 en la que Foster interpretaba a Iris, una adolescente que ejercía la prostitución. En ese momento ella tenía apenas 12 años. Con el paso del tiempo, Hinckley desarrolló una obsesión delirante con la actriz y llegó a creer que una acción extraordinaria podía conseguir que ella reparara en él.

“Quería casarme con Jodie Foster y pasar el resto de mi vida con ella, y todas esas cosas que, por supuesto, eran ilusiones”, le explicó ahora a Mark Joseph. “Pero en ese momento creía en esas cosas. Así que el mejor resultado habría sido casarme con ella en esta vida”, indicó.

Joseph le preguntó entonces si, mientras planeaba el atentado, había pensado en la posibilidad de terminar en prisión. La respuesta de Hinckley vuelve a mostrar hasta qué punto su percepción de la realidad estaba atravesada por aquella obsesión.

John Hinckley Jr.al salir del tribunal federal en Washington D.C. después de solicitar permiso para visitar a su familia por Semana Santa sin supervisión

“Pensé que Foster, ya sabes, una vez que las cosas se calmaran, se uniría a mí dondequiera que estuviera”, respondió. “No estaba seguro de si iba a estar en la cárcel, en el hospital o dónde. Pero creía que una vez que las cosas se calmaran, ella se uniría a mí”.

“Ella podría haber sido un objetivo”

Uno de los momentos más inquietantes de la entrevista aparece cuando Joseph le pregunta directamente si Foster podía haber sido un “objetivo potencial” de su violencia.

“Sí, claro. Sin duda podría haber sido un objetivo. Simplemente, el destino quiso otra cosa”, respondió Hinckley. Y agregó: “Resulta que fue Reagan en lugar de ella”.

El 18 de noviembre de 2003, John Hinckley Jr. llega a un tribunal de distrito en Washington.

La frase agrega una nueva dimensión a una historia que durante décadas estuvo narrada principalmente desde la perspectiva de sus consecuencias políticas y judiciales. El atentado contra Reagan es recordado como uno de los episodios más graves de la presidencia del republicano, pero detrás de los disparos existía también una obsesión personal con una actriz que apenas conocía a su agresor y que nunca había mantenido la relación que él imaginaba.

Hinckley volvió a abordar su estado mental de aquellos años en su autobiografía de 2025, John Hinckley Jr.: Quién soy realmente, en la que reconstruyó su vida y su estado delirante alrededor del atentado.

El trauma que dejó en Jodie Foster

Para la actriz, en cambio, aquella historia no terminó con el juicio ni con el paso de los años.

Foster, que estudiaba en la Universidad de Yale cuando ocurrió el atentado, prácticamente no habló públicamente del episodio durante décadas. Sin embargo, en junio de 2024 mantuvo una conversación con Jodie Comer para la revista Interview y reveló que las consecuencias de aquel hecho todavía condicionan algunas de sus decisiones profesionales.

Jodie Foster y Robert De Niro en Taxi Driver.

Foster recordó una pequeña obra de teatro que había realizado en la universidad. La puesta se había presentado durante dos fines de semana y ella había participado durante el primero de ellos. Entre una función y otra ocurrió el atentado contra Reagan.

“Por fin puedo admitir que aquella pequeña obra de teatro que hice en la universidad estuvo marcada por un trauma enorme”, contó. Foster incluso vinculó aquel episodio con su relación posterior con el teatro. En aquella conversación explicó que posiblemente nunca vuelva a hacer teatro debido a lo ocurrido. No se trató, por lo tanto, de un episodio aislado de su biografía sino de una experiencia traumática que terminó afectando una parte de su carrera.