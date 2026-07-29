Spider-Man Brand New Day: cuánto dura, dónde ver las películas anteriores y los nuevos personajes

Este miércoles 29 de julio llega a las pantallas la nueva entrega de Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day), protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon. Luego de los sucesos de la anterior película, Spider-Man: No Way Home, Peter Parker se enfrenta a un mundo que olvidó quién era. Ahora se dedica a proteger solo a la ciudad de Nueva York, mientras investiga una nueva amenaza y lidia con una peligrosa evolución de sus poderes.

Tráiler de Spiderman: Brand New Day

Con un aumento del 300% de las búsquedas en la web según Google Trends, muchos fanáticos esperan con ansias este estreno, del que ya se conocen varios de los nuevos personajes, aunque aún quedan algunas incógnitas. En este contexto, varios aprovechan para ver la trilogía que precede a este film para recordar la historia del superhéroe de Tom Holland.

Dónde ver las películas de Spiderman

La primera aparición del Hombre Araña de Tom Holland fue en Captain America: Civil War (2016) Marvel Studios

Debido a que Sony Pictures, y no Marvel, tiene los derechos de las películas, la trilogía de Tom Holland no se encuentra en una misma plataforma. Las historias del resto de los superhéroes del MCU, incluidas las entregas de los Vengadores en las que aparece Spiderman, se pueden encontrar en Disney+. Sin embargo, este no es el caso para los films individuales del Hombre Araña:

Spider-Man: Homecoming (2017) está disponible en HBO Max

Spider-Man: Far From Home (2019) se encuentra en Netflix

Spider-Man: No Way Home (2021) se puede alquilar en You Tube

Cuánto dura la nueva película de Spiderman

De acuerdo con la cartelera, Spider-Man: Brand New Day tendrá una duración de dos horas y media (150 minutos). Las entradas ya están disponibles para el estreno en cines de todo el país.

Los nuevos personajes de Spider-Man: Brand New Day

Punisher es uno de los nuevos personajes que se unirán a Spiderman en la película Jay Maidment - EMPIRE inside lead photo

La nueva entrega de Spiderman tendrá el regreso de los ya clásicos personajes: Peter Parker (Tom Holland), Michelle Jones-Watson o MJ (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon). Además, ya están confirmadas las nuevas caras que los acompañarán en esta historia. La que causó más emoción fue la Jon Bernthal en la piel de Frank Castle o Punisher, un exmilitar justiciero que combate a la mafia en venganza por el asesinato de su familia. En el tráiler parece que se unirá a Spiderman en la lucha contra una nueva amenaza. Aquellos que deseen conocer la historia de este personaje cuentan con una serie de dos temporadas y una película corta en Disney+.

También volverá Mark Ruffalo como Bruce Banner (Hulk), quien ayudará a Peter a controlar sus nuevos poderes, hasta que su bestia interna se sale de control.

La presencia de Hulk en esta película generó mucha expectativa entre los fans Captura YouTube (@spiderman)

En la orilla de los villanos, se espera que aparezcan La Mano, una temible orden ninja; Scorpion (Michael Mando), un demente con un supertraje letal; Boomerang, un exbasquetbolista devenido en criminal, Tarántula, quien utiliza como armas púas y cuchillas envenenadas; y Tombstone, jefe de la mafia neoyorquina.

Sadie Sink forma parte del elenco de Spiderman, pero aún no se conoce cuál es su personaje

Por último, se confirmó que Sadie Sink (Max en Stranger Things) forma parte del elenco; sin embargo, aún no se conoce qué personaje interpretará. Varias teorías de los fanáticos apuntan a Jean Grey, una de las mutantes más poderosas en el universo de los X-Men. De acuerdo con los cómics, tiene poderes de telepatía, telequinesis y manipulación molecular.