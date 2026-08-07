Yanina Latorre y Pampita revelaron cómo fue el cruce que protagonizaron en PH, Podemos Hablar: “La encaré bien fuerte”

Con el regreso de PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefe el próximo sábado por la noche, también volvieron las polémicas. En esta oportunidad, trascendió que durante la grabación del programa que conduce Andy Kusnetzoff dos de las invitadas, Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre, protagonizaron un tenso cruce. Mientras el público deberá esperar hasta mañana para ver el enfrentamiento al aire, las protagonistas decidieron contar qué fue lo que sucedió.

La primera en hacer referencia al incómodo momento fue Yanina Latorre anoche en Sálvese quien pueda (SQP), el ciclo que conduce en América. Luego de confesar que antes no le gustaba el programa, que la grabación duró cuatro horas, que “pasaron cosas” y que hubo llantos inesperados, se metió de lleno en la pelea con Pampita.

“No me maté con Pampita”, aclaró en primer lugar, aunque enseguida reconoció que hubo un fuerte cruce. “La encaré bien fuerte. Le hice una pregunta fuerte y ella arremetió”, confió. “¿Si hay público neutral y ve la pelea?”, preguntó uno de sus panelistas. “Me van a dar la razón a mí. Ella se achicó, pero Andy me guiñaba el ojo”, respondió, convencida, antes de aclarar que Pampita no fue quien terminó llorando. “Es dura, la conocen. No se calla nada”, advirtió.

Latorre contó además que aprovechó la oportunidad para reprocharle hasta que les dijo “mierda” en LAM. “Le pegué con todo. Tengo una memoria tremenda porque, además, le fui con cosas viejas, no solo con lo que pasó ahora”, aseguró. Pese al cruce, explicó que el encuentro terminó en buenos términos. “Fue cariñosa. Nos saludamos. Es un programa de televisión. Hay foto grupal, nos divertimos, jugamos. También me ganó en el juego. Yo creo que estaba obsesionada conmigo”, lanzó entre risas.

“Yo tuve un cruce con Pampita porque pensamos distinto sobre varias cosas. Muchas veces conté información o hablé de cosas de ella que no le gustaron y hoy la encaré de una”, explicó. En ese momento, Pía Shaw llevó la conversación hacia otro de los ejes del enfrentamiento. “¿Qué pasa con los invitados y la plata? Yo acá conté la información de que Pampita no había cobrado. Después ella dio notas y dijo que sí había cobrado”, agregó, antes de compartir una entrevista en la que la modelo hablaba sobre ese tema.

Pampita habló de su choque con Yanina Latorre en LAM (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Me pagaron un montón”, dijo Pampita entre risas ante la consulta de un cronista. “Me encanta que me paguen, me parece perfecto. Es un trabajo, como todos. En general cobro por ir a entrevistas de streaming o programas. Si no, me quedo en mi casa feliz con mis hijos”, sostuvo. De regreso al piso, Latorre desmintió sus palabras.

“No me quiero volver a pelear con Pampita, pero les aseguro que no cobró”, sentenció, y reveló lo que, según su versión, ocurrió detrás de escena. “En un momento, cuando empezó a salir todo este tema, Andy le dijo: ‘Decimos la verdad, no cobraste’. Y ella respondió: ‘Ay, no me mates el personaje porque después no me van a querer pagar los otros. Hay que mantenerlo’. Después salió a decir: ‘Me pagaron un montón’”.

“Perdón que te desmienta, Pampita, pero no cobraste. A ver, a Susana por ahí le cobrás, porque entiendo que Susana le pagó y ella misma me lo dijo. Pero Andy nunca le cobró. Además, son amigos”, completó.

La palabra de Pampita sobre el enfrentamiento

Esta mañana, la modelo habló con el movilero de Desayuno Americano y se refirió al choque con Latorre. “Pensamos diferente, actuamos diferente en la vida y tenemos conceptos distintos sobre muchas cosas. Está bueno que haya gente diferente. En mucho tiene que ver el programa, pero hay muchas cosas en las que somos opuestas”, explicó. Además, contó que la producción las enfrentó en un momento de la grabación y que ambas aprovecharon esa instancia para plantear sus diferencias. “Hubo muchos reclamos de los dos lados y muchos puntos de vista muy firmes, cada una desde su lugar”, resumió.

Sobre cómo terminó el cruce, la modelo aseguró que, pese a la tensión, todo concluyó en buenos términos. “Quedó un poco tenso, pero no pasa nada”, afirmó, antes de remarcar que ambas mantuvieron una actitud cordial al finalizar la grabación. “Sí, somos gente educada y profesional”.

También volvió a referirse a la polémica por el supuesto cobro de entrevistas y sostuvo que, cuando existe presupuesto, los invitados pueden recibir un pago. “Si tengo una productora que tiene presupuesto, supongo que les pagarán. Y si la tenemos que atar con alambre, se conseguirá un invitado que venga gratis. Depende del canal y de la productora que esté”, concluyó.