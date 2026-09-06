Chicanas, desmentidas y acusaciones cruzadas: así fue el choque entre Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld en el programa de Mirtha Legrand

Las abogadas Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, quien tiene como cliente a Mauro Icardi, convirtieron la mesa de La Noche de Mirtha en un verdadero ring. Sin la presencia de la gran diva de la televisión argentina y con el intento de mediación de Juana Viale, quien quedó al frente del programa, las letradas intercambiaron versiones y cuestionamientos en un ida y vuelta que se extendió durante gran parte de la emisión, mientras las periodistas Luciana Rubinska y Karina Iavícoli intentaban comprender la compleja situación a través de sus preguntas.

El primer cruce, en el arranque del programa

Con Rosenfeld sentada a su derecha y Marcovecchio a su izquierda, Viale arrancó la velada con una pregunta sobre el enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la enorme repercusión que tiene en los medios de comunicación. En ese momento tuvo lugar el primer round de la noche.

“Este caso es vox populi y todos lo conocemos”, comenzó Juana. “Mi pregunta es: cuando van a tribunales, ¿eso es de índole privada?”, planteó. “Todo. En realidad, todo es de índole privado”, respondió de inmediato Rosenfeld, pero Marcovecchio la interrumpió y aprovechó para hacer una broma: “Le encanta contestar primero. Vos sabés que una cosa es lo más lindo: que cuando contesta primero me deja el rebote. Así que dejá, vos no te preocupes”.

Luego de hacer algunos gestos con la cara, Rosenfeld siguió con la idea. “Todo lo que es familia sí o sí es reservado”, explicó, pero otra vez Marcovecchio intervino: “Pero ¿sabés qué, Juanita? Es bueno que la señora Rosenfeld recuerde esto: todo lo que es familia es reservado”. A partir de ahí, el intercambio comenzó a subir de tono. “Lamentablemente, yo pienso eso porque tengo una experiencia y una trayectoria de 52 años, doctora, que usted no los tiene de edad, creo…”, lanzó Rosenfeld. “¿Tengo que decir la edad?”, dijo jocosa Marcovecchio. “No tenés 52 años de profesión”, retrucó Rosenfeld, y continuó con su explicación.

El cruce por la exposición del expediente

A partir de la pregunta de Juana sobre por qué el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene tanta exposición pública, Marcovecchio apuntó contra la difusión de información de la causa. “Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso hasta las invenciones”, sostuvo, y dio un ejemplo para graficar su postura: “No se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado que había una”. “¿Y eso cómo llega?”, quiso saber Juana. “Habría que preguntarle a la parte interesada en que la gente piense que había una prohibición de salida del país”, devolvió Marcovecchio.

La respuesta de Rosenfeld fue inmediata y elevó la tensión. “Perdón, ¿vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?”, disparó. “Eso, te lo tendría que preguntar a vos, porque la especialista en decir cosas distintas en televisión sos vos”, lanzó la abogada de Icardi. “¿Por qué sale a la luz?”, insistió la conductora, y Rosenfeld intentó explicar que la información trasciende porque hay un interés mediático, habló de la reciente revelación de unas resoluciones judiciales donde se dice que “no pueden de ninguna manera ventilarse las cuestiones de familia” y aseguró que de la parte de Wanda no llega la información a la prensa. “Me parece que estás muy equivocada”, respondió Marcovecchio.

“Se sabe de ambas partes”, acotó Karina Iavícoli en medio de la tensa discusión. “Chicas, por favor”, soltó cuando las dos abogadas negaron ser fuente de información de los medios. “Tienen periodistas amigos a los que les pasan información. No me digan que no. Yo trabajo de eso y lo tengo claro”, completó.

El cruce por los pasaportes de las hijas

El siguiente round tuvo como eje el robo de los pasaportes de las hijas del exmatrimonio en Italia. Rosenfeld tomó la palabra para explicar cómo, según su punto de vista, ese episodio profundizó el quiebre entre las partes. “El último gran conflicto empezó a partir del famoso robo de los pasaportes en Italia, donde, a partir de ese momento, realmente las chicas empezaron a vivir una situación muy particular que empezó a tener dominio público”. Ante la pregunta de Rubinska sobre si Icardi había impedido que las niñas viajaran después del robo de los documentos, Marcovecchio dijo que Mauro había permitido que las chicas viajaran a Italia. “Pero cuando robaron los pasaportes no solo no prestó colaboración, sino que además se opuso expresamente a que estas niñas volvieran a la Argentina”, retrucó Rosenfeld.

