Cinthia Fernández confirmó que Amalia Granata la convocó para ser diputada

Cinthia Fernández contempla una carrera como Diputada Fuente: Archivo

Según confirmó hace algunas horas, Cinthia Fernández está contemplando la posibilidad de meterse en el mundo de la política como diputada. La vedette fue tentada por Amalia Granata para sumarse a su partido, y según reconoció Cinthia, está pensando las posibilidades de ese nuevo desafío.

El periodista Ángel de Brito, a través de un vivo que realizó en Instagram, mantuvo una comunicación telefónica con Fernández en la que le preguntó sobre este tema. Por su parte, ella respondió: "Ustedes saben que a mí me pasan muchas cosas raras, así que salto del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?". Y más adelante, Cinthia detalló: "Yo estoy en el mismo partido que Amalia. Yo con lo que soy sincera es en que no tengo preparación política, pero puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa no".

A medida que la charla proseguía, Ángel leía los mensajes de muchos usuarios que estaban muy atentos al vivo, y si bien muchos mostraban su apoyo, otros eran más críticos, pero eso a Cinthia no la afectó: "A las puteadas estoy acostumbrada, así que eso no me varía en nada".

La vedette confirmó que no está de nuevo junto a Baclini Fuente: Archivo

En los últimos momentos de la breve entrevista le consultaron si era cierto que había vuelto con Matías Baclini, su expareja. Muy tentada, ella negó por completo ese rumor y confesó que él sí la llamó hace un tiempo: "Con la cuarentena, los ex se ponen cachondos. Pero yo le tiré en la cara todas las cosas que le tenía que tirar. Le hablé como una hora y pico". De ese modo culminó el diálogo en el que Fernández confirmó que coquetea con la política.