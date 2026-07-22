Charlize Theron quedó fascinada con el físico de Matt Damon y lanzó una curiosa confesión: “¡No puedo estar mirándole eso!“

La química entre Charlize Theron y Matt Damon volvió a quedar en evidencia durante la gira promocional de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan. Pero esta vez no fue una escena de la película la que dio que hablar, sino una divertida confesión de la actriz sudafricana sobre el impresionante estado físico de su compañero de elenco.

Durante la alfombra roja del estreno mundial de la película en Londres, Theron fue entrevistada por Entertainment Tonight. La periodista comentó el aspecto atlético que luce Damon para interpretar a Odiseo y la respuesta de la actriz desató las risas.

“Hice esta película con él... Lo vi sin todo ese traje”, dijo entre sonrisas. Acto seguido, se quedó unos segundos mirando hacia un costado antes de admitir, entre divertida y avergonzada: “Es raro. Lo estoy mirando de una manera extraña. Estoy mirando su trasero”.

Al darse cuenta de lo que acababa de decir, la ganadora del Oscar se corrigió inmediatamente en tono de broma. “¡No puedo estar mirándole eso! ¡Está mal!”, comentó, aunque lejos de retractarse terminó redoblando la apuesta con un elogio que no dejó lugar a dudas.

Charlize Theron y Matt Damon en La Odisea (2026) Imdb

“Se ve increíblemente bien”, afirmó sobre el actor de 55 años, quien debió atravesar un intenso entrenamiento físico para convertirse en el legendario héroe de la mitología griega.

Las declaraciones no sorprendieron a quienes siguieron el rodaje de La Odisea. Desde que comenzaron a difundirse las primeras imágenes de la producción, el aspecto renovado de Damon generó comentarios entre los fanáticos. El actor aparece con una musculatura mucho más marcada que en sus trabajos recientes, fruto de una exigente preparación para afrontar uno de los papeles más importantes de su carrera.

Sin embargo, más allá del aspecto físico, Theron dejó en claro que lo que más disfruta es volver a compartir un proyecto con alguien a quien considera un gran amigo.

Los actores ya habían trabajado juntos hace 25 años en Leyendas de vida (2000), la película dirigida por Robert Redford que también tuvo como protagonista a Will Smith. Aquella experiencia marcó el inicio de una relación profesional y personal que, con el paso del tiempo, se mantuvo intacta.

En una entrevista concedida días atrás al programa Today, Theron recordó con emoción cómo fue reencontrarse con Damon en el set de filmación después de tantos años. “Hicimos la primera toma y pensé: ‘Dios mío, hicimos esto cuando éramos bebés, y aquí estamos, dos personas mayores’”, recordó entre risas.

Matt Damon en el set de grabación de La Odisea (Foto: Ciaopix/Cobra Team/Backgrid)

La actriz definió ese momento como profundamente emotivo y aseguró que el paso del tiempo no modificó la admiración que siente por su colega. “Es una de mis personas favoritas”, expresó. “Es raro tener la oportunidad de vivir algo así, de repetir una experiencia casi 30 años después con alguien tan genial y maravilloso, agregó.

Theron también destacó lo feliz que se siente por el momento profesional que atraviesa Damon. “Es una gran persona. Es un placer estar con él y todos estamos muy contentos de que haya tenido esta oportunidad de interpretar este papel. No podría haber habido alguien mejor”, aseguró.

La nueva producción de Christopher Nolan adapta uno de los relatos más influyentes de la literatura universal: La Odisea, el poema épico atribuido a Homero. En esta versión, Damon encarna a Odiseo, el rey de Ítaca que emprende un largo y peligroso viaje para regresar a su hogar tras la Guerra de Troya, mientras que Charlize Theron interpreta a Calipso, la ninfa que mantiene cautivo al héroe durante varios años.

El proyecto es uno de los más ambiciosos de Nolan y reunió a un elenco repleto de figuras internacionales, por lo que desde hace meses genera una enorme expectativa entre los seguidores del director de Oppenheimer.

El reencuentro entre Damon y Theron también invita a mirar hacia atrás. Cuando filmaron Leyendas de vida, la vida del actor era muy distinta. Todavía no conocía a Luciana Barroso, la argentina que terminaría convirtiéndose en su esposa.

La historia de amor comenzó en 2003, cuando Damon se encontraba filmando en Miami y conoció a Barroso, quien en ese momento trabajaba como camarera. Dos años después se comprometieron y, en diciembre de 2005, se casaron en una ceremonia íntima celebrada en Nueva York.

Matt Damon y su esposa, la argentina Luciana Barroso, fueron a alentar a la Argentina en la final del Mundial 2026

Desde entonces construyeron una de las relaciones más sólidas de Hollywood. La pareja tuvo tres hijas —Isabella, Gia y Stella— y Damon también adoptó a Alexia, la hija mayor de Luciana, nacida de una relación anterior.

Lejos de los escándalos que suelen rodear a muchas estrellas de la industria, el actor contó recientemente a la revista People que existe una regla inquebrantable en su casa: las cenas familiares son “innegociables”, una tradición que intenta mantener incluso durante los períodos de filmación.

Theron, por su parte, formó una familia lejos de los modelos tradicionales de Hollywood. La actriz adoptó a sus hijos Jackson y August, a quienes cría como madre soltera. Aunque a lo largo de los años mantuvo relaciones con figuras muy conocidas, como el músico Stephan Jenkins, el actor Stuart Townsend y Sean Penn, en distintas oportunidades explicó que no siente la necesidad de casarse ni de volver a convivir con una pareja para sentirse realizada.