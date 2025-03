Todas las fotos: entramos a la fabulosa fiesta de cumpleaños de Javier Iturrioz, para 350 invitados, en Recoleta

En el calendario social porteño, la del 10 de marzo es una fecha clave. Ese día, Javier Iturrioz festeja su cumpleaños, un ritual de gran despliegue que sólo se canceló una vez y debido a un suceso extraordinario como la pandemia por coronavirus. Que este 2025, cuando el arquitecto e interiorista cumplió 58, haya caído un lunes no fue para nada un problema: “Todos los días son igual de buenos: lo importante es la actitud”, dijo él, exultante, a ¡HOLA! Argentina. Al igual que otros años, la consigna fue dress to impress y black tie. Y la convocatoria, a las 21 horas, en un lugar muy especial: Mansión Mihura, ubicada sobre avenida Las Heras casi esquina Rodríguez Peña, en pleno Recoleta. “Se trata de una joya de los años dorados de la arquitectura porteña. Y no bien la conocí, pensé en esa escena de la película Medianoche en París en la cual el personaje de Owen Wilson conduce en su auto a sus amigos a otra época. Pensé de inmediato en la Belle Époque y me descubrí queriendo llevar a mis amigos a una fiesta: la mía”, cuenta el anfitrión, deslumbrante, vestido con un tuxedo de Brioni, pantalón de Nicolás Zaffora, moño de Tom Ford y zapatos de charol de Bergdorf Goodman recibiendo a sus 350 in - vitados que estaban felices de acompañarlo.

Leopoldo Montes y Javier Iturrioz rodeados por sus sobrinas O'Toole, Inés y Carolina, después de soplar las velitas y brindar. Tadeo Jones

La familia cercana de Javier nunca se pierde estos festejos. Acá, en la entrada de la Mansión Mihura, Bibi Green, la mamá del homenajeado, entra escoltada por Carolina O'Toole y su novio, Santiago Canovas, Lucrecia Córdoba Quintana y María Inés Iturrioz, hermana del arquitecto. Tadeo Jones

COMO EN LA BELLE EPOQUE

En la noche del lunes, con los arreglos florales que armó especialmente la ambientadora Nora Callegari [dolphins, lilliums, lisiantus, ásteres, solidagos, flores de aguaribay y celosías] bajo las directivas de Iturrioz, las velas y la música de Josephine Baker y Cole Porter, la Mansión Mihura lucía en todo su esplendor. Construido en 1919 por el arquitecto Eduardo Lanús por encargo de Francisco Mihura, que fue hermano del ministro de Agricultura del presidente Marcelo T. de Alvear, este edificio de gran valor [es la adaptación local del petit hotel francés desarrollado entre los siglos XVII y XIX] sufrió décadas de abandono, pero, por suerte, fue restaurado para convertirlo en un hotel 5 estrellas: el Recoleta Grand Hotel.

Ginette Reynal, con un blazer negro de seda y pantalones de lino; el detalle: recicló la galera que usaba en la obra Sex, de Muscari, y le agregó plumas. Tadeo Jones

Lucila Vacca Vergara y Hernán Agote, elegantísimos. Tadeo Jones

“Ese edificio siempre me fascinó. Me daba tanta curiosidad que contacté a los dueños, que me invitaron a conocerlo. ‘Este lugar es lindísimo para hacer acá una de mis fiestas’, dije. Como debo haberlo repetido varias veces, ellos quisieron saber cómo eran mis festejos. ¡Les conté y se coparon!”, recuerda Iturrioz. Estrictamente, fue él quien el lunes 10 de marzo reestrenó la Mansión Mihura: meses antes de su inauguración, sus invitados de lujo –que recorrieron cada salón del edificio con sus copas de Luigi Bosca De Sangre [en sus versiones Malbec y White Blend] y se deleitaron con las propuestas que armó con el chef Maximiliano Matsumoto [blinis de maíz con tartar de langostinos, pinchos caprese y sandía asada con queso de cabra y menta; falafel de arvejas con salsa de yogurt, minihamburguesas veganas y mil hojas de papa con aioli; hummus de garbanzos y zanahorias glaseadas y ñoquis de espinaca con queso azul y almendras]– fueron los primeros en atravesar lo que, antiguamente, fue una entrada de carruajes que conectaba el foyer de la planta baja de la Mansión Mihura.

