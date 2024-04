Celine Dion se refirió a su salud y al duro proceso que debe atravesar día a día: “Por ahora, debo aprender a vivir con la enfermedad”

Escuchar

Hace poco más de un año, Celine Dion hizo un anuncio que significó un antes y un después en su carrera. A través de sus redes sociales, la prestigiosa cantante reveló que había sido diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que afecta su cuerpo y sus cuerdas vocales. Por ese motivo, ella debió suspender la gira que tenía programada, para dedicarse por completo a su salud. Y en una reciente entrevista, Dion se refirió a sus días en batalla contra ese diagnóstico.

Celine Dion atraviesa un complicado cuadro de salud NICK UT - Archivo

En diálogo con Vogue Francia, la artista canadiense comentó sobre su presente: “Estoy bien, pero es un gran trabajo. Me tomo las cosas día por día. No le gané a esta enfermedad, ella está adentro mío y siempre lo estará. Espero que podamos encontrar un milagro, una forma de curarla a través de investigaciones científicas, pero por ahora debo aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el Síndrome de la persona rígida”.

Más adelante, Celine se refirió a los tratamiento que lleva adelante, con el objetivo de contrarrestar el avance del cuadro. Y en ese sentido, luego detalló: “Cinco días a la semana hago terapia física, atlética y vocal. Trabajo en los dedos de mis pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos de las manos, mi canto, mi voz. Tengo que aprender a vivir con esto y dejar de cuestionarme a mí misma. Porque cuando empezó esta situación, yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Qué hice? ¿Acaso es mi culpa?”.

Celine Dion acompañada por sus hijos, quienes son un enorme apoyo para la cantante Instagram @celinedion

Muy lejos de bajar los brazos, la cantante comprende que solo tiene dos opciones posibles. “O entreno como una atleta y me pongo a trabajar con mucho esfuerzo”, aseguró Dion, “o me dejo estar y que todo acabe, me quedo en mi casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y empiezo a cantarme a mí misma. Así que decidí poner todo el empeño en cuerpo y alma, desde la cabeza a los pies, para trabajar junto a mi equipo médico”. Y con mucha emoción, la intérprete de “My Heart Will Go On” concluyó: “Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es ver nuevamente la torre Eiffel! Tengo una gran fortaleza en mi interior, y sé que nada podrá detenerme”.

Celine Dion, en un concierto en el 2019

Uno de los temas que más interesa a la cantante, es la posibilidad de poder cantar nuevamente en un escenario, y sobre eso aseguró: “No lo puedo responder. Por como están dadas las cosas, no puedo decirte algo así como “me presentaré en cuatro meses”, porque no lo sé. Mi cuerpo será el que me diga eso. Pero por otra parte, no quiero solo esperar. Moralmente no es fácil vivir el día a día. Trabajo muy duro y mañana será más difícil aún. Pero hay una cosa que no se detiene, y esa es mi voluntad, mi pasión, mis sueños y mi determinación”.

Una aparición ovacionada

Celine Dion junto a Taylor Swift Kevin Mazur - Getty Images North America

En el marco de la última entrega de los Premios Grammy, Celine Dion sorprendió al aparecer sobre el final de la velada para entregar el Grammy al mejor álbum del año, premio que fue para Midnights, de Taylor Swift. “Gracias a todos. Yo también los amo. Son hermosos”, dijo la intérprete, notablemente conmovida, ante a un auditorio que la aplaudía de pie. “Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo siento así, de corazón. Aquellos que han tenido la bendición de estar acá, en la entrega de los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo”, continuó.

Celine Dion arrasó en los Premios Grammy @recordingacademy

“Me genera una enorme alegría presentar este premio Grammy que dos leyendas como Diana Ross y Sting me entregaron 27 años atrás. Estos son los nominados a álbum del año”, cerró Dion, en referencia al galardón que recibió en 1997 por su disco Falling Into You. Segundos después, tras anunciar a los nominados, la intérprete abrió el sobre que dio por ganador a la producción de Taylor Swift.

Esa fue la primera aparición pública de Celine Dion desde que, en diciembre de 2022, comunicó a través de sus redes sociales que había sido diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida. “Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, relató oportunamente, cuando detalló el cuadro que había pausado su tour.

