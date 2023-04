Cecilia Roth: la contundente aclaración sobre Jey Mammon y el supuesto hospedaje en Madrid

escuchar

En el ojo del huracán por las acusaciones de abuso de un menor, Jey Mammon decidió viajar al otro lado del Atlántico y tomar distancia. El músico y conductor se encuentra en Madrid y ciertos rumores indicaron que Cecilia Roth le habría dado casa en este polémico momento. Sin embargo, la actriz rompió el silencio y se refirió al caso.

En el programa A la tarde, el periodista Luis Ventura aseguró conocer el lugar donde se aloja el expresentador de La peña de morfi. “Finalmente me han pasado la información de que Jey Mammon va a parar en la casa, en el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Jey. Ella está en España y, de alguna manera, en este mal momento que le tocó vivir, le abrió la puerta para abrigarlo, para contenerlo y para bajarle los decibelios. Es información confirmada”, sostuvo.

Ventura también se refirió al vínculo que une al conductor con la actriz. “Jey Mammon ha tenido amigos con mucha jerarquía y con mucho poder: Nazarena Vélez, Gerardo Sofovich, Cecilia Roth. Es gente que quizá uno olvida que ha tenido contacto con él, pero que en el día de hoy está rindiendo su cobijo en un momento difícil de su vida”, comentó.

Entre los panelistas del programa, Diego Esteves se sumó a sus palabras y opinó: “Cecilia Roth es una primera figura, hasta ahora el mundo del espectáculo le ha dado la espalda a Jey Mammon, caso de Nazarena Vélez, que dijo que era un monstruo. Hubo pocos gestos de solidaridad para con él, por eso me parece todo un gesto de Cecilia Roth, la veo una mujer muy sensible y con conciencia social. Entiendo que habrá creído en el relato de Jey Mammon para recibirlo y esto no muestra solidaridad para con Lucas”, valoró.

Sin embargo, esta supuesta información “confirmada” por Luis Ventura fue desmentida por la propia actriz. En una comunicación por chat con el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, Roth aclaró cuál es su situación.

El comunicador hizo público un audio con la palabra de la intérprete, que la actriz le habría enviado desde Los Pirineos. “Acabo de hablar con Cecilia Roth sobre el tema Jey Mammon y sobre esa versión que indicaba que ella lo había recibido en su casa. La noté un tanto indignada con lo que se dijo, hasta ahora no había hablado”, dijo primero el periodista.

A continuación, Etchegoyen puso al aire el audio, en el que la actriz menciona: “Sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid, alquilo un apartamento siempre, casi siempre el mismo, pero no tengo casa en Madrid. Eso primero. Y no estoy en Madrid, estoy en Barcelona rodando”, recalcó.

Cecilia también habría enviado al comunicador un mensaje de texto que indicaría: “Se empieza repitiendo [el supuesto rumor] y se continúan agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podés estar haciendo mucho daño irreversible”, habrían sido las palabras de la actriz.

Respecto al actual paradero de Mammon en la capital española, Ángel de Brito aportó mayor información al respecto en su visita al programa conducido por Pamela David, Desayuno americano. Sobre ello, el conductor de LAM dijo: “Le contó a un colega que se queda unos días [en Madrid] y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió. Estar lejos afloja la presión, aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos”.

La acogida que Mammon estaría teniendo en Madrid no habría sido la esperada por el conductor. Días después de su llegada a Madrid, el periodista español Roberto Antolín habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dejó en claro que el conductor “no estará tranquilo”. “Nos repugna tenerlo acá”, aseveró. Y agregó: “No podrá escapar del escarnio público” debido a que en España también fue noticia todo lo sucedido.

“La verdad es que si Jey Mammon pensaba que iba a estar tranquilo aquí en España es un grave error, porque va a estar más intranquilo que en ningún lado”, mencionó el comunicador desde el otro lado del Atlántico. Y continuó: “Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado, lo estuvieron esperando un montón de periodistas en su llegada, si cree que va a pasar desapercibido acá lo tiene muy complicado”.

LA NACION