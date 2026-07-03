Como Shakira: la canción con la que Madonna parece ajustar cuentas con Sean Penn en su nuevo disco

Madonna volvió a poner su vida privada bajo los reflectores. Con el lanzamiento de Confessions II, su decimoquinto álbum de estudio —que se lanzó este viernes y llevó casi año y medio de trabajo—, la Reina del Pop retoma uno de los capítulos más comentados de su biografía sentimental: su matrimonio con el actor Sean Penn, con quien estuvo casada entre 1985 y 1989.

Sean Penn y Madonna, protagonistas de un matrimonio de cuatro años y de una historia que parece no tener fin Getty Images

Como sucedió cn el histórico Confessions on a Dance Floor (2005), este nuevo trabajo mezcla temas ideados para la pista de baile con otros mucho más introspectivos. El álbum arranca con una energía deep house pensada para la fiesta, pero a medida que avanza va destilando un tono cada vez más personal, casi de diario íntimo. Dieciséis temas componen este trabajo, entre los que destacan colaboraciones con Sabrina Carpenter (“Bring Your Love”, estrenada en vivo en Coachella), con el colombiano Feid (“Read My Lips”, que será parte del show del entretiempo en la final del Mundial 2026), y una pieza junto a su propia hija, Lourdes León (“The Test”).

Pero si hay un tema que ha acaparado titulares en las últimas horas, ese es “Bizarre”, en colaboración con el DJ Martin Garrix. Allí, Madonna no menciona directamente a Sean Penn, pero los guiños son difíciles de pasar por alto. La letra describe a una estrella de cine de “ojos azul intenso”, a quien pinta como alguien que se sintió amenazado por la enorme exposición mediática de su pareja y que, según la canción, nunca estuvo dispuesto a “compartir la alfombra roja” con ella.

La cantante y el actor se casaron en 1985 Getty Images

Dos detalles terminan de cerrar el círculo para quienes siguen de cerca la historia de la cantante: una referencia a un Ford Shelby GT500 convertible de 1968 —el auto que, según se rumoreaba, Madonna le regaló a Penn cuando se casaron— y una alusión velada a una condena por conducción temeraria que el actor recibió en 1987, en pleno matrimonio. Ambos datos son de dominio público y coinciden con hechos reales de la relación entre ambos.

Esas referencias están al principio de la canción. “Estrella de cine, ojos azul profundo. En Hollywood, somos un premio perfecto. Conducía demasiado rápido; Shelby Cobra, no estaba destinado a durar”.

Más adelante, la artista canta: “Extiende la alfombra para nosotros, pero no la compartirás. Supongo que te sentís amenazado por mí, pero no vas a admitirlo. Las pequeñas cosas que hiciste que me hicieron desearte... El fuego era tan intenso”.

El tono general del tema no es del todo hostil, pero sí ambivalente: combina nostalgia con reproche, como si Madonna estuviera saldando una cuenta pendiente treinta y siete años después del divorcio.

Lo llamativo es que, en la última década, Madonna se había referido a Penn con cariño en varias ocasiones. El ejemplo más citado ocurrió en 2016, durante una gala benéfica organizada por el actor a favor de su fundación de ayuda a Haití. Desde el escenario, la cantante lo sorprendió con una declaración que se viralizó al instante, en la que le aseguró que lo había querido desde el primer momento y que seguía sintiendo lo mismo.

Una foto del día en que Madonna y Sean Penn celebraron su accidentada boda The Grosby Group

Ese contraste —entre la calidez pública de los últimos años y el tono más ácido de “Bizarre”— es justamente lo que ha generado más ruido entre la prensa y los fans: ¿estamos ante un ajuste de cuentas tardío o simplemente ante un ejercicio de memoria emocional, sin intención de herir?

El matrimonio entre ambos estuvo marcado desde el inicio por una intensa exposición mediática y por rumores de una relación turbulenta. Años más tarde, en 2015, la cantante debió salir a desmentir públicamente, mediante una declaración jurada, versiones que acusaban a Penn de haber sido violento durante la relación, algo que ella negó de forma categórica.

Se conocieron en 1985, cuando Penn era ya un actor en ascenso y Madonna se convertía en la mayor estrella pop del planeta gracias a discos como Like a Virgin. La atracción fue inmediata y el noviazgo, meteórico: se casaron ese mismo año, el 16 de agosto, coincidiendo además con el cumpleaños de la cantante. La ceremonia, celebrada en una mansión de Malibú, terminó convertida en un caos mediático: helicópteros de la prensa sobrevolaron la fiesta durante horas para conseguir imágenes, algo que marcó el tono de toda la relación que vendría después.

Ella amaba los flashes, él los odiaba; esa fue una de las diferencias que erosionaron la relación Instagram

Desde el principio, el matrimonio estuvo bajo un asedio constante de los paparazzi, algo que ambos vivieron de manera muy distinta. Madonna, acostumbrada a la exposición pública desde el inicio de su carrera, manejaba la fama con más soltura; Penn, en cambio, la rechazaba abiertamente y llegó a protagonizar varios episodios de tensión con fotógrafos, algo que en su momento alimentó su imagen de actor temperamental. Esa asimetría —una estrella que abraza los flashes y otro que los detesta— es, según numerosos análisis de la letra de “Bizarre”, el núcleo emocional que la canción retoma casi cuatro décadas después.

La pareja atravesó rumores constantes de crisis, reconciliaciones y una convivencia descrita por ambos como intensa. Madonna solicitó el divorcio por primera vez en 1987, aunque el trámite no prosperó de inmediato y la pareja intentó recomponer la relación. Finalmente, en enero de 1989, el divorcio se formalizó, poniendo fin a un matrimonio de apenas cuatro años que, sin embargo, dejó una huella profunda en ambos.

Lejos de cortar el vínculo por completo, Madonna y Penn mantuvieron contacto a lo largo de las décadas siguientes, con etapas de mayor cercanía y otras de distancia. La cantante llegó a describir esos años de matrimonio como “intensos” en distintas entrevistas, evitando explayarse demasiado en detalles.

Sean Penn y Madonna sobre el escenario del Faena Forum, en Miami Instagram

Sin embargo, a pesar de que en un primer momento es el que más interés despertó por su matiz autobiográfico, “Bizarre” no es el único tema de Confessions II que repasa el pasado de Madonna. En “Betrayal” [“Traición”], la artista dirige su enojo hacia Joan, su madrastra, fallecida en 2024 mientras el disco todavía estaba en producción. La letra aborda el resentimiento acumulado durante años por la llegada de esa figura a la familia tras la muerte de su madre biológica, ocurrida cuando la cantante tenía apenas cinco años.

También hay lugar para la reconciliación: en “The Test”, Madonna canta junto a su hija Lourdes sobre las dificultades que atravesaron como madre e hija, y en “Fragile” rinde homenaje a su hermano Christopher Ciccone, fallecido en 2024, con quien mantuvo un vínculo complicado durante buena parte de su vida.

El álbum incluye, además, referencias a la grave crisis de salud que la cantante sufrió en 2023, cuando estuvo internada en terapia intensiva y, según relató después, estuvo cerca de morir. Madonna ha dicho en distintas entrevistas que fueron sus seis hijos quienes le dieron la fuerza para recuperarse y volver a los escenarios.