Carreras exitosas, pero también separaciones y hasta prisión: ¿qué pasó con el elenco de El juego del calamar?

Los actores que aceptaron participar en el proyecto de El juego del calamar jamás imaginaron la repercusión que tendrían sus papeles. Sin embargo, con un presupuesto pequeño y un guionista que lo había entregado todo creando esta historia, el producto final fue un fenómeno cultural que ya es parte de la historia del mundo del streaming.

La ficción tuvo tal impacto que dio pie a videojuegos, tendencias en la moda, un reality show y, por supuesto, una secuela que pronto se estrenará en Netflix.

Aunque la segunda temporada contará con nuevos actores que se sumarán a las mortales dinámicas de El juego del calamar, está confirmado el retorno de estrellas como Lee Jung-jae y Gong Yoo, quienes junto a otros actores de la primera entrega, han visto cambiar sus vidas radicalmente en los últimos tres años.

Desde verdaderas historias de éxito hasta una sentencia a prisión. Acá te contamos qué pasó con los principales rostros de El juego del calamar.

¿Qué pasó con Lee Jung-jae?

Lee Jung jae, una de las grandes estrellas de Corea del Sur

El éxito de El juego del calamar tomó a Lee Jung-jae en los finales de sus 40, con una trayectoria conocida en su Corea del Sur natal, pero sin planes para emprender la anhelada internacionalización. Sin embargo, su interpretación de Seong Gi-hun, el protagonista de esta historia distópica, lo convirtió en una de las más grandes estrellas de Corea del Sur en Occidente.

Tras la primera temporada, Jung-jae firmó contrato de representación con la agencia CAA (Creative Artists Agency, una de las más grandes de los Estados Unidos, pues tiene a su cargo las carreras de figuras como Meryl Streep y Steven Spielberg). Y esto devino en contratos para importantes producciones, una de las más sonadas: The Acolyte, la más reciente serie del universo de La guerra de las galaxias.

A pesar de la expectativa por este proyecto, Lee Jung-jae vio con decepción cómo la serie fue cancelada tras una primera temporada. Sin embargo, ha tenido otros momentos para celebrar, como el premio Emmy que recibió en 2022 por El juego del calamar y la confirmación de una segunda y tercera temporada en Netflix.

¿Qué pasó con Anupam Tripathi?

El actor indio Anupam Tripathi se ganó el corazón de millones por su interpretación de Ali Abdul, el jugador N°199, un migrante pakistaní que termina en El juego del calamar, tras una serie de peripecias económicas.

En la vida real, Tripathi se mudó de Nueva Delhi a Seúl, Corea del Sur, en 2010, y una vez allí se anotó para estudiar actuación en la Universidad Nacional de Corea, de donde logró graduarse en febrero de este año.

Pero ese no ha sido el único gran cambio en la vida de Anupam tras El juego del calamar. El artista nacido en 1988 también firmó con la agencia CAA y protagonizó el podcast Scammers, que fue descrito como una combinación entre El talentoso Sr. Ripley y El tigre blanco. Además, en 2023, formó parte de la exitosa serie King the Land, una producción en donde interpretó al príncipe Samir.

¿Qué pasó con Hoyeon Jung?

Aunque ya había logrado mucho éxito internacional como modelo, a los finales de sus 20, la artista surcoreana comenzó a explorar el mundo de la actuación y en 2021 fue una de las grandes sorpresas del elenco de El juego del calamar.

Su rol como la norcoreana Kang Sae-byeok le valió ganar estatuillas en los SAG Awards y Critics’ Choice Awards. Tras ello, su carrera como modelo también recuperó vitalidad y firmó como imagen de Louis Vuitton y Adidas.

La agencia CAA la sumó entre sus filas para representarla internacionalmente y hace poco logró estar en proyectos como la miniserie Desprecio de Apple TV+, donde fue dirigida por Alfonso Cuarón y compartió escenas con Cate Blanchett. Además, pronto estrenará otro importante proyecto: el film Hope del director surcoreano Na Hong-jin, que contará en su elenco con Alicia Vikander y Michael Fassbender.

Sin embargo, en su vida personal, no todo ha sido color de rosa, pues en noviembre de 2024 decidió separarse de su colega Lee Dong-hwi, con quien tuvo una relación amorosa por casi una década.

¿Qué pasó con Lee Yoo-mi?

La joven estrella que dio vida a Ji-yeong en El juego del calamar se ha consolidado como un rostro protagónico en la industria de los K-Dramas. Luego del éxito de El juego del calamar, la hemos visto en otras megaproducciones en streaming: Estamos muertos y, recientemente, El Sr. Plancton, que este 2024 se ha posicionado como una de las ficciones más vistas en América Latina.

Y mientras esta serie continúa ganando adeptos, Lee Yoo-mi ya tiene otro proyecto bajo la manga con Netflix: As You Stood By, una producción en la que compartirá roles con Jeon So Nee, Jang Seung Jo y Lee Mu Saeng. El papel de Lee Yoo Mi promete ser desafiante, pues le dará vida a una autora de libros infantiles que se casa con un hombre abusivo y ve cómo su vida se transforma en un infierno cuando se ve forzada a convertirse en una asesina.

¿Qué pasó con O Yeong-su?

Al actor que interpretó al ‘abuelo’ de la serie El juego del calamar la vida parecía sonreírle. Tras el éxito de la ficción, ganó el Globo de Oro por su interpretación y se convirtió en el primer surcoreano en recibir esa distinción. Pero todo cambió cuando recibió una condena de prisión suspendida de ocho meses por conducta sexual inapropiada.

En 2022 fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en dos ocasiones en el año 2017 durante una gira teatral en una zona rural de Corea. Tras el juicio, se determinó que las denuncias de la víctima eran “consistentes” y se condenó al actor, de quien no se sabe más tras ello.

Fecha de estreno de El juego del calamar 2

El juego del calamar 2 se estrena en todo el mundo el 26 de diciembre.

Estos son los actores que retomarán sus papeles:

Lee Jung-jae – Seong Gi-Hun

Lee Byung-hun – Front Man

Gong Yoo – the Recruiter

Wi Ha-jun – Hwang Jun-Ho

También se han confirmado nuevas incorporaciones:

Yim Si-wan

Kang Ha-neul

Park Gyu-young

Park Sung-hoon

Jo Yu-ri

Yang Dong-geun

Kang Ae-sim

Lee David

Lee Jin-uk

Choi Seung-hyun

Roh Jae-won

Won Ji-an

Temas El juego del calamar