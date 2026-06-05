Cecilia “Caramelito” Carrizo recuerda el noble gesto del Indio Solari hacia su hermano, Martín: “Incondicional”

La muerte de Carlos “El Indio” Solari golpeó fuerte a sus millones de fanáticos, quizá los más fieles de la escena del rock nacional, pero mucho más a las personas que, de una manera u otra, formaron parte de su vida. Desde Eduardo “Skay” Bellinson, su mítico socio en Patricio Rey y los Redonditos de Ricota hasta Cecilia “Caramelito” Carrizo sintieron la necesidad de compartir el dolor de su pérdida. “Es un día muy triste, inolvidable”, le dijo la actriz y conductora infantil a LA NACION, con una emoción palpable.

“El Indio va a estar siempre en nuestro corazón”, agregó Caramelito, que entabló una relación con el músico y referente cultural en uno de los momentos más dramáticos de su vida: mientras buscaba herramientas para ayudar a su hermano Martín, que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Carrizo era un notable baterista de rock que tocó con Gustavo Cerati, Abel Pintos y formó parte de la banda A.N.I.M.A.L., además de integrar Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la última banda de Solari. “Fue una persona muy especial en la vida de Martín. Trabajaron juntos 11 años”, recordó la conductora.

Y explicó: “Puedo llenarme la boca del prestigio que podría representar su vínculo profesional con él, sin embargo mucho más importante fue el amor que le dio y el apoyo incondicional”.

Caramelito Carrizo junto a su hermano Martín Instagram

En un principio, el Indio lo contrató como ingeniero para Porco Rex (2007) y después decidió incorporarlo de manera indefinida a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Luego de estar codo a codo sobre varios escenarios, la amistad nunca se cortó. Cuando en 2017 a Carrizo le diagnosticaron ELA, Solari fue uno de los más presentes a la hora de realizar campañas de recaudación de fondos para cubrir los tratamientos.

“Con la ayuda inmensa que recibimos de su parte, al obsequiarle todo lo recaudado en un show en el Estadio Malvinas, cubrió varios meses del tratamiento muy costoso que Martín hizo en Miami”, rememoró Caramelito, agradecida, en diálogo con este medio.

“Hablé con el Indio apenas viajamos a los Estados Unidos y le dije que lo que había hecho por Martín era mucho más valioso que si hubiera sacado la plata de su cuenta, porque lo que hizo fue propiciarlo todo para que el amor y la energía de sus compañeros y de la gente le llegara multiplicada”, rememoró.

Martín Carrizo, el baterista de A.N.I.M.A.L., Gustavo Cerati y el Indio Solari

Pero, a pesar de los intentos por lograr que el deterioro no avance, Carrizo murió, a causa de la enfermedad, el 11 de enero de 2022. Ese mismo día, el Indio recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje, escrito de puño y letra, para su amigo. Junto a la foto en la que se los veía juntos, posando muy serios para la cámara, se leía: “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”.

En noviembre de 2019, Solari también había usado sus redes para intentar amplificar la ayuda para Carrizo. “Les estoy hablando para pedirles un favor muy grande a todos, sobre todo en este momento que la economía no anda muy bien, para ver si podemos darle un empujoncito a Martín Carrizo. Ustedes lo deben conocer como el mejor baterista que hubo en la Argentina y uno de los que tiene un espíritu colosal, la está peleando mucho”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego de explicar la situación que atravesaba el baterista, les agradeció de antemano a todos aquellos que puedan colaborar con la causa. “Él tiene una enfermedad que necesita ir a tratarse al exterior. Como les digo es muy costoso. De cualquier manera les estoy agradeciendo a todos los que lo están difundiendo la dirección a la cual hay que dirigirse para aportar y el replicar el problema para que se entere la mayor cantidad de gente posible. Les agradezco muchísimo”, expresó.

Por último, se despidió con un mensaje de esperanza para su amigo: “Entre todos vamos a darle un empujoncito para que pueda volver a vivir tranquilo y con dignidad. Les mando un gran cariño a todos y les agradezco de antemano a quienes puedan colaborar con él”.

“El Indio estuvo pegado en cada instante de su vida, a su lado siempre”, dijo Caramelito sobre el vínculo entre el cantante y su hermano, Martín Rodrigo Nespolo - La Nación

Ese mismo día, Caramelito participó del programa Involucrados, y cuando le consultaron sobre la iniciativa del líder de Los Redondos, explicó: “Hace 12 años que Martín trabaja con el Indio codo a codo, no sólo es su baterista sino su ingeniero de grabación. El sonido 5.1 de la película que se transmitió en el Luna Park lo hizo Martín en Abbey Road. Él se fue solo con un maletín con todo el material y la computadora y masterizó el 5.1”. Y muy emocionada por el mensaje de Solari, agregó: “El Indio estuvo pegado en cada instante de su vida, a su lado siempre”.

Este viernes, la actriz reiteró su agradecimiento. “Esto es sólo una de tantas cosas hermosas que hizo por Martín y por mí“, recordó Caramelito, en referencia a los mensajes, pero también a la constante presencia que el músico tuvo en esos momentos difíciles. ”Me escribía a diario para saber de él, pero también me escribía preguntándome cómo estaba yo”, explicó.

Sobre su último intercambio con el cantante de “Vencedores vencidos” y “Tarea fina”, reveló: “Hace pocos meses le mandé un audio contando que había soñado con él y me contestó con otro audio muy cariñoso y divertido”.

La conductora, además, quiso enviarle un especial saludo a la familia del músico. “Su hermosa mujer Viru y su hijo Brunito, también estuvieron muy cerca de Martín, cerca nuestro en todo momento. Quiero que sepan que yo también los acompaño en este momento tan triste”.

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