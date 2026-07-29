Con presencia argentina: el reality español que nació como respuesta a GH y que apela a la violencia y a las conductas extremas

Desde que comenzó en octubre de 2025. El reality español La casa de los gemelos se convirtió en uno de los fenómenos digitales de los últimos años. La fórmula es simple: el reality es una copia de Gran Hermano, donde la convivencia y sus roces son el atractivo, potenciado por participantes muy populares en diferentes redes sociales. Los hermanos Carlos y Daniel Ramos, sus creadores, son conocidos digitalmente como Zona Gemelos, canal que actualmente tiene casi un millón de suscriptores, y saltaron a la fama luego de que el formato se volviera un éxito absoluto en YouTube y Kick con millones de visualizaciones y seguidores que consumen a diario la propuesta desde el inicio.

La casa de los gemelos 2: gritos, golpes y escándalos. Crédito: YouTube

A diferencia de Gran Hermano, en La casa de los gemelos está casi todo permitido. Mientras que en la televisión tradicional la violencia no es admitida, en esta propuesta digital los participantes juegan sin reglas y al límite. El reality que prometía una primera temporada picante, tuvo debut y despedida, sólo duró nueve horas al aire ya que cruzó todos los límites permitidos por las políticas de YouTube. Dentro de la casa se podía ver una violencia extrema, tanto verbal como física, así como un presunto abuso de sustancias entre los participantes. Otra característica de la primera etapa fue el perfil escandaloso de los jugadores y sus controvertidas estrategias. La primera pelea entre dos participantes terminó en una guerra de 24 huevos y gel de ducha en la cabeza. También hubo espacio para el sexo y todos los ganchos de los que disfrutan los seguidores de este formato. Luego de la cancelación en YouTube, los hermanos Ramos admitieron que el proyecto los superó y que volverían con una segunda temporada con seguridad y reglas más claras para evitar los enfrentamientos extremos.

Como suele suceder, el material llegó a los medios tradicionales y fue muy criticado en la televisión abierta. Aunque La casa de los gemelos fue cancelada a las nueve horas de estar al aire, tuvo gran cantidad de consumo posterior, y eso motivó a la dupla de hermanos a volver con una segunda temporada recargada. La propuesta acumuló dos millones de visualizaciones. Entonces, el 7 de diciembre de 2025 volvieron a YouTube y esta vez triplicaron la audiencia. En tiempos en donde todo está al alcance de un click, el reality se radicalizó al extremo. La incorrección estuvo a la orden del día: peleas al límite y comentarios racistas, homófobos y discriminatorios, en un tiempo donde lo políticamente correcto parece imperar dentro de la sociedad.

La segunda temporada generó aún más polémica fuera de la casa. Mientras que los usuarios se engancharon por la autenticidad y la falta de reglas dentro del reality, los críticos del formato advirtieron el peligro de naturalizar la violencia extrema en un medio masivo. Lo cierto es que todos los programas convencionales, donde los televidentes observaban el día a día de un grupo de personas que conviven dentro de una casa o se preparaban dentro de una academia de canto dejaron de sorprender. Los gemelos crearon una propuesta sin filtro, sin edición y casi en crudo. El reality aflora como una necesidad de contenidos para un grupo etario que no consume más televisión de la manera tradicional, pero necesita de entretenimiento audiovisual. Para muestra basta recordar que este formato llega en el mismo momento que la versión española de Gran Hermano fue levantada de la pantalla antes de tiempo por la merma de audiencia. Los espectadores eligieron un reality sin presentador, sin escenarios lujos y con relaciones al extremo, en lugar del formato tradicional.

Con un premio de 100.000 euros y la promesa de que en cualquier momento podría pasar cualquier cosa, La casa de los gemelos 2 se consolidó en el tiempo. Triana Marrash, conocida como La Marrash, ganó aquella edición con el 38,1% de los votos y se impuso en una votación muy ajustada en la web frente a La Falete, quien quedó en segundo lugar. Ambas son dos conocidas creadoras de contenido de TikTok que ganaron mayor popularidad aun por sus polémicas participaciones dentro del programa.

