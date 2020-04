Cacho Fontana cumple 88 años y no renuncia a su sueño de volver a trabajar Fuente: Archivo

"La estoy pasando más que bien, quizá mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad y fortaleza que me ayudan a llevar hasta esta pandemia que estamos padeciendo todos", contó Cacho Fontana, que hoy cumple 88 años y vive desde hace un tiempo en una residencia para adultos mayores .

Emocionado, el locutor contó en Nosotros en la mañana , el programa que el Pollo Álvarez conduce en eltrece, que se siente muy contenido por sus compañeros del hogar: "Hacemos las cuatro comidas juntas, charlamos, yo además leo mucho y me entretengo. Esta es una familia muy linda, gente macanuda y simpática. Hoy ésta es mi casa. He podido superar todo esto a pesar de que no tenemos un entrenamiento para esto. Pero tenemos que confiar en el talento de otra gente que nos dará una salida a esto".

Fontana se refirió también a los saludos que tuvo en el día de su cumpleaños: "Bien temprano recibí el llamado de mi hija Ludmila desde España, y después mi otra hija Antonella, con mi nieto. Me falta un nieto que me llame y ya está. También me llamó Liliana [Caldini, su expareja], y ya están todos".

De larga trayectoria en radio y televisión, el animador tiene muchos recuerdos en su haber, pero eligió compartir dos. "Lo mejor de mi carrera son tantas cosas que dejaría de lado hechos importantes por señalar algunos. Pero recuerdo especialmente la entrega del Premio Nobel a Luis Federico Leloir, la visita al papa Francisco que hicimos con mi hija y mi nieto hace poco, y yo ya no estaba trabajando. Fue un encuentro emocionante, porque me conocía de la cancha de San Lorenzo cuando transmitía José María Muñoz y él iba como hincha", señaló.

También Fontana tuvo unas palabras para su colega, Pinky. "Estuvo un tiempo aquí, casi un año, y luego se fue a su casa y perdimos contacto. No creí nunca que iba a volver a la tele porque no era su deseo. Y después la vi en un programa. Tenemos una relación que no se pierde y está siempre latente, a pesar de que no hablemos. Y le tengo un cariño especial a Antonio Carrizo, que fue mi maestro. Me abrió las puertas y creo ser uno de los mejores alumnos. Sería un placer poder volver a tomar un café con él", aseguró.

A los 88, el gran deseo del locutor y conductor es volver a trabajar. "Es lo único que quiero y lo único que no me dejan. Tengo una idea para televisión, pero soy un tipo de 88 años y no se ve en la tele gente de mi edad. Tengo un programa armado de pies a cabeza. ¿Cómo sería? Uno en el que Fontana pregunta 'con seguridad'. Y sino seguir haciendo radio", confió.

Siempre informado, Fontana observó que "en la camada joven", ve a la mujer "en un lugar de superación" respecto de lo que se acostumbraba en su época. "Lo noto en los temas a tocar y en las personalidades. Es una generación renovada y muy feliz. Las veo muy bien a las chicas", opinó. Sin embargo, si tiene que elegir a un conductor se queda con Santiago Del Moro, quien también lo llamó muy temprano para saludarlo en el día de su cumpleaños.