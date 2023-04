Cecilia Roth, sobre su relación con Jey Mammón: “¿Qué debería hacer? ¿Lo dejo de querer de un momento para el otro?”

escuchar

A pesar de que se encuentra desde hace un tiempo trabajando en España, el nombre de Cecilia Roth resuena insistentemente desde hace semanas en los medios y en las redes sociales. Primero, se aseguró que fue ella quien le brindó asilo a Jey Mammón cuando el conductor viajó hacia aquel país en medio del escándalo que desató la acusación de Lucas Benvenuto ; y luego, debido a la enorme repercusión que cosechó la serie El amor después del amor, que repasa la vida de Fito Páez, su pareja entre 1991 y 2002 . Desde Madrid, la actriz brindó una entrevista en la que abordó todos estos temas y, además, dio detalles de su presente y su futuro laboral.

“Estoy muy contenta, grabando una serie en Barcelona con Los Javis desde agosto del año pasado y paralelamente haciendo una ficción sonora en Madrid; una especie de radioteatro con actores maravillosos: Javier Cámara, el Chino Darín, Ana Torrent, Luis Tosar. La trama es actual y casi futurista, te diría: trata sobre la inteligencia artificial”, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Luego, se refirió a la serie de Netflix basada en la vida de Páez, donde es representada por la actriz Daryna Butryk. “ Obviamente di mi autorización. No puse condiciones, pero sí hablé muchísimo con Darina, que es un encanto. Nos juntamos varias veces porque consideramos que era bueno para las dos, porque me brindaba la oportunidad de contarle cosas y que me conociera para poder acercarse más al personaje. Eso me permitió contarle cosas que por ahí no se muestran en la serie para que supiera de dónde venía. No hablé con los productores, pero sí con Fito sobre la necesidad de que la trama fuera lo más cercana a la realidad posible”, reveló. Y aclaró: “Por supuesto que en una ficción siempre el autor y el director se dan permisos para modificar ciertas cosas”.

La serie, que ocupa el primer puesto entre las más vistas en la Argentina y en otros países de Latinoamérica recibió elogios unánimes del público y de la crítica. Las actuaciones, la ambientación y el guion, además, fueron elogiados en las redes por personalidades del mundo del espectáculo local. Roth, sin embargo, todavía no emitió opinión. “Es que no vi nada todavía, pero me dijeron que está muy bien. Además, Daryna es muy buena actriz e Iván Hochman es igual a Fito”, aseguró.

“Me alegro enormemente por este buen momento de Fito, porque además de merecérselo, trabaja mucho para que así sea”, indicó. Hace algunas semanas, Páez se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield para conmemorar el lanzamiento del álbum que también da título a la serie. Allí estuvo Roth, en primera fila, y recibió un ramo de flores de parte de su expareja, ante un público enardecido. “ Me emocionó mucho. Fue extraño, porque lo sentí como si estuviéramos solos, como si fuera una situación muy personal. Fue como si no hubiera otra gente. Realmente a mí me emocionan los treinta años del disco, con Martín [el hijo de ambos], de 23, que vino con su novia. El tiempo ha pasado, con dificultades, con bajones y subidas, pero el tiempo ha sido y es generoso y nos ha enseñado mucho ”, reflexionó.

Dlugi recordó entonces que en una de las entrevistas que les realizó en aquella época, Páez había subido de peso y aseguraba que su “pancita” era de “felicidad”. La anécdota despertó las carcajadas de la actriz, que recordó: “Es que pesaba 55 kilos cuando yo lo conocí”.

“ Creo que nos iluminamos mucho mutuamente. Fue un encuentro muy hermoso. Voy a decirlo de una manera un poco cursi, pero fue como un encuentro de almas. Nos dimos el alma. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que tenía. Fue una manera muy generosa de vivir un encuentro amoroso ”, resumió su relación con el músico.

Sobre su presente sentimental, Roth reveló: “No estoy en pareja, pero tengo encuentros muy lindos. No sé si volvería a convivir... Me gusta mucho la independencia en general. Necesito mi libertad y mis tiempos. Y también, obviamente, el encuentro con otra persona, pero siempre la premisa es ‘vamos viendo, vamos yendo’”.

Su amistad con Jey Mammón

La actriz se refirió, también, a las versiones que indicaban que había alojado en su casa de Madrid a Jey Mammón cuando se conoció la denuncia que Benvenuto realizó ante la justicia en 2020, acusándolo de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 14 años. “ Eso despertó una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda: la cancelación. Cuando un grupo de desconocidos entre sí mismos cancelan a otra por odio, por resentimiento, por bronca, por lo que fuere. Me parece terrible ”, asumió.

“Yo en ese momento estaba en Barcelona, pero además, no tengo casa en Madrid. Quiero mucho a Jey, eso es verdad. Creo que hay que tener mucha cautela con todo. Siempre estoy del lado de la víctima, pero si yo fui amiga de Jey hasta un momento determinado, y sucede una situación en la que está involucrado de una manera que todavía no está clara... ¿Qué debería hacer? ¿Lo dejo de querer de un momento para el otro? No. No soy así. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa. Tampoco es cierto que mi papá me llamó preocupado, como se dijo. Al contrario. Mi papá quiere mucho a Jey. ¡Cómo corren las fake news! El que me avisó lo que estaba pasando fue el mismo Jay, que me explicó que él mismo se encargó de aclarar que no era cierto. ¿Qué ser humano puede ser tan insensible como para pensar que alguien está escondiendo a otra persona? La sola idea es horrible”, finalizó.

