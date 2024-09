Cómo sigue la salud de Benito Fernández y por qué ahora le surgió una nueva preocupación

Escuchar

Se dijo ayer que Benito Fernández había estado internado de urgencia por unos severos problemas respiratorios , pero hoy al hablar con LA NACIÓN el diseñador de moda de 64 años aclaró que en realidad permaneció unas horas en una clínica de Recoleta porque los médicos querían asegurarse de estabilizar bien su cuadro.

Fernández había comenzado a sentirse mal, sin aire y con un ahogamiento constante, el sábado y como no lograba recuperarse decidió acercarse ayer a un centro médico de Recoleta. Allí fue atendido rápidamente y debido a su cuadro respiratorio, los médicos decidieron que era mejor que permaneciera en el lugar hasta lograr estabilizarlo, algo que sucedió luego de que utilizara un respirador.

Esta mañana, al hablar con LA NACIÓN, Fernández no solo confirmó que ya estaba en su casa y que se sentía mejor, sino que también quiso llevar tranquilidad a la gente que se preocupó por su estado de salud.

“Ya estoy bien, no llegó a ser una neumonía , ya estoy recuperado, ahora estoy con otro temita, ya que internaron a mi perro, José Antonio, de urgencia y lo tienen que operar porque tiene un tumor. Estoy meado por un elefante”, se lamentó el diseñador.

Y sumó: “No estuve internado, aunque sí estuve varias horas ayer en una clínica, entre las inyecciones y nebulizaciones, y mientras los médicos me trataban”.

Con respecto a su debut y participación en Cantando 2024 , ciclo que estrena esta noche a las 22, por la pantalla de América, aseguró que está planeado que él debute esta semana, pero que pidió que por lo menos se atrase un día su participación. “Supuestamente, debuto el miércoles, pero voy a pedir pasar para el jueves”, expresó.

Unos meses difíciles

Cabe recordar que el diseñador ya venía con problemas de salud y, semanas atrás, estuvo internado por ataques de pánico. También se conoció que se encontraba bajo tratamiento antidepresivo, del cual se animó a hablar públicamente, a pesar de la “vergüenza y la culpa” que le generaba toda la situación desde hace un tiempo.

“Tuve una crisis de pánico, de estrés, de un montón de cosas (...) Me interné en la clínica Avril con todo el prejuicio que tiene internarte en una clínica psiquiátrica”, le había contado Fernández a LA NACIÓN en agosto pasado. Y había señalado entonces lo bien que le había hecho alejarse de todo y confiar en lo que le decían los especialistas: “La cabeza se me reseteó e hice un cambio de 180 grados; hoy estoy disfrutando las cosas”. Y parte de este cambio de vida también tenía que ver con su marca de ropa y con animarse, por ejemplo a sumarse al reality producido por Marcelo Tinelli.

Este nuevo traspié en su salud se supo porque el diseñador tenía que estar ayer en el programa Laura Ubfal, Team Ubfal (América), y por su situación médica tuvo que faltar a la cita, aunque salió a dar explicaciones por teléfono: “Lamento mucho no poder ir a tu programa. Ayer me sentía mal, vinieron a verme los médicos, estaba con una especie de neumonía y vinieron a atenderme a mi casa. Me dijeron que si seguía respirando mal fuera hoy [por ayer] al hospital”.

Y luego comentó que a raíz del tratamiento que le realizaron los médicos en el lugar empezó a sentirse mejor: “Hoy fui, pero ya estoy bien, me dieron antibióticos, pero estoy bien. Por suerte no debuto mañana - por hoy lunes - en el Cantando, debuto el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”, remarcó aliviado por tener algunos días para recuperarse.

Con la colaboración Pablo Montagna

LA NACION

Temas Benito Fernández