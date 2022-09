La historia de amor de Claudia Villafañe y Jorge Taiana, a prueba del paso del tiempo y las agresiones de Maradona

Sorprendió que Jorge Taiana hablara de su historia de amor con Claudia Villafañe porque la relación siempre se mantuvo muy lejos del ojo público. Si bien están en pareja desde hace casi veinte años, jamás se mostraron juntos y muy escasas veces hablaron el uno del otro. Además, hace poco más de un año, se dijo que habían tenido una crisis y muchos suponían que estaban separados, pero esta historia que nació en 2003 y que siguió adelante contra viento y marea, está fuerte. Resistió, incluso, muchas agresiones de Diego Armando Maradona que, siempre celoso de su ex, jamás aceptó la relación y hasta acusó a Taiana de ser “un vago y mantenido”. Ni Taiana ni Villafañe se inmutaron, al menos públicamente.

“Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para hacer prensa y no me interesó. Para mí lo profesional no va de la mano con lo personal”, dijo el actor y productor teatral en el programa Sola en los Bares, que conduce Karim González en Conexión abierta. “Cuido mucho mis relaciones porque siempre tuve en claro una cosa: cuando a uno lo atacan, sabe cómo defenderse, pero fuera de uno hay todo un entorno que sufre mucho. Por eso no hablo ni digo nada porque del lado de la otra persona hay toda una familia y no tengo ganas de eso, prefiero llamarme a silencio. Todo lo hablo en privado, no me gusta hacerlo público”.

Taiana tampoco le respondió a Maradona cuando lo apodó “tontín” y explicó por qué: “Siempre analizo las cosas y si alguien me dice cosas feas, el problema lo tiene el otro y no yo. A mí me pasaba eso, pero nunca contesté. Fue muy duro todo lo que viví, pero entendí que el problema no es mío, sino del otro. Siempre me limité a hacer silencio y a no contestar, me parece lo más sano. La palabra es un elemento de difícil manejo y se puede herir, y mis padres me enseñaron la cultura del trabajo y eso hago. Después ‘que digan lo que quieran’, como dice la canción”.

Ambos de perfil bajísimo, Villafañe y Taiana se conocieron en 2003 por amigos en común. Por ese entonces, hacía apenas unos meses que él había llegado de su Santa Fe natal, con el sueño de triunfar como actor. Si bien hizo algunas obras, encontró su camino en la producción teatral y trabajó veinte años junto al grupo Midachi. La relación se mantuvo en secreto, de común acuerdo . No hay fotos de la pareja en todos estos años y hay una razón, según Taiana: “Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente . Ella vino al estreno de El juguete alterado, la obra que estamos haciendo todos los lunes en el Teatro del Pueblo con Omar Lopardo, y me acompañó a todos los estrenos de los últimos veinte años. Muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’. Y sí, cuando no quiero que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que me vean. Hacemos muchas cosas juntos, pero no las subimos a las redes. Hago vida normal”. Y alguna vez Claudia también se refirió al tema: “No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás; si no querés, nadie se entera”.

Todos entienden que no debe ser fácil estar en pareja con la exesposa del futbolista más célebre del mundo. Maradona siempre fue muy reacio a que su ex volviera a tener pareja luego de separarse , en 1998, y divorciarse en 2003. Y aunque Diego blanqueó a varias de sus nuevas parejas, se sabe que intentó reconquistar a Claudia en 2005 cuando conducía La noche del Diez, en Canal 13. Claro, no tuvo éxito porque, aunque nadie lo supiera, ella ya estaba enamorada de Taiana.

Apenas un círculo muy íntimo sabía de la relación, con la promesa de no contar nada a nadie y mucho menos hablar en los medios. Incluso Dalma y Gianinna negaban conocer a Taiana y aseguraban que no compartían ninguna reunión familiar con él. Claro, no querían enfrentar los enojos de su padre ni dar explicaciones tampoco. Pero en 2013 una revista de actualidad publicó una foto de Taiana pescando con Benjamín (el hijo de Gianinna y el Kun Agüero) en la laguna de Nordelta, en donde Villafañe vive desde hace años, y Maradona estalló de furia. Fue cuando Diego lo acusó de “vago” y “mantenido” y empezó a llamarlo “tontín”. También a partir de ese momento inició las primeras disputas legales contra su exesposa.

En una de las pocas entrevistas que Taiana dio como productor de Midachi se refirió a esas agresiones: “No hablo. Estoy perfecto, trabajando mucho. Todo el mundo me conoce y sabe quién soy. No me perjudica en lo más mínimo. Lo único que me preocupa es mi familia, pero ya pasó. Estoy evaluando iniciar acciones legales. Yo estoy bárbaro. Esto no me fortalece ni debilita”.

La relación, entonces, se mantuvo en la más absoluta reserva y todo lo que compartieron siempre quedó puertas adentro. Cada vez que les preguntaban sobre su vínculo, los dos evitaban el tema. “No me gusta hablar, pero es parte de mi vida”, admite ella. Y cuando quieren saber cuánto tiempo hace que son pareja, dice sin dar demasiadas precisiones: “No llevamos la cuenta”.

Sin embargo, hace un año se habló de una ruptura. Taiana escribió en ese momento en sus redes sociales algo que encendió la alarma: “Si a ti no te valoran es porque no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran. Nunca te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor. Y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz”. Villafañe, que participaba en MasterChef celebrity, dijo que estaban atravesando “un trance” con Taiana, pero que no estaban separados. Luego detalló que nunca convivieron y que cada uno tenía su vida: “Siempre estuvo planteado así. No suelo consultarle todo lo que hago, pero tampoco me gusta hacer cosas que él no sepa. Estuve mucho tiempo sola y me acostumbré a esa soledad y a manejar mis tiempos, a hacer lo que quiera sin consultar nada. Y después de eso es difícil convivir”. Al mismo tiempo, él también desmintió la separación: “Es todo mentira, no sé de dónde lo sacaron”.

También hubo rumores de boda y, aunque los dos lucen un anillo de compromiso, desestimaron esa posibilidad. Taiana dijo: “Soy una persona solitaria que disfruta de estar sola y por eso nunca tuve el deseo de casarme ni de tener hijos, y tampoco de convivir con mi pareja”. En tanto, ella se refirió al tema cuando ganó MasterChef y Marcelo Polino le sugirió: “Después de este triunfo, queremos un casamiento, una fiesta”. La respuesta fue contundente: “No, una sola vez y fue suficiente”.

Quién es el novio de Claudia

Jorge Taiana, de joven y con pelo largo