Evangelina Bomparola y Juan Pons.

Anamá Ferreira, con un modelo irregular violeta, llegó sola y se encontró con su hija Taína Laurino.

Sorprender a sus amigos y familia con el lugar del festejo es también un sello de Iturrioz. La megacelebración al estilo Andy Warhol por sus 43 la hizo en el Museo Fortabat. Al año siguiente, optó por Algodón Mansión, cuando todavía no había inaugurado. Para los 45, la consigna fue Moulin Rouge y lo organizó en el Palacio Paz y, para sus 46, recreó el Copacabana en los flamantes salones del Hotel Plaza. En La Rural y para sus 47, hizo el Gran Gatsby y eligió el Palacio Bencich para celebrar los 48. Armó Studio 54 en un boliche que estaba punto de abrir en el bajo Belgrano para sus 49 y, cuando cum - plió 50, la convocatoria fue en el Palacio Sans Souci: ¡500 invitados con máscaras en black & white! Los cum - pleaños que hizo en un yacht, el del Museo de Arte Decorativo y el del Olympo Sky Bar, en un piso 31 con vista 360° de la ciudad de Buenos Aires, marcaron hitos: todos “pum para arriba” –como él suele decir–, con buena música, la deco cuidada al máximo detalle y, por supuesto, superglam. Confiesa: “Siempre digo lo mismo: soy anacrónico, de otra época: en mi agenda de papel, voy armando las listas de invitados; llamo personalmente a cada uno y, con marcador flúo, subrayo quién puede y quién no. Y, para la deco… tiendo al barroco. More is more”.

Naná Gallardo, viuda del artista plástico Rogelio Polesello, en total black: pantalón de lentejuelas, saco y pantalón de Ramírez. Combinó el equipo con un sobre de Missoni y una tiara de fantasía dorada. Tadeo Jones

Gabriela, hija del recordado Hugo Guerrero Marthineitz, ícono de la radiofonía, en la entrada de la Mansión Mihura. Tadeo Jones

Carminne Dodero, Felipe Durán, Ágatha Ruiz de la Prada y Claudio Stamato.

CELEBRAR LA VIDA

Que Iturrioz disfruta cada cumpleaños salta a la vista. “Puro disfrute, sí”, remarca él. “Disfruto todo. Me encanta recibir los llamados de la gente. Y me halaga que mis ami gos se empilchen para mí. Lo siento como una manera de agasajarme. El día de la fiesta, lo paso bomba: me encantan los abrazos y quedarme en la puerta saludando y charlando con todos. Me gusta ir pululando por ahí, bailar y sacarme fotos”, cuenta. Desde hace algún tiempo, Iturrioz decidió que no quería más regalos. “Al día siguiente de cada festejo, sentía como si me hubiera casado: estaba lleno de regalos: hieleras, libros, ropa, perfumes… Gracias a Dios no necesito regalos”, afirma él. A cambio, sugiere a sus invitados que hagan donaciones a diferentes ONG y refugios de caballos maltratados y de otros animales de granja. “Es absoluto el placer que ten - go cuando estas ONG me llaman para contarme que, con las donaciones con las que colaboramos, pudieron techar los boxes o comprar fardos y vacunas. Justo antes de venir a la fiesta, me llamaron para decirme que una de mis invitadas adoptará 4 caballos”, cuenta. Y es casi lo último que le dice a ¡HOLA! Argentina: porque, pasada la medianoche, sus sobrinas, Carolina e Inés O’Toole, van a buscarlo para llevarlo hacia el salón de la chimenea, donde sus amigos lo esperan para cantarle el “Feliz cumpleaños” alrededor de una gran torta con macarrons y buttercream y brindar con el Extra Brut de Luigi Bosca. Y, antes de sumergirse en la pista de baile con la música de Puli Demaría, Iturrioz confiesa: “Desde hace años me digo: ‘Este es el último cumpleaños que hago’. ¡Pero sigo y sigo! Life is a party es mi lema. Soy un convencido de que, en esta vida, tenemos que pasarla lo mejor posible: hay que abrazarse, bailar y brindar rodeado de familia y de amigos”.

