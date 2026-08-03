Lali Espósito se confesó con Rosalía: del ex español que incendió un hotel y le debe plata a su casamiento con Rosemblat

Para su segundo espectáculo en el Movistar Arena, Rosalía invitó a Lali Espósito a subirse al escenario y contar alguna infidencia en el confesionario que la catalana monta antes de interpretar “La perla”, el mismo tema que le trajo tantos dolores de cabeza con los argentinos. Se trata de un segmento del show que suele hacerse viral en redes sociales donde, en cada presentación, un famoso relata una jugosa anécdota relacionada con alguna expareja, lo que funciona como antesala a la canción que aborda el desamor desde el desencanto y la desilusión.

Lali y Rosalía juntas en el segundo Movistar 💘 pic.twitter.com/NqNhtAiwwz — Guido Zaffora (@GZaffora) August 3, 2026

“Sácate del pecho lo que a tí te apetezca, lo que tengas guardado que digas ‘ufff, es que esto no lo he contado y tenía que decirlo’”, animó Rosalía a la cantante argentina. “Esto de verdad que no lo conté y tiene que ver con un compatriota tuyo. Yo sé que casi todos tus invitados cuentan barbaridades de otra persona, vienen aquí a desquitarse de los examores, pero yo, hoy, voy a hablar mal de mí misma, me voy a tirar tierra a mí misma”, soltó Espósito antes de embarcarse en su confesión.

“Tiene que ver con una persona de tu país”, dijo la intérprete de “Fanático” al iniciar su historia. Conocedora de sus fans y de las especulaciones que surgen en las redes sociales -donde enseguida relacionaron su anécdota con el cantante español Rels B, con quien estuvo en 2022-, Lali aclaró: “Salí con mucho español y mucha española, así que no vengan a sacar conclusiones y cuentas de quién es, eh, puede que no sepan”.

Al subirse al escenario, Lali se arrodilló ante Rosalía Gonzalo Lopez

Con su característico sentido del humor, procedió a relatar lo sucedido y, de paso, aprovechó la ocasión para ensalzar a los argentinos, una especie de guiño después de todo lo que se dijo en contra de nuestro país. “Yo salía con una persona de España. Como buena argentina, soy una persona muy generosa, viste que no tenemos un mango pero te invitamos el mate, la cena, la cosa. Invito a esta persona, que tenía un muy buen pasar, Rosalía. La invito yo, sudaca, que cobro en pesos, a pasar una hermosa noche de hotel. Yo garpaba todo, Rosi”, insistió entre risas.

Hábil declarante, como si estuviera en un programa de chimentos de la televisión local, Lali no se guardó ningún detalle. Su histrionismo, sus gestos, sus pausas, silencios y tonos de voz sumaron comicidad a la anécdota: “Estábamos ahí, pasándola bien, y de pronto esta persona se prende lo que se dice un porrito, que está mal dentro de la habitación de un hotel, no se puede. Se prendió su cigarrito, me fui a bañar y cuando salí, haciéndome la diosa, desnuda y en remerón, empecé a ver por el rabillo del ojo un fuego, llama, humo negro. Cuando me quise dar cuenta, estaba la habitación prendiéndose fuego, a lo que salí corriendo, desnuda y en remerón, a pedir ayuda”.

Lali "incendió" a un ex con Rosalía

Mientras Rosalía escuchaba atentamente y el público reaccionaba entre gritos, cánticos y aplausos, la actriz y cantante remató: “La cuestión, lo que vengo a confesar acá, es que pagué la cuenta de un destrozo de una persona que nunca me devolvió un mango. Me llegó una cuenta que decía ‘alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche’, todo en euros. ¡Y esa persona ni un peso me ha devuelto!“.

Una vez más, el “palito” para los críticos de estas tierras: “Ahí tenés, mirá qué generosa, tanto que se ha dicho del pueblo argentino”. Lali Espósito, la misma que defendió a Rosalía de la “cancelación”, aprovechó el espacio para devolverle gentilezas a los españoles; con mucha elegancia, claro.

“¡Las cosas que una hace por amor!“, concluyó con humor su mea culpa por confiar en quien no correspondía. ”Fue una mala mía. Una cuenta en euros no es, por ahí no es".

Lali Espósito desplegó todo su histrionismo al confesarse con Rosalía en el Movistar Arena Gonzalo Lopez

Pero el confesionario no terminó ahí, ya que Lali apeló a su costado optimista y aseguró que, después de las malas experiencias, llegó a su vida el amor verdadero. “Te digo algo bueno. Uno se equivoca en el amor pero siempre aparece ‘esa’ persona. Yo manifesté con una canción que se llama ‘1Amor’ y me caso, Rosalía, me caso", dijo sobre su compromiso con Pedro Rosemblat.

“Para las que encuentran a la persona que es, celebra ese amor, celebra ese amor. Muy bien, y espero que nunca te vuelvas a encontrar con un perla, con un incendiario de estos. ¡Nunca más!”, cerró la “Motomami”.

Lali le dijo a Rosalía que se casa

Una vez más, y antes de terminar su participación, Espósito defendió a su colega de las críticas desmedidas por el video que había compartido en sus redes sociales tras la final del Mundial, donde Mia Khalifa se burlaba de los argentinos. “Te voy a confesar otra cosa rápida, algo que ya sabés, que lo sentiste ayer y lo sentís hoy. Este pueblo te ama, corazón, yo te amo. ¡Sos un ángel”, concluyó.