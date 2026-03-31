Qué es la pulpitis aguda, el problema de salud que afecta a Floppy Tesouro

Florencia “Floppy” Tesouro compartió en las historias de Instagram una foto desde un consultorio médico en la que explicó que tiene pulpitis aguda. El posteo llegó luego de mostrarse internada en una clínica y con el propósito de explicarle a sus seguidores la afección que atraviesa; dio detalles explícitos.

Hace dos días, Tesouro reveló que, debido a la reacción adversa de los medicamentos que utiliza para el tratamiento contra su neuralgia del trigémino, esto derivó en una pulpitis aguda.

Floppy Tesouro fue diagnosticada con pulpitis aguda (Fuente: Instagram/@floppytesouro)

“Estoy física y mentalmente agotada ya en un punto y le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo. La medicación me está dando efectos adversos. Ayer tenía como una erupción y una picazón muy fea que no me dejaba ni dormir”, relató.

Tras una segunda opinión médica, confirmaron que tiene pulpitis aguda. “Van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores que estoy teniendo, que me tienen bastante angustiada”, detalló sobre el procedimiento a seguir.

Este martes 31 de marzo, tras la cirugía, reveló a sus seguidores parte del paso a paso al que se sometió: “Hoy arrancaron con el tratamiento, abrieron, limpiaron; no saben el miedo que tenía de que me volvieran a anestesiar y a abrir. Tuvieron que trabajar con mucha paciencia y contención porque no puedo abrir del todo la boca. Aún anestesiada, un poco molesta e inflamada, pero poco a poco va a ir bajando el dolor”.

El relato de Floppy Tesouro tras la intervención odontológica a la que se sometió (Fuente: Instagram/@floppytesouro)

Sobre lo que le generó la intervención, dijo: “Lloré al salir del consultorio de la angustia que cargo estos últimos meses, pero a la vez sé que todo esto es para sentirme mejor. ¡Van a trabajar en etapas, así se hace más llevadero! Gracias por sus mensajes con tan linda energía. Siempre positiva y pronto recuperada, a poner garra que falta poco".

¿Qué es la pulpitis aguda?

La pulpitis aguda es una inflamación de la pulpa dental. Se trata de la parte más interna del diente que contiene el nervio. Sus síntomas incluyen inflamación, hinchazón, sensibilidad a temperaturas extremas (frío o calor), presión y dolor, según se aclara en el sitio web Vitaldent.

Esta inflamación empeoró a causa de la neuralgia del trigémino que tiene. Es un trastorno que provoca un dolor intenso en la cara. El trigémino es un nervio que lleva sensibilidad desde la cara hacia el cerebro, y la neuralgia ocurre cuando el nervio se irrita o se comprime, causando una sensación de dolor intenso y agudo.