Inés Etchebarne, con un vestido dorado, y Pedro Lines.

Sebastián Bagó y Roxana Zarecki, en la entrada de la mansión que, en su origen, fue la entrada de carruajes que conducía al foyer.

Martín Cabrales, Dora Sánchez y su hermano, Carlos. Tadeo Jones

Andrea “Tucu” Martínez con un auténtico “dress to impress”, tal como sugería la invitación.

María Victoria de las Carreras y Fernando Mihanovich, fundador de Bahía de los Moros. Tadeo Jones

Patricio Buteler y la interiorista Danu Galito, con túnica negra y accesorios dorados de gran porte.

Flavia Palmiero (con slipdress de seda de Flavia Palmiero Collection, estola de piel y sobre de Victoria Beckham) llegó en compañía de Luis Scalella. Tadeo Jones

El coleccionista de arte Esteban Tedesco y Laura Arce.

Juana Mayol (con una creación de Adrián Braun); Pilar Casares de Tezanos Pinto (by Mila Kartei); Vanesa Sexer (con vestido de Allô Martínez) y Matilde Carlos, con diseño de espejos, firmado por Sabrina Iacobellis. Tadeo Jones

Vicky Miranda, con un vestido de satén y encaje de Ménage à Trois, y su marido, Santiago Born. Tadeo Jones

Julieta Kemble con un diseño de Adrián Brown, un collar fantasía y cartera Hermès, posa junto con Justo Saavedra, Amalia Saavedra (es ahijada de Javier y lleva un vestido prestado de su mamá, Julieta) y su novio Carmelo “Menta” Mentasti. Tadeo Jones

Gerard Confalonieri y Evelyn Scheidl (con un vestido de Adot Azevedo) posaron en la escalera de mármol. En pocos meses, la Mansión Mihura abrirá sus puertas como Recoleta Grand Hotel. Tadeo Jones

Florencia Florio, con un vestido de Ralph Lauren y clutch de Blanche junto a Gustavo Pelella, su marido.

Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud, en el salón central de la Mansión Mihura, donde hay una barra de tragos. El menú fue preparado por el chef Maximiliano Matsumoto.

Flavia Martini, Lila Feldman, Fernanda Martínez Castro y Javier.

Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse.

Inés Berton, Nicolás Pusso y Catalina Solá Duggan.

Jaime Pereyra Iraola y Ximena Fontán Balestra.

Las primas Anita Bereciartúa y Carminne Dodero.

Ginette Reynal fue sola y se encontró con muchos de sus primos maternos de la rama Blaquier. Tadeo Jones

Azul García Uriburu y Leopoldo Montes.

Isabel Englebert, Fabián Medina Flores y Julieta Novarro brindaron con amigos.

La modelo Mauara Mariussi, divina con un diseño de Giacobbe, junto a su marido Mike Reynal. Tadeo Jones

Las diosas Puli Demaría y Julieta Novarro.

Los Public Relations Wally Diamante y Facundo Garayalde. Tadeo Jones

Paula Roccatagliata, con un vestido de Cos Londres, y Hernán Ferrero junto con José Manuel Flores Pirán y Laura Mihura, con un vestido que compró en París. Laura es financista y, además, es descendiente de los Mihura, quienes mandaron construir el edificio. Tadeo Jones

El artista plástico Diego Alexandre y Juana Santillán Braun, con encajes y transparencias. Tadeo Jones

Fini Travers de Braun felicitó a Javier por su gran celebración.

Dos potencias se saludan en Recoleta: la princesa Laetitia D'Arenberg y la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.

