Soledad Silveyra habló de su duro presente: “No estoy bien de salud”

Soledad Silveyra no pasa por su mejor momento. El sábado por la noche, en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz reveló que, como consecuencia de una dura caída que sufrió hace seis meses, tiene fuertes dolores en la cadera que todavía no logra superar. Además, confirmó que se separó de José Luis Vázquez, su última pareja.

“¿Cómo estás de salud?”, fue una de las primeras preguntas que le hizo la Chiqui apenas comenzó la velada. La respuesta de la actriz sorprendió a todos. “No estoy bien”, confió, sin perder el humor, antes de contar el difícil momento que atraviesa desde que se lastimó al sufrir una caída hace seis meses.

“Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, explicó. Luego recordó que el problema comenzó al regresar de un spa en Punta del Este. “Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”, relató. La actriz detalló que el dolor persiste desde entonces. “Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera. Entonces es muy difícil la cura. En general, las tendinitis son complicadas”.

Silveyra contó que debió modificar su rutina y que hoy necesita ayuda para muchas actividades cotidianas. “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque desgraciadamente no puedo caminar bien”, explicó. Además, reveló que los analgésicos comenzaron a afectar su organismo, por lo que sus médicos decidieron cambiarle el tratamiento. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”.

Consultada sobre las posibilidades de una recuperación definitiva, la actriz admitió que el proceso demanda paciencia y esfuerzo. “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’. Pero es que no puedo”, expresó. Sin embargo, se mostró esperanzada con volver pronto a los escenarios. “Espero poder estar trabajando en el verano porque extraño horrores a la gente”, aseguró.

El recuerdo de Luis Brandoni

Soledad Silveyra y Luis Brandoni compartieron escenario antes de la muerte del actor Gerardo Viercovich - LA NACION

Silveyra también recordó con emoción a Luis Brandoni, con quien compartió durante un año y medio el escenario en ¿Quién es quién?. La actriz contó que, mientras atravesaba una fuerte lesión en la espalda, el actor sufrió el accidente doméstico del que ya no logró recuperarse y que le provocó la muerte, a los 86 años, el pasado 20 de abril. “La realidad es que yo suspendí un viernes y él se cayó el sábado. Se golpeó la cabeza en su casa”, recordó. Según explicó, Brandoni cayó de una silla con rueditas y el golpe le provocó el hematoma subdural que no pudo superar.

Conmovida, Silveyra evocó la relación que construyeron durante la obra. “Éramos los dos solitos en el escenario durante un año y medio, con una relación fantástica”, expresó. También destacó el compromiso profesional de su compañero y recordó que ella continuó actuando durante diez días con una fractura lumbar porque Brandoni prefería no suspender las funciones. Además, lamentó no haber podido participar del homenaje que recibió el actor en los Premios Pinti. “Tenía que entregar un premio, pero no podía caminar por todo el Teatro Colón”, explicó.

Un amor que llegó a su fin

Durante la cena, Silveyra también confirmó que terminó su relación con José Luis Vázquez, el empresario argentino que vive en Brasil con quien estuvo en pareja durante dos años. La actriz explicó que la distancia y los diferentes estilos de vida terminaron desgastando el vínculo.

“Es un amor de hombre, pero duró lo que tenía que durar. Él está allá y yo acá. Él se levanta a las seis de la mañana y yo me acuesto a las cuatro. Soy bien nocturna”, contó entre risas cuando Mirtha Legrand le preguntó por qué la relación había llegado a su fin.

Solita Silveyra junto a José Luis Vázquez, su última pareja Gerardo Viercovich - LA NACION

A pesar de la separación, Silveyra dejó en claro que el cariño permanece intacto. “Espero tenerlo como amigo siempre porque es una persona encantadora. Conocí a su familia, a sus amigos... personas maravillosas”, aseguró. Incluso se tomó con humor el comentario de alguien que, en los últimos días, atribuyó su delicado estado de salud al final de la relación. “Claro que estoy mal, que estoy enferma porque no estoy de novia”, ironizó y provocó la risa de la Chiqui y del resto de los invitados.