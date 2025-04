Gwyneth Paltrow se sincera con su marido, Brad Falchuk: la confesión sobre la difícil situación que vivió con su hija

Cada martes, Gwyneth Paltrow recibe a “pensadores brillantes y transformadores culturales” en el podcast de su empresa de estilo de vida, The Goop. La inmensa mayoría de las veces son mujeres con las que la actriz habla sobre sexo, nutrición, menopausia, amistad... Ha tenido invitadas como la diseñadora Victoria Beckham, la ganadora del Osca Michelle Yeoh o la comediante Nikki Glaser, pero en la última entrega del programa ha decidido contar con alguien mucho más cercano a ella: su marido, el director y guionista Brad Falchuk (Massachusetts, 54 años). “Juntos hablan de las realidades desordenadas, hermosas y a menudo inesperadas de formar una familia, desde los errores que cometieron hasta los rituales y las verdades que los unieron más”, dice la descripción del episodio, emitido este martes 8 de abril.

En esta inusual colaboración de Falchuk, normalmente discreto y poco dado a las apariciones públicas, el matrimonio habla de “reescribir los roles familiares, desmantelar viejas narrativas y aprender a mostrarse con amor y confianza, incluso cuando resulta incómodo”. El episodio lleva por título The Truth About Stepparenting (la verdad sobre ser padrastro o madrastra), una realidad que ambos conocen, ya que los dos tienen hijos fruto de sus relaciones anteriores. “Es una conversación sincera sobre el amor, las segundas oportunidades y la creación de tus propias reglas en el camino”, se anuncia.

La actriz y empresaria comienza la emisión en solitario para dar la bienvenida luego a su marido, con el que está casada desde 2018. Paltrow admite que le llevó años construir confianza con los hijos de Falchuk, y que ahora lamenta profundamente haber esperado tanto tiempo antes de mudarse con él después de casarse. “En un mundo ideal, la relación que tienes con el padre de tus hijos funciona, y tus hijos nunca tienen que experimentar el divorcio o la mezcla de familias ni nada por el estilo. Pero muchas veces no es así”, reflexiona la ganadora de un Oscar.

Paltrow tiene dos hijos (Apple, de 20 años, y Moses, de 19), nacidos durante su matrimonio con el líder de Coldplay, Chris Martin, con quien estuvo casada de 2003 a 2016. Falchuk, por su parte, tiene otros dos hijos, Isabella, de 20 años y Brody, de 18, fruto de su matrimonio con la productora de cine Suzanne Bukinik, que duró de 1994 a 2013. “Ser padrastro o madrastra es bastante complejo. Requiere mucha responsabilidad, vulnerabilidad y comprender muchos factores”, asegura la fundadora de Goop en el podcast.

La pareja también ha promocionado este episodio con un video en el perfil de Instagram de la actriz, donde acumula 8,7 millones de seguidores, en el que se refiere a Falchuk como su “socio en la crianza de los hijos”. Paltrow rara vez comparte fotos o videos con su marido en las redes sociales y ha mantenido en privado muchos de los detalles sobre su vida familiar, por eso son muchos los usuarios que han destacado la presencia del director en la publicación.

“Ver a Brad en línea es como ver un leopardo de las nieves en estado salvaje”, ha bromeado su amiga Jessica Seinfeld (que está casada con el comediante Jerry Seinfeld). La última vez que Paltrow mostró a su marido en redes sociales fue en honor a su 54º cumpleaños, el pasado 1 de marzo. La siguiente publicación, del 2 de marzo, fue la felicitación a su exmarido, que cumple años justo un día después. “Feliz cumpleaños al hombre que me dio estos hermosos y maravillosos seres humanos, te quiero, Chris”, escribió junto a dos fotos del cantante de Coldplay con sus dos hijos.

Durante su conversación con Falchuk, la intérprete confiesa que tuvo dificultades para incorporar a su nuevo marido a la vida de sus hijos después de separarse de Martin. “Lo que siempre suele ocurrir es que el padre está en el medio. A los hijos les cuesta entenderlo y adaptarse, no quieren dejar atrás la dinámica familiar que tenían, y el padre intenta apaciguar a ambos y jugar a dos bandas. Y la mujer está como: ‘¡Eh! ¡Tus hijos lo están pasando mal!”, explica sobre su propia experiencia tras la ruptura. También comparte lo que vivió al introducirse en su nueva familia: “Es muy fácil tomárselo como algo personal. Creo que las mujeres vamos con ganas de armonía y buenas intenciones, y es como el sueño de que todo sea como La tribu Brady [una serie de los sesenta en la que una mujer con tres niñas y un hombre con tres niños unen sus vidas] y se mezcle muy bien. Pero la verdad es que el único modo en el que los hijos pueden canalizar su frustración es contra la madrastra, porque no quieren alejar al padre”.

Aun así, Paltrow le dice a su marido que realmente han sido sus hijos, y no los de ella, los que la han ayudado a comprender lo que significa ser madre. “Ser maternal... en realidad, fueron tus hijos los que me ayudaron a definir este concepto. Cuando miro atrás, veo que pasamos por cosas muy duras. Las lecciones que he aprendido de mis hijastros han sido muy profundas para mí”, afirma. Una de esas lecciones se la dio Isabella, de quien dice que “ahora es fantástica”, pero la puso a prueba. “Me ponía a prueba todo el tiempo para ver en qué momento la rechazaba. Y, en algún momento, decidí que lo que necesitaba era poner en práctica la esencia de lo maternal: sin opiniones, sin palabras, sin correcciones. ¿Qué significa encarnar la esencia de lo maternal? Me quedé con la metáfora del sol. El sol es increíblemente cálido y desprende luz y claridad y rayos, y no necesita nada a cambio. Simplemente emana. Y eso es lo que pensé que Izzy necesitaba de mí. Iba a ser esa presencia para ella, siempre amorosa y comprensiva”, cuenta.

En 2023, la actriz ya explicó en una entrevista con People los retos a los que se tuvo que enfrentar al principio como madrastra. “La verdad es que no hay un libro que hable sobre esto, nadie te dice qué hacer. Es más, todas las historias nos retratan a las madrastras como unas villanas. Entonces es algo así como pisar un campo minado. Pero en lo que a mí respecta, decidí y abracé la idea de que mis hijastros fueran como mis propios hijos, y los amé del mismo modo y les brindé las mismas reglas y límites. Y ahora todo funciona de maravilla”, reconoció.

Ahora es habitual ver a Paltrow compartiendo momentos tanto con sus hijos como con los de Falchuk en cumpleaños, excursiones o mudanzas. En agosto de 2024, por ejemplo, se vieron imágenes del matrimonio ayudando a Brady a llevar sus pertenencias a la Universidad de Yale, donde empezaba una nueva época. “Ha habido cosas buenas y cosas difíciles, pero para mí ha sido increíble ver a los cuatro niños crecer y aceptar esto”, reconoce en el podcast.

Temas Gwyneth Paltrow