Chiche Gelblung fue internado de urgencia por una infección

Chiche Gelblung fue internado de urgencia anoche como consecuencia de una infección, así lo informaron en Intrusos. “Tenemos un último momento que tiene que ver con una noticia no muy linda. Lo internaron a Chiche Gelblung. Iba a estar hoy con nosotros, lo teníamos cerrado para hacer un móvil”, expresó el panelista Pampito Perelló Aciar.

Tras explicar que lo que sufrió el conductor del mítico programa Memoria fue una infección, agregó que está bien y estable. “No nos dieron más detalles”, indicó, pero confirmó que no estará al frente ni de su programa de radio ni de su programa de TV hoy.

Tras repasar que Chiche viene de tener una internación el año pasado por una operación en los riñones, que también se complicó luego por una infección y otra en 2020 de mayor gravedad, señaló que esta vez fue solo un susto. “Lo internaron anoche, tarde”.

El anuncio de la internación de Chiche Gelblung

“La información que yo tengo es que tiene fiebre, es algo que viene arrastrando desde hace ocho meses. ¿Se acuerdan cuando se lastimó la pierna y no le dio bolilla? Desde ese momento viene arrastrando ese problema y dos por tres le agarra fiebre, lo internan, le hacen un montón de estudios y ven lo que tiene”, completó otra periodista del panel del programa.

Por último, Guido Zaffora compartió que le llegó un mensaje de Cristina, la mujer de Chiche, en donde le contó cuándo le van a dar el alta: “Chiche está bien, seguramente -le acaban de decir los médicos- mañana se va para su casa”.

Un problema de arrastre

Chiche Gelblung, internado de urgencia por un cuadro de fiebre alta Archivo

En agosto de 2020, una noticia con el nombre de Chiche Gelblung paralizó a todos: lo habían internado y estaba en grave estado. Y si bien se habló de una neumonía y se especularon con las razones de su delicado estado de salud, fue el propio periodista quien aclaró, días después del alta, el panorama.

“No fue una neumonía como se dijo... A partir de una infección que tenía en la pierna, se produjo una trombosis sanguínea, me dio una convulsión y eso hizo que tuviera una aspiración pulmonar. O sea, fue todo producto de un cuadro séptico. Estuve con asistencia respiratoria en terapia intensiva. Tampoco fue tan grave, pero sí era un cuadro complicado cuando llegué al sanatorio Los Arcos porque no se sabía qué tenía”, relató el periodista a ¡HOLA!

Gelblung, además, reveló en su programa de Crónica TV también luego del alta la emoción que sintió al enterarse de todo el apoyo que recibió del público. “No puedo creer lo que produjo esto. Recibí miles de mensajes, cadenas de oración, rezos desde distintas partes del mundo, fue una cosa muy conmovedora. Llegué a llorar por gente que nunca conocí. Fue de tal impacto que me emocioné”, confesó casi incrédulo de ser tan querido.

“Tengo cincuenta años de carrera y nunca he recibido tanto amor. Siempre me sentí muy cómodo en la calle, sé que la gente me valora, me respeta, pero uno no llega a darse cuenta de la magnitud del cariño. Fue algo muy conmovedor, me cuesta hablarlo sin quebrarme. Gente desconocida, políticos, periodistas y sacerdotes preocupados por mí”, agregó emocionado.

También en 2022 Chiche volvió a ser internado. En esa oportunidad fue por una intervención quirúrgica programada por un problema en sus riñones que habría sido causado por una bacteria intrahospitalaria contraída durante unos chequeos médicos.

Regreso y reconocimiento

Chiche se llevó el Martín Fierro de Oro a lo mejor del cable el año pasado Prensa Martin Fierro

Luego de reponerse de los distintos problemas de salud que debió afrontar, Gelblung volvió recargado al trabajo: a sus ciclos de radio y TV le sumó un viaje a Ucrania y Polonia para cubrir la guerra como corresponsal de Crónica TV. Además relató los pormenores de su labor a través de mensajes en Twitter.

Como un corolario perfecto de su año agridulce, Gelblung cosechó la estatuilla de Oro en la entrega de los Martin Fierro a lo mejor del cable del año 2022. “Empecé de viejo en la televisión, esto es demasiado reconocimiento, este es el mayor premio que puedo tener. Gracias a mis compañeros, a mi compañera de toda la vida, Cristina [Seoane], a mis hijos y nietos, esto es demasiado premio”, dijo al alzar su estatuilla.

