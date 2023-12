escuchar

Samuel “Chiche” Gelblung protagonizó este miércoles al mediodía un tenso cruce con una de sus compañeras de programa de Crónica TV, lo que provocó que la periodista se retirara de la transmisión. Esta no es la primera vez que el conductor atraviesa instantes complejos al aire, sin embargo, aquí trajo a colación una cuestión familiar trágica. “Sos una ignorante de este tema”, puntualizó con furia el comunicador.

En el marco de la movilización que diferentes organizaciones sociales hicieron este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, Tamara Bezares, periodista del programa, analizó una de las entrevistas que realizó Chiche a uno de los piqueteros, quien llevó la bandera de Palestina y apuntó contra el protocolo de seguridad que impulsó días atrás la ministra Patricia Bullrich. Ante esto, el conductor dijo que ese simbolismo no tenía nada que ver con el motivo de la concentración en la Argentina y surgió un debate acalorado que terminó de una manera impensada.

“Hay una cosa que vos no podés hacer. La izquierda argentina se volvió antisemita”, dijo Chiche al analizar el discurso de la izquierda. En ese instante, Tamara respondió: “Eso lo decís vos”. Tras escuchar eso, el periodista se alteró y le contestó colérico: “Eso yo con vos no lo voy a discutir. Mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente. No tengo tolerancia. Yo tengo a mi familia que murió en el gueto de Varsovia. 40 personas de mi familia perdí en ese gueto y a mí no me vas a decir qué es el antisemitismo”.

Ante eso, Bezares le respondió: “Primero que para denunciarme tenés que pelearte conmigo”.

No obstante, sin dar el brazo a torcer por la cuestión, Chiche replicó: “No entro a discutir eso. Eso no se discute en el programa. Se terminó. No tengo humor para esto”. “Pero te pensás que de este tema yo no entiendo”, contestó Tamara a la vez que la conversación pasó a ser una discusión y la tensión creció a cada segundo. Después de ese cruce, la mujer se levantó y salió del aire.

La periodista se retiró en vivo del programa (Fuente: Captura de Video)

“Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante”, sostuvo Gelblung. “No, perdón, hasta acá llegamos”, dijo la periodista quien tomó sus cosas, cerró su computadora y se despidió del resto de sus compañeros. “No me corten el micrófono porque realmente sería muy grave. Hasta acá llegamos con lo que estoy diciendo, te estás peleando solo. Te estoy diciendo que no estoy discutiendo con vos. Claramente, es una falta de respeto lo que hacés todos los días. Basta, me cansé”, agregó contundente.

En el medio, Chiche manifestó: “Hasta acá llegamos como dijo [Sergio] Massa. Sos ignorante de ese tema, no voy a discutir con nazis, con antisemitas yo no discuto”. Luego del cruce y de que Tamara se retirara del estudio sin que la cámara la siguiera, el conductor continuó con su siguiente entrevistado: “Volvemos al tema”. Cabe aclarar que luego la emisión siguió en su formato habitual.

Esta discusión rápidamente se volvió viral y causó la indignación de algunos usuarios, quienes manifestaron su repudio a Chiche por no escuchar atentamente a la periodista, a la vez que otras personas apoyaron los dichos del conductor sobre la posición de la izquierda sobre Palestina.