En el primer piso de Mansión Mihura, posan con Javier: Rossella della Giovampaola (con un Oscar de la Renta y Taína Laurino (con un vestido de Sylvie Burstin); Evangelina Bomparola (con un equipo de corset y pantalón de crêpe de seda vegetal y cristales de su propia firma); Puli Demaría (llevó look de Marian Saud y stilettos de su marca, Puli D). Tadeo Jones

El galerista Daniel Maman y su mujer Patricia Pacino.

Mercedes Ocampo y Gastón Cami posaron con el anfitrión en el photo opportunity dorado.

Javier Iturrioz recibe a Magdalena Allende.

Isabelle Firmin Didot (fue en solitario, sin su marido, Pablo Bordeu) y Javier Iturrioz.

Javier rodeado por Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo.

Pablo “Pato” Philips, Lucía Orcoyen, Ezequiel Ayerza, Juana Hoeffner, José Noguerol, Teodelina Detry y Sebastián Braun posan frente al photo opportunity dorado que Javier instaló en la entrada de la mansión y le colocó la leyenda “La vida es bella” en francés.

Javier con Isabel de Estrada, Azul García Uriburu y Gerard Confalonieri con los muñecos por la campaña para liberar a Pupy, la última elefanta del Ecoparque. Tadeo Jones

Laurencio Adot, Hernán Terramagra (dueño de la joyería Santino) y Damián Romero.

María Gimenéz y su sobrina, Camila Giménez.

María José Wuille Bille, Benito Fernández y su pareja, el arquitecto Gustavo Travieso.

Grace Ratto, con un modelo irregular de lentejuelas y sandalias altísimas.

La princesa Laetitia d’Arenberg se tomó especialmente un avión para estar en la fiesta de Iturrioz. En la foto, junto con Claudio Stamato, uno de los dueños de Isla El Descanso, y Amelia Saban, de Ménage à Trois.

Verónica Zoani con su marido, Bill Nutting.

Sandra Hillar, creadora de la galería de arte Satsch, y Roxana Zarecki, con alhajas de su autoría.

Benito Fernández y Ágatha Ruiz de la Prada son muy amigos y se pusieron al día en la fiesta de Javier.

El anfitrión junto con Laurencio Adot, con un Paul Smith, la decoradora María Zunino y Damián Romero (by Calvin Klein).

Luli Fernández y su marido, el abogado Cristián Cúneo Libarona.

Martha Inés Springer con el luthier Patricio Claypole.

Gabriel Corrado y Santiago Artemis.

Javier, bailando con su madre, Bibi Green.

Fabián Medina Flores, Nequi Galotti, Roxana Punta Álvarez –con un original vestido de cartón que le hicieron Julio Oropel y José Luis Otiñano–, Teresa Calandra y Santiago Artemis. Tadeo Jones

El actor Gabriel Corrado se lució en la pista. Junto con su mujer, Constanza, bailaron los hits latinos. Tadeo Jones

Cecilia González, Leo Mateu, Martín Cabrales y Dora Sánchez.

En plena pista de baile, divertidísimos, Sofía Pefaure de Álzaga, Naná Gallardo, Anita Bereciartúa y Juana Santillán Braun, entre otros.

Karina El Azem, María Claudia Pedrayes, Danu Galito, Santiago Artemis y Anita Bereciartúa.

Naná Gallardo con Luis Novaresio y Braulio Bauab.

Flavia Martini y Evangelina Bomparola dejaron claro que la tendencia sin breteles es lo que viene.

Puli Demaría, Evangelina Bomparola, Flavia Martini, Julieta Kemble, Mauara Mariussi de Reynal, Taína Laurino, Nequi Galotti y Teresa Calandra rodean a Javier Iturrioz durante el momento en el cual todos le cantan el “Feliz cumpleaños”. Tadeo Jones

Puli Demaria abandonó su puesto de DJ para ir a bailar a la pista junto con su amiga, la actriz y productora Julieta Novarro, y el homenajeado. Tadeo Jones

Una imagen de la fachada de Mansión Mihura, sobre la Avenida Las Heras, en Recoleta. El edificio, construido en 1919, fue reconstruido y, próximamente, será un hotel 5 estrellas.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Foto: Tadeo Jones

María Fernanda Sanguinetti Por