Cinthia Fernández mostró el nuevo look de sus hijas y desató la polémica en las redes: “Les arruinan el pelo”

Cinthia Fernández es una activa usuaria de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de siete millones de seguidores, suele compartir videos de sus rutinas de entrenamiento, de sus trabajos y principalmente de sus tres hijas, Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9. En algunas oportunidades fue foco de críticas a raíz de sus decisiones respecto a las niñas y justamente en las últimas horas mostró imágenes de los nuevos looks de las cuatro tras su paso por la peluquería y fue durante cuestionada por los usuarios.

Cinthia Fernández tiene tres hijas, Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

“Cambios de look de este cuarteto”, escribió Fernández en un posteo que subió a su feed. Acto seguido, entre paréntesis, sostuvo que si bien “cada una es libre de elegir lo que quiera”, en “la segunda foto creo que hay dos pares de gemelas”. En la imagen en cuestión posó junto a su hija menor en una conocida peluquería mientras esperaban por su turno. “¿Les gustó? Los leo”, comentó Cinthia a modo de que sus seguidores le dieran su opinión.

En el video que subió se pudo ver como les cortaban el cabello a las gemelas Charis y Bella. Antes lo tenían por los hombros, y ahora, tras su paso por el salón, lo llevan a la altura del mentón. Asimismo, se pudo ver a lo lejos a Francesca, con papeles en la cabeza mientras le hacían una decoloración.

Cinthia Fernández junto a su hija Francesca en la peluquería (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Al ver las imágenes, varios usuarios de Instagram cuestionaron la decisión de Cinthia Fernández: “¿No son muy chiquitas para hacerse decoloración? Digo, porque soy colorista y no es bueno eso para la niña”; “Con lo lindo que les queda el pelo largo, parecen mujeres cuarentonas con esos cortes” y“¡Por qué las haces rubias tan chiquitas!”, comentaron algunos seguidores.

En la misma línea, otros expresaron: “¡Qué obsesión con que las criaturas sean de ‘cabello rubio’! Hay que aceptarse más. Les arruinan el pelo siendo tan chiquitas. Pero sobre gustos...”; “Quedan tan poco natural”.

Fernández mostró el nuevo look de las gemelas (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

Esta no es la primera vez que la bailarina recibe críticas por los cabellos de sus hijas. En marzo mostró que las cuatro fueron a la peluquería y las gemelas se aclararon el pelo y se lo recortaron a la altura de los hombros, mientras que la más pequeña optó por llevarlo un poco más largo y en un color más oscuro.

Muchos la cuestionaron por teñirle el cabello a las niñas y ella, fiel a su estilo, les respondió sin pelos en la lengua: “Mensaje para los haters: sí, se tiñeron y se cortaron el pelo, por decisión propia, autorizada por esta pésima madre que soy”. A su vez, aseguró que los productos no tocaban la raíz y eran diferentes a los de adultos.

Cinthia Fernández apuntó contra la exmujer de Roberto Castillo, su nueva pareja, y fue tajante: “Yo tengo un límite”

A principios de julio se conoció la noticia de que Cinthia Fernández estaba en pareja con su abogado, Roberto Castillo. Según trascendió, el motivo por el cual no blanqueaban el romance era por las presuntas amenazas de la exmujer del letrado, Daniela Vera Fontanala. Luego de que se conocieran los supuestos mensajes que le habría mandado la mujer, la panelista respondió sin pelos en la lengua.

Fernández está en pareja con su abogado Roberto Castillo (Foto: Instagram @cinthia_fernandez_)

“Yo no tengo por qué pelear con ella. Yo no tengo una guerra con ella. No me hago la buena ni nada, yo tengo un límite, que no me lo busquen porque lo van a encontrar”, sostuvo Fernández en LAM (América). En este sentido, insistió en que la relación con Castillo comenzó cuando él ya estaba separado y aclaró que “no estoy con un tipo si está ocupado”. “Yo creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo. Ella siempre estuvo celosa de mí, me enteré estando con Roberto en pareja”, acusó.

