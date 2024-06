Claudia Villafañe habló de su noviazgo con Jorge Taiana y reveló por qué no se volvería a casar

Escuchar

De ser en su momento la esposa de Diego Maradona con una total exposición mediática, Claudia Villafañe disfruta desde hace tiempo de un romance del más bajo perfil. La empresaria compartió detalles íntimos sobre su relación con Jorge Taiana y dijo lo que piensa sobre la posibilidad de volver a casarse.

Durante una entrevista con el programa de streaming Bondi, en el que trabaja como panelista su hija Dalma, Villafañe dio a conocer su postura con respecto a su noviazgo y su visión sobre la convivencia con Taiana, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Ante la pregunta al aire de un usuario que quiso saber “cuándo se casa la Tata”, la exganadora de MasterChef explicó tajante: “No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo”. Y añadió: “Creo que estoy bien así”.

También descartó la posibilidad de avanzar en la relación en otros sentidos, como el de compartir techo. “No, convivir tampoco, como algunos eligen”, mencionó. Tras ello, dejó claro cómo ha sido su dinámica hasta ahora con Taiana: “Nunca convivimos”. Y profundizó: “Y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte”.

Con esto, Villafañe explicó que su visión del amor y la convivencia cambió con el tiempo, especialmente al comparar su experiencia actual con la de su juventud. Estos reveladores detalles ofrecen una aproximación más clara sobre la postura de la mamá de Dalma y Gianinna con respecto a su actual relación de pareja.

La ex del Diez ha dejado en claro en reiteradas ocasiones lo central que son en su vida afectiva sus hijas y sus nietos, por quienes siente adoración, como así lo demostró semanas atrás en un emotivo posteo de Instagram, donde se definió como la “Tata de Benja, Roma y Azul”.

La productora de eventos, que tiene más de un millón y medio de seguidores en su perfil, suele compartir las postales de sus tardes de paseo, de juegos o de sillón y películas con los pequeños.

“Estoy muy contenta con mis tres nietos”

Días atrás, en diálogo con el programa A Todo Ritmo (elnueve), Claudia Villafañe había detallado cómo era el vínculo con sus tres nietos, Benjamín, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero, de 15 años; Roma y Azul, las pequeñas de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, de cinco y un año y medio respectivamente.

“Fueron cambiando las etapas”, advirtió la empresaria. “Benja ya tiene 15 y yo fui una abuela relativamente joven. Hacía muchas más cosas de las que puedo hacer ahora con la más chiquita. Me canso un poco más, pero igual no dejo de hacerlas, por supuesto”. También señaló que la nieta del medio es “muy celosa” del hijo del futbolista. “Benja se lo hace a propósito. Viene corriendo, me abraza y dice: ‘Es solo mi abuela’. ‘No, no es la tuya sola. Es la mía’, le dice ella. Y ahí empiezan a pelearse. Pero la verdad es que estoy muy contenta con mis tres nietos”, contó.

Al mismo tiempo, Villafañe detalló que incluso vio nacer al primero de sus nietos. “Fue algo maravilloso”, destacó. “Lo disfruté -y lo disfruto- un montón. Ahora, por ejemplo, yendo a verlo al fútbol, acompañándolo en los entrenamientos, en los partidos, a donde sea. Soy bien hincha”, siguió.

En tanto, aseguró que prefiere no intervenir en la maternidad de sus dos hijas. “Nadie te enseña a ser mamá o papá. Es la experiencia, es el día a día. Uno tiene que ir probando. Mientras sea desde el amor, está todo bien. Te podés equivocar, pero después lo vas a subsanar”, apuntó.

En el marco de la charla, la empresaria también dijo que cuando comparte tiempo con sus nietos es cuando más extraña al astro del fútbol con quien estuvo casada. “Cuando veo lo que está haciendo Benja en el fútbol, es cuando digo: ‘Lo que se está perdiendo. Lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí”, destacó.