La polémica con los argentinos

Hace pocos días arrancó la tercera temporada en la que convocaron a doce influencers, seis españoles y seis argentinos. Entre estos últimos, figuran: Milky Dolly, Anto Pane, Jazmín La Cuerpo, Walter “Alfa” Santiago, Furia Scaglione y Cristian U. Pero lo que parecía una etapa superadora, se convirtió en un dolor de cabeza para los gemelos que tuvieron que enfrentar varias polémicas con los jugadores de la Argentina. La primera en irse, a los pocos días, fue “La Cuerpo”, que sufrió un accidente doméstico. En sus redes sociales escribió: “Quiero comunicarles que he tomado la difícil decisión de abandonar el reality debido a una situación personal de fuerza mayor. En las últimas horas se produjo un incendio en mi domicilio y, en este momento, mi prioridad es regresar para resolver esta situación y acompañar a mi familia”.

Furia Scaglione, la polémica exparticipante de GH abandonó el reality español

Pero, además, a 24 horas del comienzo del reality, la participante sufrió una convulsión cuando estaba tomando sol. Aunque en las redes sociales, que tiene mucha preponderancia dentro del juego, se empezó a correr una versión de que habría simulado la situación y que, por eso, abandonaba el programa. Lo cierto es que se pudieron ver imágenes de la mediática en el suelo mientras uno de sus compañeros la asistía.

Pero no fue el único escándalo con los participantes argentinos: Furia y Cristian U -quienes fueron miembros de la versión argentina de Gran Hermano- abandonaron el programa en medio de una fuerte discusión con los gemelos. El jueves pasado, explotó Juliana Scaglione por supuestos favoritismos con La Falete, conocida tiktoker española. La reacción de Furia llevó a Carlos y Daniel Ramos a irrumpir dentro de la casa y enfrentarla. “Lo que me doy cuenta es que los argentinos no valen para absolutamente ningún reality, por eso no los llaman en sus países, porque aquí son incompetentes y no valen para nada”, manifestó uno de ellos.

Cristian U, otro de los exparticipantes de GH que dejó La casa de los gemelos Instagram/@cristianurrizaga

A esta discusión se sumó Cristian U, que también manifestó que había ciertos privilegios con la estrella de TikTok. “No me chamuyen a mí porque soy un argentino, berreta. Yo no compro que me vengan a hacer quedar como un gil, siendo que soy un chabón que la tiene atada en los reality recontra pillo. Soy productor, 45 años casi”.

Los hermanos Ramos no tardaron en reaccionar y le recordaron a los argentinos que estaban ganando mucho más dinero que en Gran Hermano y que ellos elegían trabajar en armonía. Además, revelaron que tanto Furia como el ganador de GH 2011 tenían en claro que no recibirían dinero por participar del reality y tampoco habría un premio, algo que los dos participantes desestimaron. Luego de este enfrentamiento, abandonaron el programa, en medio de acusaciones de maltrato y discriminación, entre otras cuestiones.

Walter “Alfa” Santiago también participa en La casa de los gemelos (Fuente: Telefe/Captura de video)

La última en irse de la casa fue Anto Pane, según los productores la salida estuvo ‘’vinculada a su adicción’’ y afirmaron que no accedieron a proveerle ningun tipo de sustancias. En un video que grabaron los hermanos Ramos, aclararon: “Me llegó un mensaje de la producción que decía que estaba muy violenta y que su condición para seguir en el reality era que ella pudiera llamar a alguien para que le trajera una sustancia... ¿me entendéis? Mi hermano y yo le preguntamos si no puede continuar sin tomar nada, deducimos que ella trajo algo y se lo ha gastado. No podemos permitir eso y tenemos grabadas todas las conversaciones. Entonces, abandona porque no puede continuar sin tomar sustancias".

El formato llegó para quedarse, con casi dos millones de usuarios en vivo el día del estreno, en tiempos donde la televisión tradicional va perdiendo audiencia en gran parte del mundo. La gran duda es cuántos límites tendrán que pasar para seguir concentrando gran cantidad de vistas, en un tiempo donde el atractivo en redes está puesto en los extremos.