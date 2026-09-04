A 20 años de la muerte de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos: cómo lo recordaron sus hijos

A finales de los 90, Steve Irwin, un zoólogo tan intrépido como apasionado por los animales, llevó sus arriesgadas hazañas a la televisión. Así nació El cazador de cocodrilos, el programa que lo convirtió en una figura mundial, conquistó al público con su carisma y lo transformó en un gran referente para los proteccionistas de la vida silvestre. Hoy, a 20 años de su muerte, sus hijos lo recordaron con emotivos mensajes y destacaron la huella que dejó en sus vidas.

Irwin junto a uno de sus hijos durante una hazaña (Foto: Web)

La primera en homenajear a su papá en la previa de un nuevo aniversario de su trágica muerte fue Bindi, su primogénita. La joven compartió durante la noche del jueves un video en Instagram junto a un extenso mensaje en el que recordó a Steve y reflexionó sobre el legado que dejó.

“Hace 20 años, en un día como hoy, el mundo perdió al conservacionista de la vida silvestre más apasionado y dedicado. Nuestra familia perdió a nuestro superhéroe. Mi mamá perdió al amor de su vida; mi hermano y yo perdimos al mejor papá”, arrancó Bindi, quien además de conservacionista es cantante y bailarina de 28 años. Luego se refirió al dolor que acompaña a la familia desde entonces: “El duelo nunca nos abandona realmente; caminamos junto a él todos los días. Donde hay un dolor enorme, hay un amor aún mayor”.

“Siempre pensé que el legado de mi papá era la conservación de la vida silvestre; resulta que su legado es el amor. Por nuestro planeta y por los demás”, continuó, y contó que su hija Grace Warrior, de 5 años, mira los documentales de su abuelo todas las mañanas: “Ella se siente completamente amada por su ‘abuelo cocodrilo’ sin haberlo conocido nunca”.

Bindi cerró su homenaje con una reflexión sobre la permanencia de ese vínculo a través de las generaciones. “Creo con todo mi corazón que su amor vivirá para siempre. En todos nosotros. En cada acto de bondad que mostramos hacia la Tierra. Y esa es una vida y un legado que vale la pena celebrar”, escribió. “Papá, te amo con todo mi corazón. Gracias por ser nuestro ángel de la guarda. Y, sobre todo, gracias por cuidar también de mi hija ahora. Ella te quiere muchísimo. Todos te queremos”.

Robert, por su parte, primero compartió una tierna postal retro de él, de bebé, sentado a upa de su papá mientras lo mira con asombro. “Tu legado es para siempre”, fue la frase que eligió para acompañar la imagen. Luego, el fotógrafo de 22 años sumó un video de Irwin en el que contaba cómo le gustaría ser recordado. “Si hay una cosa por la que quiero ser recordado es por la pasión y el entusiasmo”, se lo escucha decir de manera muy enfática.

El video continúa con imágenes de Irwin junto a sus dos hijos, cuando ambos eran pequeños. Sobre esas escenas, Robert sumó un nuevo mensaje. “Gracias, papá, por mostrarme a mí y a todo el mundo lo que significa vivir verdaderamente. Por guiarnos con empatía, por tratar a cada ser vivo como te gustaría que te trataran a ti y por poner pasión en todo lo que haces. Tu misión y tu luz viven por siempre”, cerró.

Quién fue Steve Irwin, el cazador de cocodrilos

Stephen Robert Irwin nació el 22 de febrero de 1962 en Melbourne, Australia, y desde chico creció rodeado de animales. Sus padres estaban vinculados a la fauna y fueron los fundadores del Zoológico de Australia, en Queensland, institución de la que Steve se hizo cargo años más tarde.

Bindi y Robert Irwin tenían 8 y 2 años respectivamente cuando su padre falleció (Instagram/@terriirwincrikey)

A los 30 años se casó con Terri Raines, una ecologista estadounidense que tuvo un papel fundamental en el comienzo de su carrera televisiva. Durante su luna de miel, ambos se filmaron atrapando cocodrilos y aquel material terminó convirtiéndose en el primer episodio de El cazador de cocodrilos.

El programa se estrenó en 1996 por Animal Planet y llegó a emitirse en 130 países. Irwin se convirtió rápidamente en una estrella internacional gracias a su particular manera de acercarse a los animales y a las expediciones en las que se enfrentaba a algunas de las especies más temidas del planeta.

Su popularidad también lo llevó al cine. En 2001 tuvo una participación en Dr. Dolittle 2, protagonizada por Eddie Murphy, y en 2002 estrenó The Crocodile Hunter: Collision Course, que en la Argentina se conoció como El cazacocodrilos. También prestó su voz para la película animada Happy Feet - El pingüino, estrenada en 2006.

Steve Irwin junto a su esposa, Terri

Junto con Terri, además, fundó Wildlife Warriors, una organización dedicada a la conservación de la vida silvestre y a la difusión de la importancia de proteger a los animales y su entorno. Hoy Terri, además, es quien junto a sus hijos está a cargo del Zoológico de Australia,

Irwin murió el 4 de septiembre de 2006, a los 44 años, mientras filmaba el documental Ocean’s Deadliest en Batt Reef, en la Gran Barrera de Coral australiana. Durante una travesía de buceo, una raya lo atacó y su espolón le provocó una herida mortal en el pecho. La muerte del conductor conmocionó a Australia y al público internacional que lo había acompañado durante años a través de sus programas.