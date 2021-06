Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada

Cinthia Fernández confirmó esta mañana que finalmente será candidata a diputada, aunque todavía no reveló en la lista de qué partido político estará. ¿Su meta? Ocuparse de todos los temas vinculados a la mujer, algo que asegura conocer muy bien debido a sus experiencias personales.

“Voy a ser candidata a diputada. La semana pasada estaba todo como muy parado, pero estamos trabajando en silencio sino parece todo mediático”, confesó la panelista ante el asombro de sus compañeras en Los ángeles de la mañana. Tras aclarar cuáles son los temas que le interesarían tratar como legisladora, la bailarina citó a Irma Roy como su referente. “Yo voy por el lado de la mujer. Irma Roy fue pionera en el tema y logró un montón de cosas”, señaló.

Ante las críticas recibidas por su candidatura, Fernández comentó: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión u opinión sobre mis vivencias? ¿Quién más que yo ha vivido todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria? Son nichos que no se atacan porque no interesa el tema, ni dan ganancias de ningún tipo”.

De repente, su discurso fue interrumpido por Beto Casella, quién estaba invitado en un móvil. “¿Hay alguna ley que impulsarías que no esté? ¿Alguna que sientas que hay un gris legal?”, le preguntó el periodista. “Yo lo que más sufro es la cuota alimentaria y me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de las leyes, no hay inmediatez, es todo eterno. La ley está pero no se cumple”, se quejó.

“El tema es ver cómo se agilizan las cosas o por lo menos visibilizar sobre la lentitud que hay. Hablar, romper e hinchar respecto a eso para que se aplique. No pagás y bueno, vas preso. Hay un monto de cosas que están, pero no se aplican y no sé por qué”, concluyó indignada.

LA NACION