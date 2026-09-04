Nicole Kidman volvió a apostar al amor tras su divorcio de Keith Urban: quién es el empresario con el que vive un romance

Después de casi dos décadas de matrimonio con Keith Urban, un divorcio que sacudió a Hollywood y varias citas que no llegaron a buen puerto, Nicole Kidman parece haber encontrado nuevamente motivos para sonreír. Y esta vez hay un hombre nuevo en escena: Michael Reinstein, un empresario de Los Ángeles con quien mantiene un romance que, por ahora, prefieren llevar sin demasiadas etiquetas.

Nicole Kidman y Michael Reinstein fueron vistos muy sonrientes durante un recorrido en automóvil por Los Ángeles. TIDNY-47

La noticia fue revelada por una fuente cercana a la actriz a Us Weekly, que aseguró que Kidman está disfrutando de esta nueva etapa de su vida sentimental. “Nicole ha vuelto a tener citas tras su divorcio de Keith y está saliendo con el empresario Michael Reinstein”, contó. Y aclaró: “Es una relación informal y lo está pasando bien”.

Aunque todavía no hay planes de casamiento ni señales de que la relación se haya convertido en algo formal, hay un dato que llamó especialmente la atención: a fines de julio, Kidman y Reinstein protagonizaron una escapada romántica a Portofino, Italia.

Nicole Kidman volvió a apostar al amor tras su divorcio de Keith Urban TIDNY-47

La actriz y el empresario viajaron juntos hasta uno de los destinos más exclusivos y románticos de Europa, en un viaje que terminó alimentando las versiones sobre un romance que hasta entonces se había mantenido bastante lejos de los flashes.

Después de aquellos días en Italia, ambos regresaron a Los Ángeles. Allí Kidman retomó su frenética agenda laboral, especialmente ocupada con la promoción de Hechizo de amor: la magia continúa, la esperada secuela de la película que protagonizó en 1998 junto a Sandra Bullock.

Y precisamente sus amigos habrían tenido mucho que ver con que esta nueva historia comenzara.

Reinstein no es una figura desconocida en el mundo de los negocios. Nacido en Los Ángeles, es fundador, presidente y director ejecutivo de Regent, una firma global de capital privado con sede en Beverly Hills que creó en 2013.

Nicole Kidman y su nuevo novio compartieron una escapada romántica a la Riviera italiana Backgrid UK/The Grosby Group

Según la fuente, fueron amigos en común quienes los presentaron. Y parece que el encuentro funcionó.

De todos modos, antes de llegar a este romance, Kidman tuvo otras experiencias. La misma persona aseguró que la actriz tuvo “varias citas con otras personas”, aunque ninguna terminó convirtiéndose en una relación estable. “Sus amigos siempre intentan encontrarle pareja”, reveló.

El romance con Reinstein llega después de uno de los capítulos más importantes y dolorosos de la vida personal de Kidman.

La actriz y Urban estuvieron casados durante 19 años. Su separación fue anunciada en septiembre de 2025 y posteriormente Kidman solicitó formalmente el divorcio. El proceso legal quedó finalmente cerrado a comienzos de este año.

Durante casi dos décadas, fueron una de las parejas más estables y queridas de Hollywood. Juntos tuvieron dos hijas, Sunday Rose, de 18 años, y Faith Margaret, de 15. Kidman, además, tiene otros dos hijos adultos, Bella y Connor, a quienes adoptó durante su matrimonio con Tom Cruise.

Las imágenes de la actriz junto al empresario llegaron a los principales medios de todo el mundo Backgrid UK/The Grosby Group

Por eso, el final de su relación con Urban no significó simplemente terminar una pareja: implicó también reorganizar una familia construida durante casi veinte años. Y, según las personas cercanas a la actriz, ese proceso habría comenzado a encontrar un nuevo equilibrio.

“Las aguas se han calmado”, aseguró una fuente citada por el medio, que afirmó que actualmente Kidman y Urban están “en una situación mucho mejor”. “A pesar de todo lo que han pasado, todavía existe mucho respeto entre ellos”, agregó.

Sandra Bullock y Nicole Kidman en el estreno de Hechizo de amor: la magia continúa Millie Turner - Invision

Durante los meses posteriores a la ruptura, Kidman no estuvo sola. La actriz encontró refugio en algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Reese Witherspoon y Sandra Bullock.

Las dos actrices “la apoyaron mucho durante todo el proceso”, contó la fuente. Y hubo algo que resultó particularmente importante: el trabajo.

Volver a ponerse frente a las cámaras para filmar Hechizo de amor: la magia continúa junto a Bullock fue, para Kidman, mucho más que regresar a un personaje querido por el público. También significó recuperar una rutina conocida en medio de una etapa en la que prácticamente todo había cambiado.

“Para Nicole, volver a filmar con Sandra fue realmente agradable porque le dio una sensación de familiaridad y de hogar en un momento en que muchas cosas estaban cambiando en su vida”, explicó la fuente.

Sangra Bullock fue una de las amigas en las que Nicole encontró apoyo luego de su separación Mindy Small - WireImage

En marzo, cuando ya habían pasado dos meses desde la finalización legal de su matrimonio, Kidman decidió hablar públicamente sobre la separación.

Durante una entrevista con Variety, dejó en claro que no quería entrar en detalles sobre lo ocurrido con Urban. “Siempre voy a estar encaminada hacia lo que es bueno”, dijo.

Nicole Kidman y Keith Urban estuvieron casados durante 19 años

“De lo que estoy agradecida es de mi familia, de mantenerla como está y de seguir adelante. Eso es todo. De todo lo demás prefiero no hablar por respeto”, agregó.

Y entonces pronunció una frase que resume la manera en que decidió atravesar la ruptura: “Me quedo en un lugar de ‘somos una familia’ y eso es lo que seguiremos siendo”.

Después habló de sus hijas, que fueron creciendo mientras ella construía su carrera y su vida junto a Urban. “Mis hermosas hijas, mis queridas, que de repente son mujeres”, expresó.