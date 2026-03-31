Floppy Tesouro compartió su angustia por el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio”

Floppy Tesouro compartió un crudo relato sobre el momento de salud que atraviesa. Tras recibir un nuevo diagnóstico que se suma a un cuadro que ya venía atravesando desde hacía tiempo, la modelo reveló que ciertas complicaciones le generaron un alto grado de angustia.

“Lloré al salir del consultorio”, confesó a través de una publicación en las redes sociales, en la que informó que, además de la neuralgia del trigémino que padece desde hace meses, ahora enfrenta una pulpitis aguda, una inflamación dental que requiere intervención.

A continuación, Tesouro contó cómo está viviendo el proceso y relató el procedimiento médico al que fue sometida tras semanas de dolor intenso. “Hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron”, escribió en una historia de Instagram, junto a imágenes desde el consultorio odontológico.

La modelo compartió imágenes de su paso por el consultorio odontológico @floppytesouro

En el mensaje, la modelo no ocultó la preocupación que le genera el cuadro. “No saben el miedo que tenía de que me volvieran a anestesiar”, expresó en relación a que parte de la sintomatología que padece se habría debido a una práctica odontológica previa con complicaciones.

Según explicó, presenta dificultades para abrir completamente la boca, lo que se conoce como trismus, un cuadro originado a raíz de una anestesia odontológica, lo que limita su apertura bucal y agrava su situación.

“A ponerle garra”

Este último cuadro médico se suma a la neuralgia, que le causa intensos dolores en el rostro y que incluso la llevó a estar internada a principios de marzo. Tras ello recibió el diagnóstico de pulpitis aguda, que le agravó el dolor y por el que los especialistas médicos le plantearon la necesidad de iniciar un nuevo tratamiento.

Tras la intervención, la modelo describió cómo se siente. “Aún anestesiada, un poco molesta e inflamada, pero poco a poco va a ir bajando el dolor”, explicó. Sin embargo, reconoció: “Lloré al salir del consultorio de la angustia que vengo cargando estos últimos meses”.

A pesar de todo, Tesouro intenta mantenerse optimista. “Sé que todo esto es para sentirme mejor. Van a trabajar en etapas, así se hace más llevadero”, señaló. El tratamiento, según explicó, recién comienza y continuará en los próximos días.

Entre los aspectos positivos de su actual presente, la modelo destacó el afecto que recibe de su círculo cercano y de sus seguidores, quienes le enviaron numerosas muestras de apoyo. “Gracias por sus mensajes con tan linda energía”, escribió. Y concluyó: “Siempre positiva y pronta a recuperarme, a ponerle garra que falta poco”.

“Escuchar el cuerpo”

En otros mensajes recientes, y pese al dolor constante, la influencer contaba que procuraba mantener su rutina cumpliendo con algunos compromisos laborales. “Me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, me maquillé, me peiné y le puse toda la garra del mundo porque me apasiona lo que hago y soy muy responsable cuando me comprometo”, afirmaba.

Sin embargo, llegó un punto en el que entendió que debía priorizar su salud. “Hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy. Más, ya sería exigirme de más. Estoy a media máquina porque realmente no estoy al cien por ciento”, admitió. Y profundizó sobre el desgaste que sufrió a causa del largo proceso de recuperación: “Cuando uno tiene dolores durante tantos meses, llega un momento en el que estás física y mentalmente agotada. Le pongo muchísima fuerza a todo, pero el dolor sigue estando”, mencionó.

También lidió con los efectos adversos de la medicación. “Me está generando reacciones. Ayer tenía una erupción y una picazón muy fuerte que no me dejaba ni dormir”, relató. Por ello decidió buscar una segunda opinión odontológica, lo que la llevó al nuevo diagnóstico. “Me dijeron que tengo pulpitis aguda. Así que van a intervenir y eso seguramente haga que empiece a sentirme mejor de todos estos dolores que me tienen bastante angustiada”, precisó.