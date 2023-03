Brittany Murphy y el emotivo recuerdo del elenco de Ni idea, a 13 años de su muerte

escuchar

Hace 13 años que Brittany Murphy no está entre nosotros. Sin embargo, su recuerdo sigue más vivo que nunca a través de sus películas, del cariño de sus fans y del recuerdo de sus compañeros de trabajo. Este domingo, el elenco de Ni idea se reunió en un panel de la 90′s Con en el Centro de Convenciones de Connecticut, en Hartford, y recordó cómo fueron aquellos días en el set con su difunta compañera.

Alicia Silverstone, Stacey Dash, Breckin Meyer, Brittany Murphy, Jeremy Sisto, Elisa Donovan, Donald Faison, Paul Rudd, y Justin Walker en Ni idea, la comedia de 1995 imdb.com

“Recuerdo que Brittany entró y fue genial”, dijo Alicia Silverstone sobre cuáles fueron sus primeras impresiones de esta intérprete que murió a los 32 años a causa de una neumonía combinada con anemia e intoxicación por medicamentos. En esta comedia dirigida por Amy Heckerling, que trata sobre adolescentes de clase alta que viven en Beverly Hills, Murphy interpretaba a Tai, la chica nueva del colegio.

Su novio en la ficción era Travis, interpretado por Breckin Meyer. “Brittany y yo hicimos de novios en un par de cosas. Entonces cuando audicioné fue agradable porque cada vez que audicionas con alguien que conoces te sentís aliviado. Estuvo muy bien”, confesó el actor, quie también fue parte del evento junto a Silverstone y Elisa Donovan.

Además de recordar el alivio que sintió al ver una cara familiar en el set, Meyer reveló: “Cuando la vi a Brittany audicionar pensé: ‘No sé si conseguiré el papel pero si no haces la película con ella no la hagas’. Ella es así de genial, lo era”, se corrigió emocionado y recordó que llegó al casting en patineta y todo transpirado. “Fui en patineta a la audición. No por diversión sino porque no tenía dinero. Fue un viaje realmente largo desde North Hollywood a Hollywood, donde está el estudio, así que llegué todo sudoroso”, agregó entre risas.

Tras confirmar que “era tan increíblemente talentosa”, el actor que compartió con Murphy films como Pequeñas grandes amigas aseguró que a menudo piensa en lo que ella estaría haciendo ahora debido a lo talentosa que era. “La ves a ella en Ni idea y luego la ves en 8 Mile y pensás: ‘¿Esa es la misma persona?’ Brittany podía cantar como nadie. Observo cómo están haciendo la película Wicked y creo que Brittany estaría matando en este momento. Puedo ver el increíble trabajo que haría”, opinó.

Esta no es la primera vez que Meyer expresa cálidas palabras hacia su compañera. En 2019, a 10 años de su muerte, el actor le rindió homenaje con un tierno gif de una de las tantas comedias que los reunió en la pantalla. “Hace 10 años este ángel mágico y fantástico nos dejó. Tan locamente talentosa y la pequeña hada más dulce que jamás haya conocido”, tuiteó el artista de 45 años en la red social del pajarito.

Por su parte, Elisa Donovan también tuvo emotivas palabras hacia su compañera y amiga al recordarla como una persona “realmente dulce”. “Siempre pienso en ella como un colibrí. Era una chica increíblemente talentosa con un gran espíritu”, señaló la autora dando cuenta de la tristeza que sintió al perder a su amiga.

Ni idea fue el primer trabajo en la pantalla grande de Murphy. De hecho fue el film que le sirvió de trampolín para que llegaran éxitos como 8 Mile: Calle de ilusiones, Recién casados y Ni una palabra, entre otros. “Sólo recuerdo que era genial para el papel de Tai. No recuerdo cuántas chicas vinieron a la audición para Tai ese día, pero recuerdo que Brittany era realmente adorable (...) La encontré tan maravillosa y le dije a la escritora y directora de inmediato: ‘Yo creo que ella es única’ y ella dijo: ‘Uh, sí’. ¡Era la mejor, chicos!”, le dijo Silverstone a Vogue tiempo atrás mientras aclaraba que la actriz era muy diferente en su vida real.

Alicia Silverstone, Brittany Murphy y Stacey Dash en el set de Ni idea imdb.com

Una muerte inesperada

El 20 de diciembre de 2009, la noticia de la muerte de Brittany Murphy sorprendió al mundo entero. La joven actriz, que por aquel entonces tenía 32 años, falleció después de varios días de luchar contra síntomas similares a los de una gripe, hasta desmayarse en el baño de su casa de Hollywood Hills. “Mami, no puedo recuperar el aliento. Ayudame”, habrían sido sus últimas palabras antes de desvanecerse en los brazos de su madre Sharon, según The Hollywood Reporter.

Poco después de su deceso, los forenses confirmaron que Murphy falleció a causa de una neumonía combinada con anemia e intoxicación por múltiples drogas por medicamentos recetados y de venta libre. “Estaba realmente enferma de neumonía, muy anémica y estaba tomando medicamentos. Y todo eso combinado la mató”, le dijo el jefe forense Ed Winter a People por ese entonces.

Cinco meses después de su partida, otra tragedia sacudió a la familia. Simon Monjack, el esposo de la actriz, fue encontrado por su suegra Sharon muerto en la misma habitación que tiempo antes había compartido con Murphy. “Fue un conjunto trágico de circunstancias. Es un caso triste, triste”, le confirmaron las fuerzas policiales a People sumando que la muerte del guionista y director británico fue debido a una fuerte depresión por la pérdida de su esposa.

Brittany Murphy y su marido: ambos murieron por causas similares, con cinco meses de diferencia GROSBY GROUP

“Tuve una vida que nunca soñé. Lo cambiaría todo por un día más con Brittany. Perdí mi vida. Ella era mi mejor amiga. ¿Qué me queda?”, le había dicho a People tras la triste partida de su mujer quien no pudo soportarlo y a los pocos meses, paradójicamente, murió como consecuencia de una neumonía severa, la misma causa que su mujer.

LA NACION