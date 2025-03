Selena Gomez celebra su relación con Benny Blanco en su nuevo disco: las indirectas a Justin Bieber, mucha pasión y una oda al amor

“Solo quiero decir gracias por cada mínima cosa que todos los que están en este cuarto hacen por mí. Porque crecí alejada de mi familia, me fui de Texas, vine acá y todos ustedes me criaron de distintas maneras y me pusieron a prueba como persona”, agradece Selena Gomez, de 32 años, en la primera canción de I Said I Love You First, el nuevo disco que lanzó junto a su prometido, Benny Blanco, de 37 años. Es una oda al amor y a su relación. Este primer tema, que da nombre al disco, es el discurso que ella misma pronunció cuando terminó de rodar el último episodio de Los magos de Waverly Place, la serie de Disney Chanel con la que se hizo conocida.

Se trata del primer proyecto de la cantante después de cinco años, en los que ha estado centrada en su trabajo como actriz, y fue su pareja quien la arrastró al estudio para crear este disco que es el resumen de su historia de amor. Sí, Selena Gomez está enamorada, muy enamorada. Algo que ella misma repite una y otra vez —también en redes sociales—, haciendo alarde del buen momento personal que está atravesando gracias al incondicional apoyo del también productor musical.

Selena Gomez y Benny Blanco, en la gala de los Premios Oscar 2025, qu tuvo lugar en el Teatro Dolby de Los Angeles Emma McIntyre - Getty Images North America

Los últimos años no han sido fáciles para ella. Ha tenido que hacer frente a problemas de salud mental y al lupus, que le fue diagnosticado en 2013, a las críticas a su físico y a la interminable guerra pública contra su expareja, Justin Bieber, y su actual mujer, Hailey Bieber —pese a que ellas en todo momento han negado que hubiese un enfrentamiento—. De hecho, el cantante canadiense ocupa parte del relato de este nuevo álbum de estudio. No hay mención alguna, pero sus seguidores no han tardado en encontrar referencias a lo que fue una relación tóxica de idas y venidas, y que ha sido motivo de titulares desde hace más de una década. Es en Young and Hotter Than Me donde la artista se muestra más desconsolada, dolida y relata una historia sobre un ex mujeriego al que desearía “nunca haber amado”. “Todas las chicas en esta fiesta son más jóvenes y atractivas que yo. Odio lo que me he puesto, pero me odio más a mí misma por pensar que eras diferente”, reconoce en este tema.

Gomez cerró —al menos de manera oficial y de cara al público— el capítulo de su historia con Bieber en 2014. Pero, tal y como ella misma relata ahora en Ojitos Tristes, donde colabora con The Marias y que recupera algunas estrofas de El muchacho de los ojos tristes de Jeanette, cayó de nuevo en la tentación “una última vez”. Es en el siguiente tema, Don’t Wanna Cry, donde aparece en escena por primera vez Benny Blanco: “Ahora encontré otra mano que sostener”.

Selena Gomez y Benny Blanco, en Disneyland Mega/The Grosby Group

Luego la temperatura empieza a subir en el disco y se empieza a ver a una cantante más atrevida, más pasional y sin miedo al qué dirán. Concretamente, hay tres canciones que resumen la atracción sexual que la pareja vivió desde el inicio de su noviazgo. En Sunset Blvd explican que para la primera cita se disfrazaron con el objetivo de que nadie los reconociera y acabó “abrazándote desnuda, en medio de Sunset Boulevard”. En otro momento, juegan con la conciencia del oyente: “No puedo esperar a sostenerlo, a sostener eso, grande, grande, duro...”, antes de introducir una pausa y generar suspenso antes de pronunciar: “Corazón”. Pero este descaro no termina aquí. La sensualidad se abre paso en Cowboy, canción muy explícita y directa: “Pon tus manos en mí y cabalga como un cowboy”. Algo similar ocurre con Blues flame: “Solo quiero pasar toda la noche contigo, solo quiero volverme loca”.

Una vez concluida esta etapa más atrevida, Gomez da paso a sus miedos, algunos ya conocidos y otros a los que pone nombre por primera vez. En How Does It Feel To Be Forgotten, la también actriz expone su miedo al olvido: “ ¿Qué se siente al ser olvidada? ¿Cómo se siente? Espero que algún día sanes”. De nuevo, Bieber entra en escena. Aquí afirma haber eliminado y olvidado cualquier recuerdo duradero de su “vergonzoso” amor pasado. En Do You Wanna Be Perfect, que no puede ser considerada como una canción porque solo es un discurso, una voz en off anuncia: “¿Quieres ser perfecta?”. En ese momento, la cantante interrumpe el mensaje para dar el suyo propio. “Se acabaron los estándares irreales de perfección, es muy aburrido. Simplemente, sé exactamente quién eres”, afirma. En los últimos años, ha tenido que leer y escuchar a personas anónimas juzgando su aspecto físico reiteradamente, algo contra lo que ya ha dicho “basta”.

Selena Gomez sorprendió al lanzar un nuevo disco junto a su prometido, el productor Benny Blanco (Foto: store.selenagomez.com)

Y cuando parece que ya el cantante canadiense no volverá a aparecer, Gomez vuelve a pronunciar unas palabras en Don’t Take It Personally que muchos han interpretado como una indirecta para el matrimonio Bieber: “Eres tan hermosa, pero difícil de digerir para mí. Solía ponerme celosa y el estrés devoró todos mis lamentos. Y una botella de Vodka. Luego me acordé de que él no quiere estar contigo. No, no quiere estar contigo”. El álbum concluye con Scared Of Loving You, la misma canción con la que anunciaron este proyecto el pasado mes de febrero y que no solo los une en lo profesional. “Cuando era joven amaba demasiado rápido . Espero no repetir mi pasado. Porque no tengo miedo de amarte, solo tengo miedo de perderte”, explica el inicio de la canción. Gomez se muestra vulnerable, sin miedos, y explica lo que le genera estar enamorada. “No le temo a nadie ni a morir joven. Ni a que encuentres a alguien nuevo porque, ¿cómo podrían amarte tanto como yo?”.

Gomez y Blanco, que confirmaron su compromiso en diciembre de 2024 , ya están inmersos en los preparativos para su gran día. “Creo que cada día tiene en la cabeza una nueva boda”, aseguró Blanco en unas recientes declaraciones, y añadió: “Somos de los que vamos día a día. Todavía no hemos superado este momento. Literalmente, mientras hablabas, ella estaba sentada mirando su anillo”. Ahora el productor ha relatado que su novia casi no se presenta al pedido de compromiso. “Me dijo: ‘La verdad es que no me siento muy bien. Creo que me voy a quedar en casa”, recordó en The Tonight Show. Finalmente, acudió a la cita y el resto es historia.

“Benny, gracias por ser mi propio diario personal durante todo este proceso. Estas canciones representan nuestro pasado, presente y futuro... algo que no puedo esperar a experimentar contigo desde ahora y hasta siempre. Gracias por verter tu amor incondicional en crear este proyecto conmigo”, escribió Gomez en su perfil de Instagram —donde acumula 421 millones de seguidores—. Son más que amigos, más que novios y más que compañeros de profesión. Lo son todo a la vez y así lo están demostrando.

Por Andrea Jiménez