Cuando Rosenfeld insistió en que Icardi se había opuesto al regreso de las niñas y la apuró para que diera una respuesta contundente, su colega respondió: “Yo no tengo por qué sujetarme a un sí o un no como si esto fuera un debate presidencial”. Y, en medio de la discusión, lanzó una chicana que desató una reacción de su colega: “¿Qué sos, Sergio Massa? ¿Estás por sí o por no?”. Luego, Marcovecchio explicó que en el caso intervienen tres jurisdicciones —Italia, Argentina y Turquía— porque se trata de un trámite de restitución internacional. También remarcó que los pasaportes fueron robados en Italia y que fue allí donde se tramitó la expedición de los nuevos documentos.

Otro punto de desacuerdo: la cuota alimentaria

La discusión también alcanzó a la cuota alimentaria que Icardi debe pagar por sus hijas. “Paga”, aseguró Marcovecchio. “No”, respondió Rosenfeld. “Sí, la paga”, insistió su colega. “No, no la paga”, retrucó la abogada de Wanda. El ida y vuelta se convirtió rápidamente en una pulseada entre ambas, mientras en la mesa se escuchaban risas. “Es muy difícil llegar a un acuerdo así”, destacó Juana Viale. “Somos abogadas de familia, tenemos que bajar la conflictiva”, reaccionó Marcovecchio, aunque continuó con las chicanas.

La discusión volvió a subir de tono cuando Marcovecchio cuestionó a Rosenfeld por unas declaraciones que había hecho en LAM, donde había asegurado que Icardi no había pagado la cuota. “Lo que dije es que no se le acreditó en la cuenta”, intentó explicar Rosenfeld. En medio del intercambio, las dos volvieron a contradecirse. “Por ejemplo, él tiene la obligación de pagar la medicina prepaga y no la paga. Contéstame, ¿o ahora estás cruzando los cubiertos?”, volvió al ruedo Rosenfeld. “Pero si él paga la cuota, totalmente paga la cuota”, insistió. “Parecen dos nenas de cinco años peleándose por una muñequita”, observó Iavícoli. “Cambiemos de tema”, sugirió Rosenfeld y Marcovecchio aprovechó la oportunidad para volver a pegarle a su colega. “Te quiere dirigir la mesa”, le dijo con picardía a Juana.

Más tarde, cuando el tema de la cuota volvió a la mesa, las abogadas volvieron a sacarse chispas. Marcovecchio cuestionó la manera en que Rosenfeld había presentado el caso y le reprochó que resumiera la causa sin tener en cuenta pagos anteriores de Icardi. La abogada de Wanda volvió a mencionar entonces sus 52 años de trayectoria: “Yo existo antes de Wanda, tengo 52 años, vuelvo a repetir lo que dije antes y con casos muy resonantes”. “Todos públicos”, la frenó Marcovecchio. “No, los que los clientes quieren. Los casos que se saben es porque los clientes quisieron que se hicieran públicos. ¿O te pensás que yo vivo solamente los casos que se hacen públicos? No”, cerró contundente.

El futuro de Icardi y otro fuerte cruce entre las abogadas

La situación laboral de Mauro Icardi también quedó en el centro de la discusión. Ante la pregunta de Rubinska sobre si el futbolista tenía ofertas para continuar su carrera, Marcovecchio aseguró que sí y cuestionó la apelación presentada por la parte de Wanda Nara contra el levantamiento de la prohibición de salida del país. Según explicó, esa medida perjudicó las posibilidades de Icardi de conseguir club. “Hay un daño, hay un daño”, sostuvo, y aseguró que el futbolista le iniciará un juicio a Wanda. “Hay una pérdida de chance muy importante”, afirmó.

El planteo de Rosenfeld sobre Icardi, Wanda y la China Suárez

Rosenfeld explicó que la aparición de la China Suárez fue el detonante de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi(Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

En otro tramo de la discusión, Iavícoli aprovechó la presencia de las dos letradas y preguntó: “¿En qué momento Mauro, que era maravilloso y crió a los tres primeros hijos de Wanda, pasó de ser ese hombre copado a ser el monstruo?”. Rosenfeld enseguida rechazó esa caracterización. “Yo no considero al señor Icardi un monstruo, por el contrario, considero que durante muchos años tuvo un comportamiento que verdaderamente lo aplaudí y lo dije”, sostuvo, aunque aclaró que se refería especialmente a su rol como padre.

“¿Pero qué le pasó? ¿Le agarró un pico de glucemia y te volvió un mal padre?”, acotó Juana Viale, en un intento por comprender el cambio al que hacía referencia Rosenfeld. En ese momento entró en escena el nombre de Eugenia “la China” Suárez, la actual pareja de Icardi. “Pasaron hechos detonantes en la pareja que influyeron en la separación de Wanda y Mauro y Mauro se la está cobrando”, sostuvo Rosenfeld. “Le van a echar toda la culpa a la China. Pero por favor”, expresó Iavícoli. “Mauro se la está cobrando”, ratificó Rosenfeld. “Mauro está viviendo su vida”, retrucó Marcovecchio. Rosenfeld insistió en que, a partir de aquel quiebre, “hubo un cambio radical” en la actitud de Icardi.