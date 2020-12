Operaron a Víctor Hugo Morales y evoluciona favorablemente

El periodista fue operado con éxito y se espera que le den el alta en las próximas horas Crédito: C5N

Víctor Hugo Morales fue operado esta mañana. Según pudo saber LA NACION, la intervención quirúrgica que le realizaron al periodista con el fin de colocarle un marcapasos salió bien y si su cuadro sigue evolucionando de acuerdo a lo esperado, los médicos le darán el alta mañana.

El periodista recibió anestesia local y tras el procedimiento le realizaron una radiografía de tórax, una ecografía y un ecocardiograma para confirmar que la intervención había sido exitosa. Según los especialistas, si no detectan un hematoma en el bolsillo del marcapasos en las próximas 24 horas, Víctor Hugo será dado de alta.

Como esperaban los médicos, se trató de una operación corta y con buena respuesta del paciente. Tras ingresar a las 7 de la mañana al quirófano, el periodista ya estaba nuevamente en su habitación a las 10.

Luego de que trascendiera que había sido hospitalizado el domingo por una arritmia, el mismo conductor había llevado tranquilidad a sus seguidores al hablar en su programa de radio. "Estoy internado y permaneceré así un par de días. Tengo una arritmia desde hace tiempo y no sé si por estas épocas maradonianas tan especiales tuve algún percance y ayer amanecí mareado", había contado en el ciclo La Mañana (AM 750).

Y sumaba: "Me trajeron a una clínica donde con enfermeras maravillosas, Natalia y Marlene, estoy siendo cuidado de forma estupenda, pero deberé quedarme 48 o 72 horas por precaución. Por lo tanto, voy a estar ausente del programa. No se preocupen, ya estoy bien pero hay una cuestión de observación y prudencia para hacer lo menos posible por lo menos esta jornada". Si bien su cuadro no revestía de gravedad, luego de sus palabras se conoció que debía ser operado para que le pusieran un marcapasos.

