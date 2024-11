Cansada de los comentarios sobre su cuerpo, Selena Gomez hizo una revelación

Cansada de las críticas que recibió por su aspecto físico en su última aparición en una alfombra roja, Selena Gomez decidió hablar de su salud : en un breve, pero contundente descargo que publicó en sus redes sociales, la actriz reveló que padece una enfermedad gastrointestinal que es cada vez más común y buscó poner punto final a las especulaciones sobre el motivo de su vientre inflamado. “No soy una víctima. Solo soy humana”, completó, categórica.

El look de Selena Gomez que despertó comentarios maliciosos sobre su cuerpo VALERIE MACON - AFP

Lo que terminó con la paciencia de la artista fueron los comentarios maliciosos que generó su apariencia en el estreno del film Emilia Pérez, el film del director galo Jacques Audiard que protagoniza junto a Karla Sofría Gascón y Zoe Saldaña, en el Festival de Cine francés-estadounidense en Los Ángeles. Para la ocasión, la también cantante estadounidense eligió un vestido negro de Carolina Herrera de la colección Resort 2025 de escote asimétrico, mangas largas y silueta clásica.

Cuando el evento terminó, Selena hizo un comentario en un video de TikTok que luego eliminó, pero que el portal inglés Daily Mail alcanzó a capturar. Según trascendió, en la publicación original criticaban la apariencia de Gomez e incluso deslizaron que una de las poses de la artista, con las manos en su vientre, tenía un significado especial.

Otro de los recientes looks de Selena, esta vez en la gala anual del Museo de la Academia AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esto me enferma. Tengo SIBO en el intestino delgado. Tengo brotes. No me importa no tener un aspecto enfermo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Solo soy humana ”, fueron las palabras que eligió la artista para responder los comentarios maliciosos. Gómez convive además con lupus, una enfermedad autoinmune, por la que tuvo que someterse a quimioterapia y a un trasplante de riñón.

En cuanto a Emilia Pérez, su flamante trabajo en la gran pantalla, Selena le da vida a Jessi Del Monte, la esposa del líder de un cártel que decide desaparecer para atravesar una transición de género. “Cuando leí el guion y lo entendí, pensé: ‘¿Cómo diablos van a hacer esta película?’”, confesó en una charla con la BBC. Luego, quedó encantada con el desafío. “Nunca dudamos de él”, dijo en relación con el director Jacques Audiard. “Me sentí muy honrada, sabía que Jacques era un visionario y simplemente quería ser parte de eso”, agregó.

“Tengo muchos problemas médicos”

Esta no es la primera vez en los últimos meses que Selena habla de su salud. “Nunca dije esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos”, expresó la artista en una entrevista que le concedió a la revista Vanity Fair. Además, explicó que descubrir que no puede tener un embarazo seguro es algo que la afectó emocionalmente.

La joven que saltó a la fama como estrella infantil de Disney Channel describió su realidad como algo difícil de superar y resaltó el impacto que ha tenido en su vida. “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, reveló. En varias ocasiones, Gomez habló de su salud, especialmente sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune incurable en la que el sistema inmunológico del cuerpo se vuelve hiperactivo y ataca el tejido normal.

Selena Gomez dejó atrás una etapa oscura y quiso compartirla con todos sus fans @selenagomez/Instagram

En 2017 la artista contó que se había sometido a un trasplante de riñón relacionado con la enfermedad. En un video, la cantante y actriz mencionaba en ese momento los cambios físicos que sufrió a raíz de ello y aseguró que la medicación indicada para la enfermedad le provoca retención de líquidos.

Gomez también habló abiertamente sobre lo que implica vivir con trastorno bipolar, algo que aborda en su documental My Mind and Me. Además, en 2022, la estrella ya había comentado en una entrevista con la revista Rolling Stone que era posible que no pudiera tener un embarazo seguro debido a la medicación que necesita para tratar su trastorno bipolar.

La adopción o la gestión subrogada como alternativas

Selena Gomez habló de sus deseos de ser madre Instagram @selenagomez

En la entrevista con Vanity Fair, Gomez afirmó, sin embargo, que espera tener hijos y aseguró que está considerando la gestación subrogada o la adopción como vías para conseguirlo. La madre de la actriz, Mandy Teefey, es adoptada, algo por lo que la actriz dijo que su familia está agradecida.

