La hija de la actriz Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, está atravesando un duro momento de salud y decidió compartirlo en sus redes para evitar especulaciones sobre su estado. La joven contó que “no ha estado bien” desde hace varios meses y precisó lo que le está sucediendo: “ Tengo una pérdida extrema de mi memoria y dificultad para levantarme de la cama ”, manifestó en un video en el que aludió a la muerte de su madre y las consecuencias de su fallecimiento.

De acuerdo a Lattanzi, el ver a Newton-John luchar contra el cáncer terminó impactando en su propia salud, pero los síntomas los empezó a percibir tras la muerte de su mamá el año pasado. “ Me descuidé mucho este último tiempo ”, añadió, en alusión a un incipiente cuadro depresivo con el que está lidiando. Chloe también manifestó cómo está intentando poner en práctica los consejos de su madre, si bien está viviendo días complejos en los que no puede llevar adelante sus tareas con normalidad.

“Uno de los mensajes más importantes que me dejó mi mamá fue que me cuide, que si no puedo cuidarme, no puedo brindar amor, sabiduría y energía a quienes me rodean”, recordó y explicó que precisamente para preservar su salud física y mental va a alejarse de las redes. “ Voy a desaparecer por tres semanas para honrar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu porque estoy desarrollando estos problemas de salud, no he sido constante conmigo, no me he estado cuidando, y por el espíritu de mi mamá, voy a tomarme un mes para hacerlo, para poder estar luego para los demás ”.

Por otro lado, Lattanzi acompañó el video de un texto en el que remarcó la importancia de escuchar las señales del cuerpo y la mente. “Para cuidar a los demás, tenés que empezar con vos mismo, es una verdad universal, una ley universal”, escribió, y manifestó su deseo de retomar su cotidianidad. “Quiero volver a mi casa, recuperar mi poder”. Asimismo, se dirigió directamente a sus seguidores: “Por favor, cuidate para sanar a otros y ser más poderoso de lo que jamás hubieras imaginado, toma todo con calma”.

Los episodios sobrenaturales que vivió la familia de Newton-John

Chloe Lattanzi junto a su madre, Olivia Newton-John Instagram: chloelattanziofficial

La actriz e intérprete británico-australiana falleció el 8 de agosto de 2022, a los 73 años . La artista había sido diagnosticada con cáncer en 1992 y peleó durante años con la enfermedad. Al momento de su fallecimiento, muchas celebridades se pronunciaron en las redes, destacando su calidez y perseverancia, cualidades que pudieron notarse en su activismo. Tres años antes de su muerte, Newton-John había sido nombrada Dama del Imperio Británico “por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer”.

Cuando se cumplió un año de su partida, su hija Chloe y su viudo, John Easterling, brindaron una entrevista a revista People y hablaron de los episodios “sobrenaturales” que experimentaron tras la muerte de la actriz de Grease. “Dos semanas después de que ella falleciera, mi teléfono accidentalmente sacó una foto de mi perro, y allí flotando junto a su cabeza había un pequeño orbe azul, del mismo color que este”, contó Chloe, quien señaló un collar azul que su padrastro le había regalado a su madre, quien eventualmente se lo dio a su hija. Por otro lado, Lattanzi recordó cuando su mamá le prometió “aparecerse” en caso de perder la vida .

Olivia Newton-John con su hija Chloe (Foto: Instagram @chloelattanziofficial)

“ Mamá y yo habíamos hablado hace años. Veíamos estos programas paranormales y yo decía: ‘Tienes que aparecerte por mí’. Y ella me dijo: ‘Apareceré como uno de esos orbes’ ”, amplió Chloe. En cuanto a Easterling, quien se había casado con la estrella en 2008, también vivió un episodio que evoca con una mezcla de estremecimiento y placidez. El hombre hizo referencia a un viaje que hizo con Perú como destino final, el lugar elegido para esparcir las cenizas de Olivia el día en que hubiesen celebrado sus bodas de cristal.

Una vez en el sitio, tomó una fotografía lo que shockeó enormemente: “Saqué la foto y este orbe azul estaba justo entre mis ojos”, contó y agregó que la familia viene experimentando “un año sobrenatural” desde el fallecimiento de la intérprete de “Have You Never Been Mellow”. Lattanzi también recordó las últimas palabras que le escuchó decir a su madre. “Lo último que me dijo fue: ‘Mi sol’. Hasta el preciso momento en el que perdió su capacidad de hablar, estaba todo el tiempo haciendo chistes”, contó su hija, quien también destacó los gestos que tuvieron los fanáticos de su madre, quienes le manifestaron su apoyo incondicional.

Olivia Newton-John junto a John Easterling, su último gran amor The Grosby Group

“El cariño fue como un gran abrazo del universo, como un salvavidas. Estoy muy agradecida. Amo a mi mamá más que a nada en este mundo. Para mí no es Olivia Newton-John, ella es mi mamá, ¿sabés? Pero estoy muy contenta de que fuera Olivia Newton-John para tanta gente”, expresó Chloe, quien ahora está intentando recuperar su vida habitual en medio de una profunda crisis de salud.

