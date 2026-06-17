Bonnie Tyler: cómo continúa la salud de la cantante británica

La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas de la música popular de las últimas décadas, salió del coma inducido al que había sido sometida tras una cirugía intestinal de urgencia realizada en Portugal. Sin embargo, según informó su equipo, la artista de 75 años continúa internada en una unidad de cuidados intensivos y su estado sigue siendo grave.

Bonnie Tyler permanece hospitalizada desde principios de mayo ANDREW MATTHEWS - POOL

La actualización sobre su salud fue difundida a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial, semanas después de que trascendiera que había sido trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad portuguesa de Faro debido a una complicación intestinal que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

“Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su condición está mejorando, es un proceso lento”, señaló el mensaje compartido por sus representantes.

El equipo de la cantante indicó además que los médicos mantienen expectativas favorables respecto de su recuperación, aunque advirtieron que el progreso no será instantáneo. “Sus médicos siguen confiando en que se recuperará bien, pero llevará tiempo”, añadieron.

La situación obligó a modificar la agenda profesional de la intérprete, que tenía previstas varias presentaciones durante el verano europeo. Según se informó, algunos conciertos serán reprogramados y otros cancelados, mientras que la posibilidad de retomar la actividad durante el otoño dependerá de la evolución de su estado de salud.

Recién este martes, su equipo médico decidió sacarla del coma inducido, pero si bien esperan que su evolución sea positiva, aseguraron que será un proceso lento y le llevará tiempo recuperarse

“Pedimos disculpas a todos los fans de Bonnie y a nuestros socios promotores por la decepción que esto les pueda causar, pero confiamos en que lo entenderán y nos apoyarán en estas difíciles circunstancias”, expresó el comunicado. “Esperamos verlos el año que viene”.

Los representantes de la artista también agradecieron las numerosas muestras de apoyo recibidas desde distintos países y señalaron que Tyler está al tanto de los mensajes enviados por sus seguidores.

Qué pasó

La artista fue trasladada de urgencia a un hospital de Faro durante mayo, donde debió someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Tras la intervención, los médicos la indujeron a un coma farmacológico para facilitar su recuperación. Semanas después, su equipo confirmó que logró salir de ese estado, aunque continúa internada en cuidados intensivos y su cuadro sigue siendo grave.

A pesar de haber cumplido 75 años en junio, Tyler mantenía una activa agenda artística. Durante los últimos años continuó realizando giras internacionales y participando de festivales, respaldada por un repertorio que conserva una notable vigencia varias décadas después de alcanzar el éxito.

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Neath, una localidad del sur de Gales, inició su carrera profesional en la década de 1970. Su primer éxito relevante fue “Lost in France”, publicado en 1977, aunque su consagración internacional llegaría algunos años más tarde.

Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart

El punto de inflexión de su trayectoria fue “Total Eclipse of the Heart”, la balada compuesta y producida por Jim Steinman que se convirtió en uno de los mayores éxitos discográficos de 1983. La canción alcanzó el primer puesto de los rankings tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y se transformó en una de las grabaciones más representativas de la década.

Con el paso del tiempo, el tema logró trascender a la generación que lo convirtió en un clásico. Más de cuarenta años después de su lanzamiento, continúa siendo una referencia de la cultura popular y recientemente superó los mil millones de reproducciones en Spotify, un hito reservado para un grupo reducido de canciones.

A lo largo de su carrera, Tyler publicó más de una veintena de álbumes de estudio, recibió varias nominaciones a los premios Grammy y consolidó una trayectoria que la ubicó entre las artistas británicas más exitosas de su generación. Entre sus otras canciones más populares figuran “Holding Out for a Hero”, “It’s a Heartache” y “If You Were a Woman (And I Was a Man)”.

Bonnie Tyler, una de las voces femeninas más importantes de los últimos cincuenta años

En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción “Believe in Me”, y una década más tarde fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), reconocimiento otorgado por sus aportes a la música.

Mientras continúa internada en Portugal, la evolución de su estado de salud es seguida con atención tanto por sus millones de seguidores, que pidieron cadenas de oración y envían mensajes de pronta recuperación desde que se dio a conocer la noticia de su internación.