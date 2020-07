Cacho Fontana tiene coronavirus y es un paciente asintomático

Tras un hisopado, a Cacho Fontana le confirmaron el fin de semana pasado que es Covid-19 positivo; el histórico locutor está en buen estado y sin síntomas Fuente: Archivo

15 de julio de 2020 • 15:38

Cacho Fontana es Covid-19 positivo. El locutor, que tiene 88 años, vive desde hace tiempo en la Cínica Interplaza, una residencia para adultos mayores. El pasado viernes le hicieron el hisopado y días después le confirmaron que había dado positivo.

Según contó Daniel Ambrosino en Intrusos, por América, "Cacho está bien de salud y de ánimo. Es asintomático. Hay un sector que prepararon en la residencia y está aislado. Sospechan que algún empleado pudo haber ingresado el Covid a la clínica. Ya hay diez infectados, entre pacientes y empleados. Algunos fueron trasladados a sanatorios, según su obra social, y Cacho se quedó porque se siente bien. Ya transita el quinto día de la enfermedad, por lo cual suponen que no va a tener síntomas ni problemas de salud".

Antonella Fontana, hija de Cacho y productora de televisión, está en contacto con su papá y habla con él por teléfono varias veces por día, según señalaron en Intrusos. Ludmila, hermana melliza de Antonella, vive en Madrid y también se comunica periódicamente con su padre. Lo mismo su esmujer y mamá de sus hijas, Liliana Caldini.

Su vida en la Clínica Interplaza

El pasado 23 de abril, el día que cumplió 88 años, Cacho Fontana habló con Nosotros a la mañana de su vida en la Clínica Interplaza. "Hacemos las cuatro comidas juntos (con los otros residentes), charlamos, yo además leo mucho y me entretengo. Esta es una familia muy linda, gente macanuda y simpática. Hoy ésta es mi casa. He podido superar todo esto a pesar de que no tenemos un entrenamiento para esto. Pero tenemos que confiar en el talento de otra gente que nos dará una salida", señaló el locutor en dicha oportunidad.

En dicha residencia también vivió un tiempo Pinky. En aquélla nota con Nosotros a la mañana Fontana recordó los días junto a su gran amiga. "Estuvo un tiempo aquí, casi un año, y luego se fue a su casa y perdimos contacto. No creí nunca que iba a volver a la tele porque no era su deseo. Y después la vi en un programa. Tenemos una relación que no se pierde y está siempre latente, a pesar de que no hablemos. Y le tengo un cariño especial a Antonio Carrizo, que fue mi maestro. Me abrió las puertas y creo ser uno de los mejores alumnos. Sería un placer poder volver a tomar un café con él", aseguró.