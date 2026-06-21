Claudia Fontán reveló el origen de su apodo “La Gunda” y Guido Kaczka la cruzó con humor

Desde que la fama la encontró, primero en 1989 en Peor es nada con Jorge Guinzburg y luego a fines de la década del 90 junto a Elizabeth Vernaci en Infómanas, Claudia Fontán fue conocida popularmente como “La Gunda”. Ahora, en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz y conductora decidió contar por primera vez el verdadero origen de su famoso apodo. “Me lo puso Horacio Fontova”, confesó.

Apenas comenzó la cena, que Fontán compartió con el empresario, conductor y productor Guido Kaczka, el cantante y líder de Turf Joaquín Levinton y la actriz y cantante Soledad Villamil, la Chiqui le consultó por el significado de su sobrenombre. “Siempre me lo he preguntado”, exclamó con curiosidad.

Claudia Fontán reveló el verdadero origen de su apodo

“Durante muchos años inventé cosas”, se sinceró Fontán. “Pensaba que era por ser la segunda hija, me lo decían de chiquita. Y la realidad es que con el paso del tiempo uno va aceptando el pasado que ha tenido”, continuó, lo que generó intriga en sus compañeros de mesa.

Sin más preámbulos, la actriz pasó a contar la historia real, donde el principal involucrado fue el recordado músico y humorista Horacio Fontova, quien fue su pareja durante 15 años -entre 1985 y 1998- y falleció en abril de 2020.

“Íbamos caminando por Villa Gesell y pasábamos por esos lugares que tienen un cartel que dice ‘fotos en 2 segundos’. Después pasamos por al lado de una crepería y Horacio me dice: ‘Segunda, cómete un crep’. Porque yo me cuidaba, ¿viste? Y ‘segundos’ quedó como un verbo”, recordó. De allí surgió “se gunda” y luego “Gunda”. “Pavadas de enamorados”, se excusó.

“Yo cuando me conocen digo ‘Claudia’, pero al rato me dicen ‘Gunda’”, contó, dejando en claro su imposibilidad de desprenderse de ese divertido nombre. “La historia real es esa y la cuento en la mesa de Mirtha Legrand”, celebró la actriz.

En ese momento, Guido Kaczka, amigo y compañero de trabajo de Fontán, compartió su sorpresa y aprovechó para hacerle un reproche en tono de humor. “Nosotros hacemos todas las mañanas radio desde hace 14 años”, arrancó el conductor. “Yo fui al casamiento de él, él vino al mío”, reforzó la actriz.

Horacio Fontova fue quien le puso su famoso apodo a Claudia Fontán

Kaczka miró entonces a Mirtha y lanzó: “Pero vos sabés que esta historia que está contando, y mirá que hemos hablado de eso, nunca me la contó. Catorce años me estuvo mintiendo y ahora se lo dice a Mirtha”, le reprochó entre risas. “Pero a vos no te voy a mentir”, cerró la Gunda, mirando a la Chiqui.

Un amor inolvidable

Claudia Fontán tenía 19 años cuando, a mediados de los 80, conoció a Horacio Fontova durante unas vacaciones en Villa Gesell. Él tenía 35 y ya era conocido. “El primer mes lo veía como amigo. Después empecé a aceptar que me gustaba. Pero al principio para mí era un viejo, un señor grande y buen mozo”, recordó en una entrevista con LA NACION.

Poco tiempo después comenzaron a convivir y compartieron techo hasta 1999. “Todavía hay cosas que me dan ganas de contárselas a él. Gran parte de lo que soy es por el Negro. Él fue una puerta para salir a jugar. Es capaz, inteligente, generoso. Para alguien que está saliendo a la vida, encontrar a alguien como el Negro es una bendición de Dios”, expresó en aquella nota.

Fontova murió el 20 de abril de 2020 a los 73 años, luego de padecer una larga enfermedad que lo mantuvo alejado de la escena pública. “Me es muy difícil decir algo… justo estoy acá y no podemos dejarlo pasar por alto”, reaccionó Fontán al enterarse al aire en su programa de La 100.

Claudia Fontán recordó con emoción a Horacio Fontova Archivo

“Qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años. Un tipo enorme e inolvidable que, si pasó por tu vida, deja una huella para siempre”, señaló entre lágrimas.

“Hay que recordarlo con su alegría y con sus canciones. Un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy. No tengo mucho más para decir, pero recordémoslo con su música y con el cariño que nos dejó a todos los que lo conocimos”, cerró.