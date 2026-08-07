Antonio Banderas dio precisiones sobre su relación con su exesposa, Melanie Griffith: “Nos divertimos mucho”

Más de diez años después de haber puesto fin a uno de los matrimonios más emblemáticos de Hollywood, Antonio Banderas y Melanie Griffith siguen demostrando que una separación no necesariamente implica el final de una relación cercana. El actor español aseguró que mantiene una amistad muy sólida con su exesposa y que, cada vez que viaja a Los Ángeles, aprovechan para reunirse, compartir tiempo juntos y disfrutar de una relación que, según él, también benefició a toda la familia.

En abril, Antonio Banderas y su exesposa, Melanie Griffith, fueron vistos saliendo del brazo después de cenar en Matsuhisa, acompañados por su hija Stella y el esposo de ella. Backgrid/The Grosby Group

En una entrevista concedida a la revista People, el protagonista de La máscara del Zorro y Átame habló con total naturalidad sobre el vínculo que conserva con Griffith, con quien estuvo casado durante casi dos décadas. “Si no es mi mejor amiga, es una de mis mejores amigas”, afirmó Banderas al referirse a la actriz.

El español explicó que, pese a haber seguido caminos diferentes desde su divorcio, ambos lograron construir una relación basada en el afecto y el respeto mutuo. “Cuando voy a Los Ángeles nos encontramos siempre, nos divertimos mucho. Nos reímos y simplemente... Es algo muy sano, y fue muy sano para nuestros hijos”, señaló.

Un divorcio sin enfrentamientos

Banderas, de 65 años, y Griffith, de 68, protagonizaron una de las historias de amor más conocidas de las décadas de 1990 y 2000.

Se conocieron durante la ceremonia de los premios Oscar de 1989, aunque el romance recién comenzó algunos años más tarde, cuando compartieron el rodaje de la comedia romántica Loco de amor, estrenada en 1995.

La química que nació durante esa filmación rápidamente trascendió la pantalla. La pareja se casó en mayo de 1996 y apenas unos meses después, en septiembre de ese mismo año, nació su única hija en común, Stella del Carmen Banderas Griffith.

Otros tiempos: Griffith y Banderas en la premiere de Evita, la película protagonizada por Madonna Reuters

Cuando iniciaron su relación, Griffith ya era madre de tres hijos nacidos de relaciones anteriores: Jesse Johnson, fruto de su matrimonio con el actor Don Johnson; Alexander Bauer, hijo del actor Steven Bauer; y Dakota Johnson, quien años después alcanzaría fama internacional gracias a la saga Cincuenta sombras de Grey.

Durante casi veinte años, Banderas formó parte de esa familia ensamblada y construyó un estrecho vínculo con los cuatro hijos de Griffith.

En junio de 2014, la actriz solicitó el divorcio y la separación quedó legalmente formalizada en diciembre de 2015. Lejos de los escándalos que suelen acompañar a muchas rupturas en Hollywood, ambos optaron por mantener una relación cordial desde el primer momento.

Consultado sobre el secreto para conservar esa amistad tantos años después, Banderas aseguró que no existe una fórmula específica, aunque destacó un aspecto que considera fundamental.

El actor español y su colega estadounidense, llegado al Festival de Venecia en 1999 AP

“Lo cierto es que, cuando éramos pareja y también cuando nos separamos, siempre fuimos muy sinceros”, explicó.

Según el actor, haber afrontado el final del matrimonio con honestidad permitió que ninguno de los dos convirtiera la separación en un conflicto permanente. “Terminamos nuestra relación de una manera muy agradable, lo cual fue muy importante para los chicos y también para nosotros”, sostuvo.

Una familia que sigue unida

Banderas también aprovechó la entrevista para destacar el rol que Griffith desempeñó como madre. “Es una madre increíble”, afirmó sin dudar.

Mellanie Griffith junto a Antonio Banderas y sus hijos, Alexander, Stella y Dakota Reuters

El actor aseguró que una de las mayores satisfacciones que le dejó esa etapa de su vida fue ver crecer a los hijos de la actriz.“Los veo crecer y convertirse en buenas personas”, comentó con orgullo.

Aunque ya no forman una pareja, ambos continúan compartiendo distintos momentos familiares, algo que quedó en evidencia durante los últimos meses.

La foto que compartió Antonio Banderas con Melanie Griffith y Stella del Carmen @antoniobanderas

En abril de este año fueron fotografiados caminando del brazo mientras salían de una cena en Los Ángeles, una imagen que sorprendió a muchos fanáticos y volvió a demostrar la excelente relación que mantienen.

Ese mismo mes también posaron juntos para una fotografía familiar junto a Stella y su esposo, Alex Gruszynski, reafirmando que el vínculo entre ambos continúa siendo muy cercano pese al paso del tiempo.

El infarto que cambió su manera de vivir

Además de hablar sobre su familia, Banderas reflexionó acerca del profundo cambio personal que experimentó después del infarto que sufrió en 2017.

El protagonista de La máscara del Zorro no describió ese episodio como uno de los peores momentos de su vida, lo definió como una experiencia transformadora. “Fue como si me hubieran puesto unas gafas para que pudiera ver la realidad que antes no veía”, explicó.

Según contó, ese problema de salud modificó completamente su forma de entender la vida y de establecer prioridades. “Estaba demasiado preocupado por tonterías”, reconoció.

Antonio Banderas y Melanie Griffith Kevin Winter/AFP - Archivo

Banderas considera que muchas personas viven ignorando que la existencia tiene un final y que eso las lleva a concentrarse en cuestiones materiales. “A veces olvidamos que vamos a morir. La gente vive como si no fuera a morir. Acumulan cosas y acumulan”, reflexionó.

Hoy asegura haber abandonado esa manera de pensar. “Yo no quiero acumular nada. Solo quiero vivir”, afirmó. Y resumió la filosofía que, según dice, guía esta nueva etapa de su vida con una frase sencilla: “Lo único que me interesa ahora es la experiencia de vivir”.

Mientras disfruta de un momento de estabilidad personal, Antonio Banderas continúa plenamente activo en su carrera cinematográfica.

Las estrellas llegan al afterparty de SNL, la noche en la que Dakota ofició de presentadora en el cásico programa Backgrid/The Grosby Group

Actualmente protagoniza Tony, la película biográfica inspirada en la vida del célebre chef y conductor televisivo Anthony Bourdain. En el film comparte elenco con el joven actor Dominic Sessa, una de las nuevas promesas de Hollywood tras su destacado trabajo en Los que se quedan (The Holdovers).

A más de cuatro décadas de su debut como actor, Banderas sigue alternando producciones de Hollywood con proyectos europeos y españoles, al mismo tiempo que desarrolla distintas iniciativas culturales en su ciudad natal, Málaga, donde en los últimos años impulsó la actividad de su teatro y diversas producciones musicales.